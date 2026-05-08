Tržby Toyoty byly loni rekordní, zisk ale kvůli americkým clům klesl o 19,2 pct.

Japonské automobilce Motor Corp. vzrostly v loňském fiskálním roce tržby o 5,5 procenta na rekordních 50,68 bilionu jenů (JPY; 6,7 bilionu Kč). se tak stala první japonskou firmou, jejíž roční tržby překročily hranici 50 bilionů jenů. Čistý zisk za rok do konce března ale klesl o 19,2 procenta na 3,85 bilionu JPY, částečně kvůli vyšším americkým clům. Negativní vliv na zisk má i krize na Blízkém východě. Oznámila to společnost v dnešní tiskové zprávě.
Provozní zisk se snížil o 21,5 procenta na 3,77 bilionu JPY. Prodej aut celé skupiny se zvýšil o 2,5 procenta na 11,28 milionu, hlavně díky solidní poptávce na hlavních trzích, včetně Japonska. Kromě značky zahrnují údaje o prodeji také její dceřiné společnosti Daihatsu Motor a Hino Motors, upozornila agentura Kjódó.
Americký prezident Donald Trump loni v dubnu prudce zvýšil clo na dovoz automobilů z Japonska na 27,5 procenta z předchozích 2,5 procenta. Později byla sazba snížena na 15 procent.
V novém fiskálním roce, který začal v dubnu, očekává automobilka pokles čistého zisku o 22 procent a provozního zisku o 20,3 procenta, oba mají činit zhruba tři biliony JPY. Analytici dotazovaní agenturou LSEG přitom čekají provozní zisk až 4,59 bilionu JPY. Tržby se mají mírně zvýšit o 0,6 procenta na 51 bilionů JPY. Prodej aut se má snížit o 0,9 procenta na 11,18 milionu vozů.
V samotném fiskálním čtvrtém čtvrtletí provozní zisk Toyoty klesl na 569,4 miliardy JPY z 1,1 bilionu JPY ve stejném období předchozího fiskálního roku. Rostoucí náklady a problémy v dodavatelských řetězcích spojené s válkou v Íránu převážily nad silnou poptávkou po hybridních vozech.
Výsledky Toyoty ukazují nerovnoměrný dopad krize na Blízkém východě - vyšší ceny energií sice přivádějí více zákazníků k úspornějším vozům, ale tento trend zatím nestačí vykompenzovat rostoucí náklady. Automobilka uvedla, že celkový dopad krize na Blízkém východě na její hospodaření v aktuálním fiskálním roce bude činit přibližně 670 miliard JPY.
Toyota má výrobní závod také v Česku. Loni v Kolíně vyrobila 222.461 aut, meziročně o 2597 méně. Nyní se zde připravuje na výrobu nového elektromobilu, kterou oznámila na začátku loňského září. Celková investice bude činit zhruba 680 milionů eur (16,5 miliardy Kč). Kolínský závod bude prvním místem v Evropě, kde bude elektromobily vyrábět.