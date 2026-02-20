Hledat v komentářích

Detail - články
Vláda udělá kroky k plnému ovládnutí energetické skupiny ČEZ, potvrdil Havlíček

Vláda udělá kroky k plnému ovládnutí energetické skupiny ČEZ, potvrdil Havlíček

20.02.2026 12:00
Autor: ČTK

Vláda provede kroky k plnému ovládnutí energetické skupiny ČEZ. Při dnešní prezentaci hospodářské strategie kabinetu to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Stát by měl vykoupit akcie od minoritních akcionářů, konkrétní opatření dnes ministr nespecifikoval. Už dříve ale připustil, že přípravné kroky vláda zahájí ještě letos.

Stát drží v ČEZ přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal jediným majitelem.

"V případě společnosti ČEZ platí, že uděláme tyto kroky," řekl dnes Havlíček. Potvrdil, že vláda nadále chystá opatření k získání stoprocentní kontroly nad výrobou ve skupině ČEZ. Plán je i součástí programového prohlášení současné vládní koalice tvořené hnutím ANO, SPD a Motoristy.

Konkrétní kroky ani jejich harmonogram dnes ministr nespecifikoval s odůvodněním, že tyto informace mají vliv na cenu akcií. Už v lednu Havlíček řekl, že vláda má pro zestátnění ČEZ připravený scénář a nebude jej oddalovat. Celý proces by podle něj měl být zahájen ještě letos, trvat by měl zhruba dva a půl roku. Celková cena se podle lednového vyjádření Havlíčka bude odvíjet od ceny akcií v té době. V minulosti ovšem připustil, že by zestátnění mohlo vyjít na přibližně 250 miliard korun.

Současná opozice plán na zestátnění ČEZ dlouhodobě kritizuje. Podle ní bude mít výrazný dopad na zadlužení firmy i pro státní rozpočet, protože ČEZ by nevyplácel dividendy ze zisku. "Nedává to ekonomický smysl," řekl bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

ČEZ za tři čtvrtletí loňského roku vydělal 21,5 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak meziročně klesl o zhruba 6,5 procenta. Výsledky za celý rok 2025 by měla firma zveřejnit v březnu.

 


Váš názor
  • Přidat názor
    Fialova
    20.02.2026 13:48

    vláda dělala opatření ku prospěchu většiny , tak běž do ...Sašo! Seniláčtí geronti vládnou světu a podle toho to vypadá....
    Namorek
    • Přidat názor
      Re: Fialova
      20.02.2026 15:39

      Fialova vláda snížila všem důchodcům důchody o1000 Kč měsíčně, trvale, doživotně. Ptám se k čemu byly ty peníze použity. Faktem je, že to snížení zatím trvá i za nové vlády. To snížení pocítí i ti kteří teprve do důchodu půjdou, trvale doživotně.
      juniper
    • Přidat názor
      Namorek
      20.02.2026 14:01

      A co myslíš, že je Juniper..hlavně je srandovní ta humpolecká zkratka, že to odnesli důchodci, konkrétně zvýšeném přijmu ze 14400 na 21000...Ale kolik jich a nás potencionálních přibývá, že se prodlužuje věk a z pohodlnosti nerodí děti, taky nic...Plác. Ohrožuješ bábu...Že se posunuje věk a dělají změny v celé Evropě zase Čechy nezajímá..Juchelka už mění plány mimochodem..
      Velkamedvědice
  • Přidat názor
     
    20.02.2026 13:40

    Fialova vláda dělala svá opatření na úkor důchodců. doufám, že nová vláda nebude dělat opatření v ČEZ ba úkor drobných akcionářů.
    juniper
    • Přidat názor
      Tvrzení
      20.02.2026 13:47

      největších tupců
      Velkamedvědice
20.02.2026
16:11Dlouho očekávané rozhodnutí konečně padlo. Nejvyšší soud USA zrušil Trumpova cla
15:57Pětice evropských velmocí vyvine levné protivzdušné systémy inspirované Ukrajinou
15:30Ekonomika USA koncem roku brzdila spolu s výpadkem vývozu a vládních výdajů  
15:07Lee: Inflace půjde na úrovně před rokem 2020, AI bude vytvářet vítěze a poražené
13:02Perly týdne: Rotace zpět k Mag7 a dno na kryptu a softwaru
12:00Vláda udělá kroky k plnému ovládnutí energetické skupiny ČEZ, potvrdil Havlíček
11:42Skupina CSG dodá členské zemi NATO munici za nižší stovky miliony eur
11:39Akciové trhy míří nahoru. Slušná data doplňuje optimismus o Íránu  
10:33Nvidia jedná s OpenAI o nové investici za 30 miliard dolarů
8:55Lagardeová mandát dokončí, ECB pokutuje J.P. Morgan a BofA chce posílit private credit  
8:43Rozbřesk: Růst amerického HDP: už ne šokující, ale stále solidní
6:06Poptávka po AI kabeláži zrychluje. Credo má 30% potenciál růstu, tvrdí Goldman Sachs  
19.02.2026
22:00Americké trhy zakončují v záporu  
17:38Čínská záhada se nekoná
15:43Pokrok čínských technologických společností je pozoruhodný, přiznává Altman
14:25Walmart díky online prodeji zvýšil tržby, zveřejnil ale opatrný výhled
14:01Rotace na trhu sílí. Volatilita akcií je nejvyšší za třicet let, S&P 500 přesto stagnuje
12:33Wall Street, vláda i kryptofirmy v Mar-a-Lago. Politický význam kryptoměn roste
12:14Blíží se čas, kdy kvantové počítače budou součástí datacenter. Průlom může přijít už v roce 2027
11:29ČEZ, a.s.: Volba místopředsedů dozorčí rady

