Detail - články
Zisk Bayeru v prvním čtvrtletí výrazně překonal odhady. Konflikt na Blízkém východě jej zatím neohrožuje

12.05.2026 9:43
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Bayer v prvním čtvrtletí překonal očekávání trhu díky silnému výkonu a potvrdil celoroční výhled. Lepší provozní zisk a signály stabilizace byznysu zklidnily investory, kteří zároveň dál vyhlížejí klíčové rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v kauze herbicidu Roundup. Akcie společnosti na výsledky zareagovaly výrazným růstem.

Bayer vykázala v prvním čtvrtletí lepší zisk, než se čekalo, díky robustnímu výkonu v divizi plodin, píše Bloomberg. Upravený zisk EBITDA za první čtvrtletí vzrostl na 4,45 miliardy eur, což bylo nad odhadem 3,9 miliardy eur. Společnost také potvrdila svůj celoroční výhled s tím, že konflikt na Blízkém východě nemá v současné době žádný podstatný dopad na výhled. Zároveň uvedla, že zůstává ostražitá u vyšších cen energií, surovin a logistiky a v případě potřeby zavede „vhodná protiopatření“.

„Z provozního hlediska se obrat ustálil a období opakovaných zklamání a varování před ziskem je, zdá se, u konce,“ uvedl v e-mailu Markus Manns, portfolio manažer Union Investment, akcionáře Bayeru.

Akcie na začátku obchodování ve Frankfurtu vzrostly až o 5 %, aktuálně rostou přes 3 %. Za posledních 12 měsíců vzrostly o více než polovinu díky zlepšení v oblasti léčiv Bayeru a optimismu investorů, že dokáže úspěšně zvládnout své právní problémy v USA spojené s herbicidem Roundup – ságou, která pronásleduje Bayer od akvizice výrobce Roundupu, společnosti Monsanto, v roce 2018, a která ji již stála více než 10 miliard dolarů.

bayer

Od svého nástupu v polovině roku 2023 se generální ředitel Bill Anderson potýká s dopady Roundupu a zároveň se snaží zlepšit výkonnost snížením počtu manažerských pozic a zrušením tisíců pracovních míst.

Růst divize rostlinných věd společnosti Bayer v prvním čtvrtletí byl poháněn především divizí se sójovými osivem a značkami, kde se tržby zdvojnásobily díky licenční platbě ve výši 448 milionů eur související se sporem o technologii osiva. Ceny se také zotavily díky opětovnému schválení herbicidu Dicamba pro sóju. Divize ochrany plodin však zůstala pod tlakem s klesajícími tržbami.

Ve své farmaceutické divizi společnost Bayer trpí konkurencí ze strany generických léků Xarelto, přičemž tržby z prodeje tohoto úspěšného léku na ředění krve klesly v tomto čtvrtletí o 40 %, stejně jako očního léku Eylea. Společnost ale počítá s růstem díky léku na rakovinu Nubeqa a ledvinovou terapii Kerendia a do roku 2027 se chce vrátit k růstu.

Výkonnost v nejmenší divizi, zdraví spotřebitelů, brzdí pokračující slabost v USA a relativně slabší poptávka po lécích v chřipkové sezóně.

Celkově jsou ale výsledky „silné“ a ukazují lepší než očekávanou ziskovost jak ve farmaceutickém, tak v zemědělském sektoru, uvedli analytici JPMorgan, včetně Richarda Vossera, a zdůraznili.

Kromě toho, jak se Bayeru daří v samotném byznysu, firma i její investoři pozorně sledují rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které se očekává do konce června. Toto rozhodnutí by mohlo výrazně oslabit hlavní právní argument, na kterém stojí většina žalob kvůli herbicidu Roundup – tedy tvrzení, že firma dostatečně nevarovala před riziky. Kromě příznivého rozhodnutí soudu musí Bayer také zajistit, aby se co nejvíce žalobců zapojilo do dohody o vyrovnání v hodnotě 7,25 miliardy dolarů. Žalobci mají čas do 4. června, aby se rozhodli, zda do této dohody vstoupí, nebo ji odmítnou.

Foto: Bayer

 
 

Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Nezaměstnanost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - CPI, y/y
20:00USA - Měsíční bilance rozpočtu, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět