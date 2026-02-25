Boj o Warner Bros. nekončí. Paramount přihodil dolar za akcii navíc, jednání budou pokračovat

Paramount Skydance možná přebila nabídku Netflixu, když po jednáních s Warner Bros. Discovery (WBD) nabídla za odkoupení celé společnosti 31 dolarů za akcii. Z vyjádření WBD vyplývá, že jednání s Paramountem by mohlo vést k lepší dohodě než s Netflixem, čímž se dost možná rozjede další kolo licitování o slavné hollywoodské studio.
Warner Bros. sice nestahuje své doporučení, aby investoři podpořili dohodu s Netflixem (27,75 USD za akcii za filmová studia a streaming), říká ale, že nejnovější podmínky od Paramountu splňují práh pro další jednání.
Poslední krok Paramountu ukazuje, že společnost vedená Davidem Ellisonem se nechce WBD vzdát. Navýšená nabídka tak otestuje ochotu Netflixu zaplatit více za produkční studia Warner Bros. a knihovnu, která zahrnuje franšízy DC Comics, Harry Potter či Hra o trůny.
„Představenstvo zatím nerozhodlo, zda je upravený návrh Paramountu lepší než fúze s Netflixem,“ stojí v prohlášení Warner Bros. Firma nyní plánuje další jednání s Paramountem a dodala, že bude mít čtyři pracovní dny na reakci, pokud představenstvo upravenou nabídku podpoří.
Rozhodnutí představenstva přišlo po sedmidenním období, během kterého mohl Paramount znovu jednat s Warner Bros. Paramount se snaží získat vlastníka HBO a CNN od září, přičemž opakovaně zvyšuje svou nabídku a upravuje podmínky, které si představenstvo Warner Bros. přálo, připomíná agentura Bloomberg.
Obě společnosti vyjednávaly až do pozdních nočních hodin a podle zdrojů musely telefon položit přesně o půlnoci, kdy jednací okno vypršelo. Zůstaly tak nezodpovězené otázky, které mohou nyní strany řešit.
Upravený návrh Paramountu představuje navýšení o jeden dolar oproti předchozí nabídce ve výši 30 dolarů za akcii, která byla oceněna zhruba na 108 miliard dolarů včetně dluhu. Návrh Netflixu má hodnotu 82,7 miliardy, i když Warner Bros. věří, že oddělení kabelových kanálů by investorům přineslo dodatečnou hodnotu.
Nejnovější nabídka Paramountu zahrnuje tzv. „ticking fee“ – 25 centů na akcii za každý kvartál po 30. září, kdy dohoda ještě nezíská regulační souhlas, a také platbu ve výši sedmi miliard dolarů v případě, že regulátoři prodej zablokují. Paramount také potvrdil, že pokryje sankci 2,8 miliardy dolarů, které by Warner Bros. musela zaplatit Netflixu, pokud by s ním dohodu vypověděla.
Paramount se také zavázal navýšit svůj vlastní kapitál, pokud by někteří věřitelé odmítli financovat dohodu s odkazem na pochybnosti o solventnosti.
Akcie WBD po oznámení v aftermarketu klesly o méně než jedno procento. Podle Bloombergu možná proto, že část investorů čekala ještě více. Akcie Paramountu vzrostly o více než jedno procento a Netflixu o zhruba 0,5 procenta.