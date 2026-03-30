Detail - video

MakroMixér s Liborem Jelenem o eskalaci konfliktu v Íránu, dražších energiích i dopadech na českou ekonomiku

30.03.2026 14:45
Autor: Redakce, Patria.cz

Eskalace konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem se neodehrává jen na Blízkém východě. Přes ceny energií, inflaci i měnové kurzy dopadá globální, a tedy i českou ekonomiku. To podle hosta MakroMixéru politického geografa Libora Jelena dále posiluje samotný íránský režim. Rychlá demokratizace Íránu je podle něj vzdušným zámkem. Jaké scénáře jsou ve hře a co rozhodne příští týdny? Kdo z konfliktu profituje? A co hrozí Evropě? I to rozebírá v aktuálním MakroMixéru Jana Bureše a Roberta Břešťana.


Tři otázky pro Honzu Bureše

Jak vážné ekonomické dopady může mít konflikt s Íránem? „Situace je dost nejistá, ale už v tuhle fázi docela vážná. Pokud ceny ropy a plynu zůstanou na současných úrovních, bude to mít viditelné dopady zejména do inflace,“ říká ekonom ČSOB Honza Bureš. Podle něj může v extrémním scénáři ropa zdražit až k 150 dolarům za barel a plyn překročit 120 eur za MWh. „V takovém případě bychom se v příštím roce mohli dostat s inflací až k 5 %,“ dodává.

Rozhodující přitom bude délka konfliktu: „Pokud se konflikt natáhne, uvidíme to v inflaci výrazněji. A v takovém případě by Česká národní banka musela sazby zvyšovat.“ K rozhodnutí zvýšit sazby přitom může dojít relativně rychle: „Možná už v horizontu čtvrt roku až půl roku bude jasněji.“

Česká koruna podle Bureše není v dobré pozici: „Je strukturálně slabá, protože patří mezi měny energeticky závislých ekonomik.“ A slabší měna navíc zdražuje dovoz energií, a tak „koruna sama o sobě může být dalším argumentem pro zvyšování sazeb“, dodává Bureš.

Konflikt, který se okamžitě promítá do cen

Rychlost, s jakou se geopolitika promítá do každodenní ekonomiky, není překvapivá, uvádí Libor Jelen, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. „Nejsme ostrůvek v moři. Jsme propojeni globálně – ekonomicky i politicky,“ upozorňuje. A zdražení pohonných hmot je jen první viditelný efekt. Skutečný dopad se bude odvíjet od vývoje v Hormuzském průlivu, klíčové tepně světového obchodu s ropou.

Vývoj konfliktu podle Jelena výrazně ovlivňuje nepředvídatelnost americké politiky. „Od nástupu Donalda Trumpa už mě asi nic nepřekvapí. Ty kroky mi přijdou nepromyšlené a bez jasných strategických cílů,“ říká. „Chybí jasná artikulace cílů i varianty, co dělat, když se situace zvrtne. A to se právě děje.“

Íránský režim posiluje, demokratizace je iluze

Zásadní paradoxem konfliktu je fakt, že místo oslabení může současná situace íránský režim posilovat. „Bohužel musíme konstatovat, že íránský režim z tohohle paradoxně těží,“ říká Jelen. A důvod je jednoduchý: vnější hrozba totiž sjednocuje vnitřní struktury moci.

Klíčem k pochopení stability režimu jsou Revoluční gardy. Nejde přitom jen o vojenskou sílu, ale i o ekonomického hráče: „Mají bankovnictví, těžbu ropy i průmyslové kapacity. Jsou zároveň bezpečnostní i ekonomickou elitou,“ popisuje Jelen. Právě tato provázanost drží režim pohromadě. Zlom může přijít až ve chvíli, kdy začne chybět financování. „V momentu, kdy tam ty peníze nebudou, začne eroze a štěpení uvnitř těch struktur,“ dodává.

Navzdory častým spekulacím Jelen odmítá scénář rychlé demokratizace. „Zapomeňme na demokracii. Ta cesta tam teď prostě není,“ říká otevřeně. Exilová opozice je roztříštěná a bez legitimity. „Nemá jasnou představu, jak má vypadat budoucí Írán,“ upozorňuje. Navíc hrozí i horší scénář: „Při oslabení režimu může nastoupit nacionalismus a občanská válka – jako v Sýrii nebo Jugoslávii.“

Krátkodobý vývoj tak podle Jelena rozhodne ekonomika. „Volby v USA i Izraeli se nevyhrávají válkou, ale stavem peněženek voličů,“ říká. Právě tlak drahých energií může přimět obě strany k jednání. „Ten konflikt tlačí všechny – Západ, státy Perského zálivu i samotný Írán,“ dodává.

Evropa není hlavní cíl

Přímé vojenské ohrožení Evropy Jelen nepovažuje za pravděpodobné. „Írán nemá Evropu jako hlavní cíl. Těmi jsou Spojené státy a Izrael,“ vysvětluje. Rizika jsou ale jinde, například v hybridních operacích, kybernetických útocích a uprchlických vlnách. „Pokud konflikt eskaluje, obávám se nové migrační vlny,“ varuje.

Kdo na konfliktu vydělává

Geopolitická rovnováha se podle Jelena zásadně nemění, ale někdo z ní těží víc než jiní. Největším vítězem je Čína: „Její strategií je trpělivost. Když nepřítel dělá chyby, mlčí,“ popisuje. A z aktuálního konfliktu profituje i Rusko skrze vyšší ceny ropy, odklon pozornosti od Ukrajiny a posílení vojenské spolupráce s Íránem. „Ten konflikt odvádí pozornost od Ukrajiny a ekonomicky Rusku pomáhá,“ shrnuje Jelen.

Nejbližší týdny ukáží. Rozhodující bude čas, délka výpadků dodávek energií a vývoj v Hormuzském průlivu i ochota stran jednat. A jak shrnuje Libor Jelen: „Teď jde o to, aby obě strany našly racionalitu. A tou jsou peníze.“

 

Průzkum Fidelity: Geopolitika zesiluje rostoucí rozdíly na rozvíjejících se trzích
30.03.2026 6:09
Průzkum Fidelity: Geopolitika zesiluje rostoucí rozdíly na rozvíjejících se trzích
Rozvíjející se trhy čelí v souvislosti s válkou na Blízkém východě sil...
Macquarie: Ropa může vystřelit až na 200 USD za barel, pokud se válka protáhne do června
27.03.2026 15:03
Macquarie: Ropa může vystřelit až na 200 USD za barel, pokud se válka protáhne do června
Podle modelových scénářů analytiků ze společnosti Macquarie by se cena...
Víkendář: Je řešením embargo na Írán?
29.03.2026 8:31
Víkendář: Je řešením embargo na Írán?
Hostem Paula Krugmana na jeho Youtube kanálu byl Robin J. Brooks, kter...
Jak si stojí dolar ve světle úrokových diferenciálů? A co s nimi udělají ceny ropy?
27.03.2026 17:29
Jak si stojí dolar ve světle úrokových diferenciálů? A co s nimi udělají ceny ropy?
Včera jsme se dívali na možný další vývoj na dolaru s tím související ...
Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje
30.03.2026 8:58
Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje
Ceny ropy zahájily týden dalším růstem. Přispěla k tomu zpráva, že je...


PODCAST Týdenní výhled: Pozornost se přesouvá od inflace k reálné ekonomice
30.03.2026 16:56
PODCAST Týdenní výhled: Pozornost se přesouvá od inflace k reálné ekonomice (1110x)  
Ani po dalším týdnu jsme se neposunuli v tom, že dění na hlavních trzí...
MakroMixér s Liborem Jelenem o eskalaci konfliktu v Íránu, dražších energiích i dopadech na českou ekonomiku
30.03.2026 14:45
MakroMixér s Liborem Jelenem o eskalaci konfliktu v Íránu, dražších energiích i dopadech na českou ekonomiku (533x)
Eskalace konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem se neodehrává jen na Bl...
Traders Talk: Trhem zmítá extrémní strach. Jak se v něm zorientovat a udělat co nejméně škody
24.03.2026 16:19, aktualizováno: 25.3. 10:23
Traders Talk: Trhem zmítá extrémní strach. Jak se v něm zorientovat a udělat co nejméně škody (5047x)
Geopolitické napětí, vysoká volatilita a rychle se měnící očekávání ko...
PODCAST Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil
23.03.2026 16:14, aktualizováno: 23.3. 16:14
PODCAST Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil (2960x)  
Donald Trump opět předvádí svou typickou hru - nejprve vystrašit a pot...
PODCAST Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky
16.03.2026 16:43
PODCAST Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky (6735x)  
Finanční trhy vstupují do nového týdne s očima stále upřenýma na Írán,...
Beneš, Novák a Cyrani nad výsledky ČEZ, výhledem, dividendou, strategií, dopadem Íránu i obratu trendu ve spotřebě elektřiny
12.03.2026 16:22
Beneš, Novák a Cyrani nad výsledky ČEZ, výhledem, dividendou, strategií, dopadem Íránu i obratu trendu ve spotřebě elektřiny (6501x)
Energetická skupina ČEZ uzavřela rok 2025 se stabilním provozním ziske...
GEVORKYAN zrychluje růst díky novým projektům i akvizicím. Tržby a EBITDA přidávají dvouciferným tempem
11.03.2026 7:49
GEVORKYAN zrychluje růst díky novým projektům i akvizicím. Tržby a EBITDA přidávají dvouciferným tempem (3200x)
Společnost Gevorkyan vykázala za rok 2025 dvouciferný růst tržeb i pro...
PODCAST Týdenní výhled: Ropa zdražuje, trhy začínají brát íránskou válku vážně
09.03.2026 17:35, aktualizováno: 9.3. 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Ropa zdražuje, trhy začínají brát íránskou válku vážně (3539x)  
Finanční trhy vstupují do nového týdne s rostoucí nervozitou, kterou d...
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ
02.03.2026 15:59
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ (7163x)  
Začátek týdne ovládá eskalace konfliktu na Blízkém východě. Útok USA a...
Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost?
25.02.2026 16:40
Traders Talk: Big Tech padá. Příležitost? (5799x)
Americké akcie se už několik měsíců pohybují v bočním trendu a trhy ro...
PODCAST Týdenní výhled: Nejdůležitější událostí jsou středeční výsledky Nvidie
23.02.2026 16:57, aktualizováno: 23.2. 16:57
PODCAST Týdenní výhled: Nejdůležitější událostí jsou středeční výsledky Nvidie (4795x)  
Trhy čekají na středeční čísla Nvidie, která mohou určit sentiment na ...
PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
23.02.2026 11:03, aktualizováno: 23.2. 11:03
PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu (8218x)
Masivní investice do umělé inteligence mění podobu technologického sek...
PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí
16.02.2026 17:58, aktualizováno: 16.2. 17:58
PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí (4247x)  
Tento týden začíná na globálních trzích v utlumeném režimu kvůli svátk...


