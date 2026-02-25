Přichází klíčový test pro celý AI trh. Co ukážou výsledky Nvidie?

Tradiční vrchol výsledkové sezony přijde dnes po zavření burzy, kdy čísla svého hospodaření za loňský čtvrtý kvartál zveřejní . Výsledky přichází v kritické chvíli pro americký akciový trh, protože investoři jsou stále více nervózní ohledně výhledu umělé inteligence. Wall Street očekává silná čísla, nicméně jak budou reagovat akcie už zůstává otázkou…
„I když doručí skvělá čísla, tak víme, že trhy jsou velice vrtkavé,“ řekl Bloombergu Ken Mahoney, prezident společnosti Mahoney Asset Management.
Po letech raketového růstu je na akciích Nvidie v posledních měsících klid: od začátku čtvrtého čtvrtletí vzrostly pouze o 3,4 procenta. Hlavním důvodem jsou pochyby investorů o kapitálových výdajích na AI v řádu stovek miliard dolarů od velkých technologických společností.
Index agentury Bloomberg, který sleduje Magnificent Seven neboli velkou sedmičku firem, kam patří Alphabet, , , Meta, , a právě , letos klesl o 5,5 procenta.
Přesto je stále nejhodnotnější společností na světě s tržní kapitalizací 4,7 bilionu dolarů, což jí dává obrovský vliv na index S&P 500 vážený tržní kapitalizací.
A jaká jsou konkrétní očekávání? Trh předpovídá, že tržby ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí končící 31. lednem vzrostly o 68 procent na 65,9 miliardy dolarů. Podle průměru odhadů analytiků sestavených agenturou Bloomberg by pak upravený zisk na akcii měl stoupnout o 72 procent na 1,53 dolaru.
Další důležitou metrikou, kterou budou investoři bedlivě sledovat, je hrubá marže. Ta se loni dostala pod tlak kvůli vysokým výrobním nákladům na čipy Blackwell. Očekávání za 4Q jsou 75 procent, což je nejvyšší hodnota za více než rok.
Investoři chtějí ujištění, že takovou ziskovost lze udržet i při rostoucích cenách paměťových čipů a dalších vstupních nákladů. „Marže jsou potenciálně rizikovým faktorem. Otázkou bude hrubá marže v prvním čtvrtletí a pak, jestli naznačí vývoj ve zbytku roku,“ uvedla Melissa Ottová, vedoucí výzkumu technologií, médií a telekomunikací ve společnosti Visible Alpha.
Předmětem zájmu bude i byznys v Číně, přestože už dříve uvedla, že 4Q nebude zahrnovat žádné příjmy z datových center v této zemi. Investoři však budou hledat jakékoliv aktuální informace o schopnosti společnosti prodávat v Číně poté, co Trumpova administrativa schválila prodej čipů H200.
Trh s opcemi zaznamenává možný pohyb po zveřejnění výsledků přibližně o pět procent v obou směrech.