Nvidia rozjíždí velkou hru: licencuje technologii Groq a získává jeho špičkové manažery

uzavřela dohodu o licencování čipové technologie od startupu Groq a získá jeho generálního ředitele – veterána společnosti . Informaci zveřejnil Groq v blogovém příspěvku.
Tento krok zapadá do trendu posledních let, kdy největší technologické firmy investují miliardy do slibných startupů, aby získaly jejich know-how a klíčové talenty, aniž by je formálně koupily.
Groq se specializuje na tzv. inferenci – tedy fázi, kdy již natrénované modely umělé inteligence odpovídají na dotazy uživatelů. sice dominuje trhu trénování AI modelů, ale v oblasti inference čelí silnější konkurenci. Vedle tradičních rivalů, jako je AMD, se o své místo hlásí i startupy Groq a Cerebras Systems.
Podle Groqu získá „neexkluzivní“ licenci na jeho technologii. Zakladatel Jonathan Ross, který stál u zrodu AI čipového programu Googlu, spolu s prezidentem Sunny Madrą a dalšími členy inženýrského týmu přejdou do Nvidie.
CNBC uvedla, že měla Groq koupit za 20 miliard dolarů v hotovosti, ale obě firmy tuto informaci nekomentovaly. Groq zdůraznil, že bude nadále fungovat jako nezávislá společnost pod vedením nového CEO Simona Edwardse a jeho cloudové služby zůstanou v provozu.
Podobné transakce se v poslední době množí. získal svého šéfa AI díky dohodě za 650 milionů dolarů, Meta utratila 15 miliard za přechod CEO Scale AI, přetáhl zakladatele Adept AI a letos uzavřela obdobný kontrakt. Tyto dohody přitahují pozornost regulátorů, ale zatím žádná nebyla zrušena.
„Hlavním rizikem se zdá být antimonopolní otázka, i když strukturování dohody jako neexkluzivní licence může udržet zdání konkurence – přestože vedení Groqu a technický talent přechází do Nvidie,“ uvedl analytik Bernstein Stacy Rasgon. Dodal, že vztahy CEO Nvidie Jensena Huanga s administrativou Donalda Trumpa „patří mezi nejsilnější v rámci amerických technologických firem“.
Groq loni v srpnu více než zdvojnásobil svou valuaci na 6,9 miliardy dolarů po investičním kole ve výši 750 milionů dolarů.
Startup Groq patří mezi firmy, které nevyužívají externí paměťové čipy s vysokou šířkou pásma, čímž se vyhýbají globálnímu nedostatku pamětí. Místo toho používají technologii SRAM přímo na čipu, což zrychluje interakce s chatboty a dalšími AI modely, ale omezuje velikost obsluhovaných modelů.
Hlavním konkurentem Groqu je Cerebras Systems, který podle Reuters plánuje vstup na burzu už příští rok. Oba startupy uzavřely významné kontrakty na Blízkém východě.
Jensen Huang věnoval velkou část svého klíčového vystoupení v roce 2025 argumentaci, že si udrží vedoucí pozici i při přesunu trhu AI z trénování na inferenci.
