Detail - články  
Investiční výhled 2026: Příznivé makro prostředí, rostoucí zisky, ale také vyhrocenější rizika

Investiční výhled 2026: Příznivé makro prostředí, rostoucí zisky, ale také vyhrocenější rizika

16.12.2025 6:09
Autor: Research, Patria Finance

Rok 2026 slibuje příznivé makro prostředí, ale také vyhrocenější rizika. Trhy stále táhne vlna nadšení kolem umělé inteligence, ale investoři už řeší otázku, kde je vrchol AI cyklu.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

