Detail - články
Citrini Research: AI nahradí kancelářské pozice. To oslabí spotřebu i akciové indexy

24.02.2026 15:41
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Umělá inteligence může podle analýzy Citrini Research způsobit v příštích dvou letech zásadní otřesy na trhu práce i ve spotřební ekonomice. Shah varuje před možnou ztrátou až 5 % kancelářských pracovních míst během příštích 18 měsíců a volá po zdanění AI zisků, což by zmírnilo dopady na spotřebu a zaměstnanost. Jeho scénář, nikoli předpověď, přispěl k prudkému výprodeji softwarových titulů a otevřel další debatu o tom, jak rychlé šíření AI promění firmy, trhy i chování domácností.

Umělá inteligence může v blízké budoucnosti výrazně osekat pracovní místa a narušit ekonomiky řízené spotřebou, jako je například USA, tvrdí Alap Shah, spoluautor zprávy od Citrini Research, která v pondělí vyvolala další výprodeje. Jako řešení volá Shah po zdanění umělé inteligence, které by mohlo zmírnit dopad ztráty pracovních míst, píše Bloomberg.

Článek Citrini Research představuje scénář, nikoliv predikci, ve kterém rychlý pokrok v oblasti strojové inteligence v roce 2028 sice zvýší produktivitu, ale zároveň učiní velké části lidské práce zastaralými, což povede ke ztrátě pracovních míst, kolapsu spotřebitelských výdajů a poklesu akciových indexů, jako je S&P 500.

 

Mezi nejdiskutovanějšími dopady je zejména vytlačování administrativních pracovníků, což vytvoří negativní zpětnou vazbu - firmy propouštějí, aby si zvýšily marže, a reinvestují úspory do umělé inteligence, což jim umožní další škrty. To oslabuje poptávku v odvětvích postavených na zprostředkování, jako jsou finance, pojišťovnictví a software. A za nejvíce ohrožené jsou považovány platformy zaměřené na spotřebitele, které se spoléhají na nenutné výdaje, včetně služeb rozvozu jídla, jako jsou DoorDash a Uber Eats. Podle publikace Citrini tvoří administrativní pracovníci v USA asi 50 % zaměstnanosti a řídí zhruba 75 % diskrečních spotřebitelských výdajů.

Ponaučení si Shah bere z Číny, kde automatizace „prošla ekonomikou ve velkém stylu“. Společnosti nevytvářejí pracovní místa potřebným tempem, protože průměrná firma dokáže vyprodukovat mnohem více s menším počtem pracovníků – a stále častěji se rozhoduje zaměstnance nenajímat. To oslabuje spotřebitelskou poptávku a zatěžuje ekonomiku, což je scénář, který považuje za možný pro USA v příštích dvou letech.

Vlády by podle něj měly zvážit zdanění dodatečných nebo neočekávaných zisků z umělé inteligence, uvedl Shah, který je také investičním ředitelem ve společnosti Lotus Technology Management, v rozhovoru pro Bloomberg TV. Bez ní zasáhne rostoucí nezaměstnanost spotřebu, přičemž USA budou pravděpodobně mezi nejvíce postiženými. Podle Shaha scénáře by do 18 měsíců mohlo být propuštěno 5 % zaměstnanců v kanceláři.

Zpráva Citrini Research přispěla ke globálnímu výprodeji softwarových akcií v pondělí. Sám Shah uvedl, že ho reakce trhu překvapila. „Myslel jsem si, že reakce bude malá – byla rozhodně větší, než jsme očekávali,“ řekl. V blízké budoucnosti očekává Shah na trhu další výkyvy, a to i v softwarových společnostech, protože obchodníci vyhodnocují dlouhodobý dopad umělé inteligence. „Vstupujeme do opravdu velmi volatilního období na trzích,“ řekl.

Shah je generálním ředitelem firmy zabývající se umělou inteligencí Littlebird a řídícím partnerem ve společnosti Lotus Technology Management, jak uvádí web společnosti. Dříve spoluzakládal službu pro předplatné jídel Thistle a působil jako generální ředitel a předseda platformy finančních dat Sentieo, kterou později koupila společnost AlphaSense.

 
 
 

