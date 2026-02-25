Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Přichází klíčový test pro celý AI trh. Co ukážou výsledky Nvidie?

Přichází klíčový test pro celý AI trh. Co ukážou výsledky Nvidie?

25.02.2026 14:02
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Tradiční vrchol výsledkové sezony přijde dnes po zavření burzy, kdy čísla svého hospodaření za loňský čtvrtý kvartál zveřejní Nvidia. Výsledky přichází v kritické chvíli pro americký akciový trh, protože investoři jsou stále více nervózní ohledně výhledu umělé inteligence. Wall Street očekává silná čísla, nicméně jak budou reagovat akcie už zůstává otázkou…

„I když doručí skvělá čísla, tak víme, že trhy jsou velice vrtkavé,“ řekl Bloombergu Ken Mahoney, prezident společnosti Mahoney Asset Management.

Po letech raketového růstu je na akciích Nvidie v posledních měsících klid: od začátku čtvrtého čtvrtletí vzrostly pouze o 3,4 procenta. Hlavním důvodem jsou pochyby investorů o kapitálových výdajích na AI v řádu stovek miliard dolarů od velkých technologických společností.

Index agentury Bloomberg, který sleduje Magnificent Seven neboli velkou sedmičku firem, kam patří Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Tesla a právě Nvidia, letos klesl o 5,5 procenta.

Přesto je Nvidia stále nejhodnotnější společností na světě s tržní kapitalizací 4,7 bilionu dolarů, což jí dává obrovský vliv na index S&P 500 vážený tržní kapitalizací.

A jaká jsou konkrétní očekávání? Trh předpovídá, že tržby ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí končící 31. lednem vzrostly o 68 procent na 65,9 miliardy dolarů. Podle průměru odhadů analytiků sestavených agenturou Bloomberg by pak upravený zisk na akcii měl stoupnout o 72 procent na 1,53 dolaru.

Další důležitou metrikou, kterou budou investoři bedlivě sledovat, je hrubá marže. Ta se loni dostala pod tlak kvůli vysokým výrobním nákladům na čipy Blackwell. Očekávání za 4Q jsou 75 procent, což je nejvyšší hodnota za více než rok.

Investoři chtějí ujištění, že takovou ziskovost lze udržet i při rostoucích cenách paměťových čipů a dalších vstupních nákladů. „Marže jsou potenciálně rizikovým faktorem. Otázkou bude hrubá marže v prvním čtvrtletí a pak, jestli naznačí vývoj ve zbytku roku,“ uvedla Melissa Ottová, vedoucí výzkumu technologií, médií a telekomunikací ve společnosti Visible Alpha.

Předmětem zájmu bude i byznys v Číně, přestože Nvidia už dříve uvedla, že 4Q nebude zahrnovat žádné příjmy z datových center v této zemi. Investoři však budou hledat jakékoliv aktuální informace o schopnosti společnosti prodávat v Číně poté, co Trumpova administrativa schválila prodej čipů H200.

Trh s opcemi zaznamenává možný pohyb po zveřejnění výsledků přibližně o pět procent v obou směrech.

nvd



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
25.02.2026
15:15Mercado Libre zrychluje růst, ale výsledky za 4Q srazily vyšší náklady  
14:02Přichází klíčový test pro celý AI trh. Co ukážou výsledky Nvidie?
13:01Peněžní trendy a inflace v následujících měsících a letech
11:16Výhled na výsledky Erste Group: Ve 4Q očekáváme skokový růst zisku o třetinu  
10:00Boj o Warner Bros. nekončí. Paramount přihodil dolar za akcii navíc, jednání budou pokračovat
9:36Stripe projevil zájem o PayPal poté, co jeho akcie vyklesaly
8:54Erste Bank zítra zveřejní výsledky, Trump přednesl projev o stavu unie a Anthropic čelí tlaku Pentagonu  
8:48Rozbřesk: Dystopická vize, nebo realita. Přijdou bíle límečky kvůli AI o práci?
6:05Trump tvrdí, že teď už to je "jeho ekonomika". Dokáže ji obhájit?  
24.02.2026
22:01Technologické tituly táhly růst akcií  
17:06Bitcoin směřuje k největšímu měsíčnímu propadu od roku 2022  
15:41Citrini Research: AI nahradí kancelářské pozice. To oslabí spotřebu i akciové indexy
14:07Novo Nordisk sníží v USA ceny léků Wegovy a Ozempic až o polovinu
14:06Meta podepsala miliardový kontrakt s AMD. Získá technologie, vliv i možnost stát se velkým akcionářem
12:24Vyhlídky pro německý export se dál zlepšují, panuje ale nejistota kolem cel
12:14Dimon: Část trhu znovu dělá „hlouposti“. Rizika připomínají období před finanční krizí
10:48ČNB schválila prospekt KARO Leather pro přestup na hlavní trh pražské burzy
10:01Nejhorší den za čtvrt století. Akcie IBM potopil nový nástroj Anthropicu
8:57KARO míří na Prime Market, černý AI scénář od Citrini Research otřásl trhy a PayPal centrem zájmu kupců  
8:50Rozbřesk: Úskalí nové hospodářské strategie. Staneme se zemí pro „budoucnost“?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Aena SME SA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Alcon AG (12/25 Q4)
API Group Corp (12/25 Q4, Bef-mkt)
Circle Internet Group Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Diageo PLC (12/25 Q2, Bef-mkt)
E.ON SE (12/25 Q4, Bef-mkt)
Fresenius SE & Co KGaA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Grenergy Renovables SA (12/25 Q4, Aft-mkt)
Joby Aviation Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA (12/25 Q4, Bef-mkt)
Leonardo SpA (12/25 Q4)
Lineage Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
LivaNova PLC (12/25 Q4, Bef-mkt)
Lowe's Cos Inc (01/26 Q4, Bef-mkt)
Miami International Holdings Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Novonesis Novozymes B (12/25 Q4, Bef-mkt)
Odfjell Drilling Ltd (12/25 Q4, Bef-mkt)
Ormat Technologies Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Paramount Skydance Corp (12/25 Q4, Aft-mkt)
Pirelli & C SpA (12/25 Q4, Aft-mkt)
Recursion Pharmaceuticals Inc (12/25 Q4, Bef-mkt)
Revolution Medicines Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Salesforce Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
Sandoz Group AG (09/25 Q3, Bef-mkt)
Snowflake Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
Synopsys Inc (01/26 Q1, Aft-mkt)
Topicus.com Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Trade Desk Inc/The (12/25 Q4, Aft-mkt)
VICI Properties Inc (12/25 Q4, Aft-mkt)
Zoom Communications Inc (01/26 Q4, Aft-mkt)
7:00SEB SA (12/25 Q4)
7:30Ageas SA/NV (09/25 Q3)
8:00Lion Finance Group PLC (12/25 Q4)
22:20NVIDIA Corp (01/26 Q4)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět