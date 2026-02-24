Hledat v komentářích

Technologické tituly táhly růst akcií

Technologické tituly táhly růst akcií

24.02.2026 22:01
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes posílily díky silné rally technologických firem, která pomohla trhu odrazit se od nedávného výprodeje vyvolaného obavami z možných narušení byznys modelů kvůli umělé inteligenci. Sentiment navíc zlepšil růst spotřebitelské důvěry, což investorům dodalo více jistoty ohledně vývoje ekonomiky.

Software, který byl v posledních týdnech pod silným tlakem, dnes výrazně zpevnil. Index Nasdaq 100 posílil o 1 %. Akcie AMD vyskočily o 9 % poté, co Meta oznámila plány investovat miliardy do jejího hardwaru. Texas Instruments naopak oslabila kvůli obavám z vysokých kapitálových výdajů. Krátkodobé dluhopisy zaostávaly a cena zlata klesla.

Na trhy působilo také uklidnění z oblasti AI poté, co společnost Anthropic, která před týdny odstartovala rozsáhlý výprodej svým představením nových AI nástrojů, oznámila další rozšíření svého chatbota Claude do nových segmentů. Podle Vital Knowledge firma zároveň zdůraznila, že Claude technologie nenahrazuje stávající systémy, ale doplňuje je. Tento tón podle analytiků pomohl nastartovat solidní odraz softwarových titulů.

Investoři se připravují na výsledky Nvidie, které budou zveřejněny ve středu. Očekává se, že výrobce čipů znovu překoná odhady analytiků. Výsledek tak může část investorů uklidnit, protože nedávná slabší výkonnost Nvidie byla způsobena rotací kapitálu z megacap titulů. Podle analytiků tento týden rozhodne, zda série výsledků technologických firem obavy kolem AI zmírní, nebo naopak posílí.

Dalším důležitým bodem týdne je projev prezidenta Donalda Trumpa o stavu Unie, který má nastínit prioritní cíle jeho administrativy pro letošní rok. Výnos desetiletých státních dluhopisů zůstal poblíž 4,03 %. Dolar během dne kolísal.

Podle JPMorgan nejsou rizika spojená s narušením trhu pomocí AI ničím novým, ale reakce trhu byla přehnaná. Analytici z Ameriprise dodávají, že mírné schlazení přehnaného optimismu může být pozitivní pro dlouhodobé zdraví trhu, protože snižuje riziko odpojení valuací od reality. Podle Goldman Sachs by navzdory zvýšené volatilitě a obavám z technologického sektoru měly cyklické faktory v ekonomice omezit riziko výraznějších poklesů.

Z firemních zpráv zaujalo, že Pentagon varoval společnost Anthropic před možným ukončením vojenských smluv, pokud startup nesplní podmínky vlády. Warner Bros Discovery zvažuje novou nabídku převzetí od Paramount Skydance. Home Depot překonal odhady tržeb díky stabilní poptávce. Novo Nordisk plánuje příští rok snížit americké ceníkové ceny léků Wegovy a Ozempic v rámci snahy o posílení pozice na trhu léčby obezity.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: +0,79 %, NASDAQ 100: +1,09 % a Dow Jones : +0,77 %.



Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
