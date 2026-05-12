Siemens Energy vyprodává kapacity a urychluje odkup akcií, přesto po výsledcích oslabuje

Siemens Energy v posledním čtvrtletí díky masivní výstavbě datových center pro umělou inteligenci dosáhl historických rekordů v zakázkách a výrazně vylepšil celoroční cíle. Klíčovým bodem pro investory je rozhodnutí společnosti urychlit rozsáhlý program zpětného odkupu akcií v celkové hodnotě 6 miliard eur. Navzdory těmto silným krokům však hodnota firmy na burze oslabila o více než 4 %, protože trh znervóznil mírný nesoulad tržeb s odhady a tlak na marže v plynové divizi. Aktuálně klesá o 1,7 %.
Německý energetický gigant vykázal v posledním kvartálu čistý zisk 835 milionů eur (přibližně 21 miliard Kč), čímž výrazně překonal loňských 501 milionů. Tržby společnosti meziročně vzrostly o 8,9 % na 10,3 miliardy eur (přibližně 260 miliard Kč), což však mírně zaostalo za tržním konsenzem nastaveným na 10,8 miliardy eur. Provozní zisk 1,16 miliardy eur však zaostal za očekávanými 1,22 miliardy.
Klíčovým faktorem úspěchu je extrémní poptávka po infrastruktuře pro AI, zejména v USA. Objem nových zakázek vystřelil na rekordních 17,7 miliardy eur, čímž firma o 13 % porazila očekávání analytiků. „Poptávka po AI a výstavbě datových center je strukturální povahy. V klíčových segmentech máme vyprodáno až do roku 2030 i dále,“ uvedla finanční ředitelka Maria Ferraro. Celkový objem nevyřízených zakázek dosáhl astronomických 154 miliard eur.
Hlavním motorem jsou plynové turbíny a síťové produkty, které technologičtí obři využívají k napájení svých center tam, kde klasická síť nestačí. Jen za první polovinu roku firma získala zakázky na 179 turbín, což je téměř stejný počet jako za celý loňský rok. Pozitivním překvapením byl také volný peněžní tok ve výši 1,98 miliardy eur, který díky vysokým zálohám od zákazníků drtivě překonal odhady.
Vedení společnosti na vysokou poptávku reagovalo zvýšením celoročního výhledu pro rok 2026, kde nově cílí na čistý zisk kolem 4 miliard eur a volný cash flow ve výši 8 miliard eur.
Analytici z Bernstein varovali před slabším produktovým mixem, kde prodej nových zařízení s nižší marží momentálně dominuje nad lukrativnějším servisem. Investory straší i riziko „AI bubliny“ – pokud by tech-giganti omezili investice kvůli pomalé návratnosti, mohl by Energy pocítit útlum.
Naopak analytici z a RBC Capital zůstávají optimističtí a urychlený zpětný odkup akcií v hodnotě 6 miliard eur vnímají jako jasný signál síly a důvěry v budoucí zisky, a to i přes aktuální volatilitu, kdy akcie po dosažení historických maxim (191,66 EUR) mírně zkorigovaly.
Autorem textu je Martin Krejčiřík.