Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Macquarie: Ropa může vystřelit až na 200 USD za barel, pokud se válka protáhne do června

27.03.2026 15:03
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Podle modelových scénářů analytiků ze společnosti Macquarie by se cena ropy mohla v případě dlouhodobějšího narušení dodávek a uzavření Hormuzského průlivu vyšplhat až k historickým 200 USD za barel, reportuje Bloomberg. Výrazné omezení energetických toků z tohoto klíčového regionu už nyní vede k prudkým výkyvům a ropa Brent míří k rekordnímu měsíčnímu růstu za březen. Analytici upozorňují, že hlavními faktory určujícími další vývoj cen budou délka omezení přepravy a případné poškození infrastruktury.

Společnost Macquarie vypočítala, že by se ropa mohla vyšplhat až na rekordních 200 dolarů za barel, pokud se válka s Íránem protáhne do června a Hormuzský průliv zůstane uzavřený. Pokud by se konflikt protáhl do druhého čtvrtletí, vedl by k historicky vysokým reálným cenám, uvedli analytici včetně Vikase Dwivediho ve své komentáři a nastínili scénář s pravděpodobností 40 %. Nicméně alternativní výhled s pravděpodobností 60 % naznačuje, že by válka mohla skončit na konci tohoto měsíce.

brent

Ropa Brent je na cestě k rekordnímu měsíčnímu růstu za březen,když válka mezi USA, Izraelem a Íránem otřásla Blízkým východem. V důsledku konfliktu Teherán přistoupil k téměř úplnému uzavření Hormuzského průlivu, což výrazně omezilo toky energetických surovin nezbytných pro globální ekonomiku.

„Pokud by průliv zůstal uzavřen po delší dobu, ceny by musely stoupnout dostatečně vysoko, aby utlumily historicky velkou část globální poptávky po ropě,“ uvedli analytici ve zprávě z 27. března. „Načasování znovuotevření průlivu a fyzické poškození energetické infrastruktury je hlavním určujícím faktorem dlouhodobého dopadu na komodity.“

Ropa Brent se dnes pohybuje v blízkosti 110 dolarů za barel, když si začátkem tohoto měsíce sáhla na krizové maximum 119,50 dolarů. Podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg dosáhla nominálního maxima 147,50 dolarů za barel v roce 2008.

Ve čtvrtek americký prezident Donald Trump odložil lhůtu pro útok na íránské energetické lokality o 10 dní, což už je druhé odložení této hrozby potenciálních útoků do 6. dubna. Írán mezitím povolil 10 ropným tankerům proplout průlivem jako gesto dobré vůle, řekl.

Uzavření průlivu „způsobilo prudký nárůst cen ropy i rafinovaných produktů kvůli rozsahu narušení dodávek,“ uvedli analytici. V dobách před konfliktem se po této vodní cestě denně přepravovalo přibližně 15 milionů barelů ropy a 5 milionů barelů rafinovaných produktů, uvedli.

 
 
 

Čtěte více:

Energetický šok opět otestuje měnovou politiku Fedu. Klíčová bude jeho délka a intenzita
24.03.2026 13:44
Energetický šok opět otestuje měnovou politiku Fedu. Klíčová bude jeho délka a intenzita
Rostoucí ceny ropy zvyšují nejistotu ohledně dalšího vývoje americké ...
Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem, Brent klesl pod 100 dolarů
25.03.2026 9:58
Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem, Brent klesl pod 100 dolarů
Ceny ropy dnes výrazně klesají po zprávě, že Spojené státy zaslaly Ír...
Írán chce zpoplatnit cestu Hormuzským průlivem
26.03.2026 10:26
Írán chce zpoplatnit cestu Hormuzským průlivem
Íránský parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán...
Forexové poučení z krizového vývoje v Íránu
26.03.2026 13:13
Forexové poučení z krizového vývoje v Íránu
Reakce středoevropských měn a eurodolaru na ropné šoky generované mění...
Backwardace na trhu s ropou: krátkodobé kontrakty jsou dražší než ty s pozdějším dodáním
27.03.2026 6:06
Backwardace na trhu s ropou: krátkodobé kontrakty jsou dražší než ty s pozdějším dodáním
Ceny ropy se kromě vystřelení ke stodolarové hranici (a výše) od začá...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
27.03.2026
16:16Pád CSG. Akcie na závěr týdne výrazně oslabují a už jsou pod IPO cenou
15:03Macquarie: Ropa může vystřelit až na 200 USD za barel, pokud se válka protáhne do června
13:39Když smícháte Jack Daniel's a Jameson. Lihovarničtí giganti jednají o fúzi
12:02Perly týdne: Ropa dlouhodobě k 80 dolarům za barel, žádná alternativa k americké měně
11:50Velká nejistota trvá, rostoucí ropa a výnosy tlačí akcie do červeného  
11:03Výnosy z reklamy v ChatGPT v celoročním přepočtu překonaly 100 milionů dolarů
10:24Tvůrce Claude zvažuje říjnové IPO. Anthropic má podporu gigantů a zatím valuaci 380 miliard
8:53Rozbřesk: Trump opět posouvá ultimátum, úleva na trzích však bude pravděpodobně dočasná
8:41Trump opět vycouval z útoků na Írán. Futures rostou, ale dluhopisové trhy jsou nadále opatrné  
6:06Backwardace na trhu s ropou: krátkodobé kontrakty jsou dražší než ty s pozdějším dodáním
26.03.2026
17:55Od poloviny roku zase oslabování dolaru?
16:11Trh pod klíčovými průměry. Technická analýza S&P 500 zatím příliš optimismu nenabízí  
14:43Paměťový sektor koriguje raketový růst. TurboQuant od Googlu potřebuje až šestkrát méně paměti k provozu AI
13:13Forexové poučení z krizového vývoje v Íránu  
12:38OECD snížila odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny, zlepšila výhled pro USA
12:31Investice do AI vyvažují ekonomické dopady války, ale představují i riziko
11:26Po růstu se dnes trhy opět zhouply níž, Írán tlumí nadšení  
10:26Írán chce zpoplatnit cestu Hormuzským průlivem
10:23ČEZ, a.s.: Novým členem představenstva zvolen Ondřej Landa
9:54ČNB podle Michla nesmí podcenit dopady války v Íránu, má být připravena zvýšit sazby

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Carnival Corp (02/26 Q1, Bef-mkt)
15:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět