Macquarie: Ropa může vystřelit až na 200 USD za barel, pokud se válka protáhne do června

Podle modelových scénářů analytiků ze společnosti Macquarie by se cena ropy mohla v případě dlouhodobějšího narušení dodávek a uzavření Hormuzského průlivu vyšplhat až k historickým 200 USD za barel, reportuje Bloomberg. Výrazné omezení energetických toků z tohoto klíčového regionu už nyní vede k prudkým výkyvům a ropa Brent míří k rekordnímu měsíčnímu růstu za březen. Analytici upozorňují, že hlavními faktory určujícími další vývoj cen budou délka omezení přepravy a případné poškození infrastruktury.
Společnost Macquarie vypočítala, že by se ropa mohla vyšplhat až na rekordních 200 dolarů za barel, pokud se válka s Íránem protáhne do června a Hormuzský průliv zůstane uzavřený. Pokud by se konflikt protáhl do druhého čtvrtletí, vedl by k historicky vysokým reálným cenám, uvedli analytici včetně Vikase Dwivediho ve své komentáři a nastínili scénář s pravděpodobností 40 %. Nicméně alternativní výhled s pravděpodobností 60 % naznačuje, že by válka mohla skončit na konci tohoto měsíce.
Ropa Brent je na cestě k rekordnímu měsíčnímu růstu za březen,když válka mezi USA, Izraelem a Íránem otřásla Blízkým východem. V důsledku konfliktu Teherán přistoupil k téměř úplnému uzavření Hormuzského průlivu, což výrazně omezilo toky energetických surovin nezbytných pro globální ekonomiku.
„Pokud by průliv zůstal uzavřen po delší dobu, ceny by musely stoupnout dostatečně vysoko, aby utlumily historicky velkou část globální poptávky po ropě,“ uvedli analytici ve zprávě z 27. března. „Načasování znovuotevření průlivu a fyzické poškození energetické infrastruktury je hlavním určujícím faktorem dlouhodobého dopadu na komodity.“
Ropa Brent se dnes pohybuje v blízkosti 110 dolarů za barel, když si začátkem tohoto měsíce sáhla na krizové maximum 119,50 dolarů. Podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg dosáhla nominálního maxima 147,50 dolarů za barel v roce 2008.
Ve čtvrtek americký prezident Donald Trump odložil lhůtu pro útok na íránské energetické lokality o 10 dní, což už je druhé odložení této hrozby potenciálních útoků do 6. dubna. Írán mezitím povolil 10 ropným tankerům proplout průlivem jako gesto dobré vůle, řekl.
Uzavření průlivu „způsobilo prudký nárůst cen ropy i rafinovaných produktů kvůli rozsahu narušení dodávek,“ uvedli analytici. V dobách před konfliktem se po této vodní cestě denně přepravovalo přibližně 15 milionů barelů ropy a 5 milionů barelů rafinovaných produktů, uvedli.