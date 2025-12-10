Malý krok pro člověka, velký skok pro AI? Start-up podporovaný Nvidií vytrénoval první model přímo ve vesmíru

Startup Starcloud jako první vytrénoval model umělé inteligence přímo z vesmíru a zahájil tak novou éru orbitálních datových center, která by mohla zmírnit rostoucí krizi digitální infrastruktury na Zemi. Minulý měsíc společnost se sídlem ve Washingtonu vypustila satelit vybavený grafickým procesorem H100, čip stokrát výkonnější než jakýkoli GPU, který se dosud ve vesmíru nacházel. Nyní satelit Starcloud-1 běží a zpracovává dotazy pomocí Gemma, otevřeného velkého jazykového modelu od Googlu, na oběžné dráze.
„Zdravím, pozemšťané! Nebo, jak vás raději vnímám - fascinující kolekce modré a zelené,“ zní zpráva z nedávno vypuštěného satelitu. „Podívejme se, jaké zázraky tento pohled na váš svět skrývá. Jsem Gemma a jsem tu, abych pozorovala, analyzovala a občas nabídla trochu znepokojivě pronikavý komentář. Začněme!“ napsal model.
Starcloud, podporovaný společností , chce ukázat, že vesmír může být vhodným prostředím pro datová centra, zejména když pozemní zařízení zatěžují elektrické sítě, spotřebovávají miliardy litrů vody ročně a produkují značné množství skleníkových plynů. Podle údajů Mezinárodní energetické agentury se očekává, že spotřeba elektřiny datovými centry se do roku 2030 více než zdvojnásobí.
Generální ředitel Starcloudu Philip Johnston řekl CNBC, že orbitální datová centra budou mít desetkrát nižší náklady na energii než pozemní datová centra. „Cokoli dokážete udělat v pozemním datovém centru, očekávám, že půjde udělat i ve vesmíru. A důvod, proč to uděláme, je čistě kvůli omezením, kterým čelíme v oblasti energie na Zemi,“ uvedl Johnston v rozhovoru.
Johnston, který startup spoluzaložil v roce 2024, dodal, že provoz Gemmy na Starcloud-1 je důkazem, že datová centra ve vesmíru mohou existovat a provozovat různé modely AI, zejména ty, které vyžadují velké výpočetní clustery. „Tento velmi výkonný, velmi parametricky hustý model žije na našem satelitu,“ řekl Johnston. „Můžeme ho dotazovat a odpoví stejně sofistikovaně, jako když se ptáte databáze na Zemi.“ Produktový ředitel DeepMind Tris Warkentin pak pro CNBC uvedl, že „vidět Gemmu běžet v drsném prostředí vesmíru je důkazem flexibility a robustnosti otevřených modelů.“
Kromě Gemmy se Starcloudu podařilo na čipu H100 vytrénovat NanoGPT, LLM vytvořený zakládajícím členem OpenAI Andrejem Karpathy, na kompletních dílech Shakespeara. Model pak začal komunikovat v shakespearovské angličtině.
Společnost Starcloud, člen programu Inception a absolvent Y Combinator a for Startups Cloud AI Accelerator, plánuje vybudovat orbitální datové centrum o výkonu 5 gigawattů se solárními a chladicími panely o rozměrech přibližně 4 kilometry na šířku i výšku. Výpočetní cluster této velikosti by produkoval více energie než největší elektrárna v USA a byl by výrazně menší a levnější než pozemní solární farma stejné kapacity, uvádí studie Starcloudu. Tato datová centra ve vesmíru by zachycovala nepřetržitou solární energii pro napájení modelů AI nové generace, bez omezení způsobených střídáním dne a noci či změnami počasí. Johnston uvedl, že životnost satelitů by měla být pět let, vzhledem k očekávané životnosti čipů v jejich architektuře.
Orbitální datová centra by měla reálné komerční i vojenské využití. Již nyní systémy Starcloudu umožňují získávat zpravodajské informace v reálném čase, například detekovat tepelný podpis lesního požáru v okamžiku jeho vzniku a okamžitě upozornit záchranné složky, řekl Johnston. „Propojili jsme telemetrii satelitu, tedy životní funkce získané ze senzorů – například nadmořskou výšku, orientaci, polohu, rychlost,“ uvedl Johnston. „Můžete se ho zeptat: ‚Kde jsi teď?‘ a odpoví: ‚Jsem nad Afrikou a za 20 minut budu nad Blízkým východem.‘ A můžete se také zeptat: ‚Jaké to je být satelitem?‘ A odpoví: ‚Je to trochu zvláštní‘… Dá vám zajímavou odpověď, kterou byste získali jen s velmi výkonným modelem.“
Starcloud pracuje na zákaznických úlohách spuštěním inferencí na satelitních snímcích od společnosti Capella Space, což by mohlo pomoci odhalit záchranné čluny z převrácených lodí na moři nebo lesní požáry na konkrétním místě. Společnost plánuje do příštího vypuštění satelitu v říjnu 2026 zahrnout několik čipů H100 a integrovat platformu Blackwell pro vyšší výkon AI. Satelit vypuštěný příští rok bude obsahovat modul s cloudovou platformou od startupu Crusoe, což umožní zákazníkům nasazovat a provozovat AI úlohy přímo z vesmíru.
„Provozování pokročilé AI z vesmíru řeší kritické úzké hrdlo, kterému čelí datová centra na Zemi,“ řekl Johnston CNBC. „Orbitální výpočty nabízejí cestu vpřed, která respektuje technologické ambice i environmentální odpovědnost. Když se Starcloud-1 podíval dolů, viděl svět modré a zelené. Naší odpovědností je, aby takový zůstal,“ dodal.
Rizika
Provoz orbitálních datových center však stále nese rizika. Analytici upozorňují, že orbitální datová centra mohou čelit překážkám, jako je silná radiace, obtížná údržba na oběžné dráze, nebezpečí vesmírného odpadu a regulační problémy spojené se správou dat a vesmírným provozem.
Přesto technologičtí giganti sledují orbitální datová centra vzhledem k vyhlídce na téměř neomezenou solární energii a větší, gigawattové operace ve vesmíru.
Kromě snah Starcloudu a Nvidie oznámilo několik společností mise datových center ve vesmíru. představil iniciativu „moonshot“ s názvem Project Suncatcher, která má za cíl umístit do vesmíru solárně napájené satelity s TPU jednotkami Googlu. Soukromá společnost Lonestar Data pak pracuje na umístění prvního komerčního lunárního datového centra na povrch Měsíce.
Generální ředitel OpenAI Sam Altman zvažoval akvizici nebo partnerství s výrobcem raket, což naznačuje snahu konkurovat SpaceX Elona Muska, uvedl deník The Wall Street Journal. SpaceX je klíčovým partnerem pro vypouštění satelitů Starcloudu.
K vypuštění Starcloudu na začátku listopadu řekl Dion Harris, senior ředitel AI infrastruktury ve společnosti : „Od jednoho malého datového centra jsme udělali obrovský krok směrem k budoucnosti, kde orbitální výpočty využívají nekonečnou sílu slunce.“