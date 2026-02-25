Hledat v komentářích

Výhled na výsledky Erste Group: Ve 4Q očekáváme skokový růst zisku o třetinu

Výhled na výsledky Erste Group: Ve 4Q očekáváme skokový růst zisku o třetinu

25.02.2026 11:16
Autor: Jindřich Litner, Patria Finance

Erste Group zítra ráno před otevřením trhu zveřejní své výsledky za čtvrté čtvrtletí 2025 a analytici očekávají velmi silná čísla. Patria předpokládá, že banka vykáže meziročně o třetinu vyšší čistý zisk tažený stabilním úrokovým prostředím, rostoucí úvěrovou aktivitou a rekordními výnosy z poplatků.

Čtěte více:

Analytik k výsledkům Erste Bank: Silný úrokový výnos táhne výsledky, investoři čekají na Polsko
31.10.2025 10:03
Analytik k výsledkům Erste Bank: Silný úrokový výnos táhne výsledky, investoři čekají na Polsko
Erste Bank překonala očekávání trhu, když za třetí čtvrtletí vykázala ...
PODCAST Analytický radar: Moneta předběhla trh, Erste sází na Polsko, Komerční banka drží stabilitu
05.11.2025 12:58
PODCAST Analytický radar: Moneta předběhla trh, Erste sází na Polsko, Komerční banka drží stabilitu
Výsledková sezóna na pražském parketu přinesla investorům zajímavou po...
Nová cílová cena a doporučení k Erste: Solidní výkonnost trh již zacenil, potenciál dalšího růstu akcií je omezený
06.01.2026 14:20
Nová cílová cena a doporučení k Erste: Solidní výkonnost trh již zacenil, potenciál dalšího růstu akcií je omezený
Po zveřejnění výsledků za 9M25 a oznámení koupě 49% podílu v Santander...
Analytický radar: Tabák bez růstového příběhu, Erste má Polsko v ceně, KB stagnuje a Moneta je už drahá
28.01.2026 12:31
Analytický radar: Tabák bez růstového příběhu, Erste má Polsko v ceně, KB stagnuje a Moneta je už drahá
Analytici Patria Finance na přelomu roku aktualizovali své modely pro ...


