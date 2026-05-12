Příměří mezi USA a Íránem visí na vlásku, korejské trhy zažily šok kvůli dani z AI zisků a futures jsou v červeném

Křehké příměří mezi USA a Íránem balancuje na hraně kolapsu. Současně sílí politické tlaky ve Spojeném království i Německu a technologické firmy v Jižní Koreji čelí snahám o „občanskou dividendu“. Futures jsou v červeném, ceny ropy rostou.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,9 %, FTSE 100 -0,8 % a DAX -0,9 %.
Ceny ropy Brent rostou o 1,7 % na 106 USD/barel, ceny evropského plynu rostou o 1,9 % na 47 EUR/MWh.
Příměří mezi USA a Íránem dosáhlo obzvláště nejistého okamžiku. Poté, co Donald Trump odmítl nejnovější mírovou nabídku Teheránu, prohlásil, že visí na vlásku. Íránskou reakci na jeho návrh označil za „kus odpadu“ a řekl, že si ji „ani nedočetl“. Patová situace také zostřila vztahy s Čínou, přičemž Trump se má tento týden v Pekingu setkat s prezidentem Si Ťin-pchingem.
Mezitím íránská válka způsobuje Indii čím dál větší škody. Premiér Narendra Modi vyzval Indy, aby se alespoň rok vyhnuli nákupu zlata a zachovali si devizové rezervy, což je překvapivá výzva v zemi, kde tento kov hraje zásadní roli v úsporách, svatbách a náboženských svátcích. Tato neortodoxní žádost přišla jen den poté, co apeloval na občany, aby snížili spotřebu paliv a omezili cestování, jelikož rostoucí ceny ropy navyšují dovozní náklady země. Obě výzvy zdůrazňují, jak konflikt na Blízkém východě a z něj vyplývající nedostatek energií prohlubuje indický obchodní deficit a oslabuje rupii. Právě zlato tvoří druhý největší podíl na indickém dovozním účtu po ropě.
Britský premiér Keir Starmer čelí rostoucímu tlaku, aby odstoupil, a to i z vlastních řad. Správce aktiv Schroders se vyhýbá britským dluhopisům z obav, že by Starmer mohl být sesazen ve prospěch jiného lídra, který by zvýšil fiskální výdaje. Podle sázkařů je hlavním kandidátem na jeho nahrazení starosta Manchesteru Andy Burnham.
Německý kancléř Friedrich Merz se snaží zlepšit fiskální zdraví tím, že vrátí svůj ambiciózní reformní program na správnou cestu uprostřed klesající veřejné podpory. Merzovi křesťanští konzervativci a sociální demokraté se dnes sejdou, aby se pokusili najít konsenzus ohledně plánu na reformu daňového a penzijního systému.
Jihokorejský index Kospi, miláček akciového trhu, který prudce roste díky umělé inteligenci, odepsal během 97 minut více než 300 miliard dolarů poté, co šéf prezidentské politiky země nadnesl myšlenku „občanské dividendy“ na zisky z umělé inteligence.
Michael Burry, investor, který se proslavil filmem The Big Short, varuje, že index Nasdaq 100 směřuje k dramatickému obratu po „parabolickém“ nárůstu, který vyhnal ocenění technologií do neudržitelných výšin. Podle Burryho tento trh připomíná vrchol internetové bubliny těsně před jejím prasknutím a zdůraznil zejména prudký nárůst akcií čipových společností, který od konce března nafoukl index polovodičů na Filadelfské burze o téměř 70 %. Uvedl, že index Nasdaq 100 se podle jeho odhadů obchoduje za 43násobek zisku, což je výrazně nad implikovanou úrovní kolem 30násobku, protože „Wall Street možná nadhodnocuje zisky našich nejrychleji rostoucích a nejvíce oceňovaných společností o více než 50 %.“
V americkém leteckém průmyslu se možná schyluje k novému kolu fúzí, když nízkonákladoví dopravci čelí prudkému nárůstu cen ropy, uvádí analytik Michael Linenberg. S rostoucími cenami benzínu a letenek pravděpodobně společnosti jako JetBlue a Frontier zaznamenají pokles rezervací od cestujících s omezeným rozpočtem, což na dopravce vyvine finanční tlak, uvedl Linenberg. To by mohlo vést k většímu počtu společných podniků mezi leteckými společnostmi a potenciálně k fúzím. „Oblast nízkonákladových dopravců je stále zralá pro konsolidaci,“ řekl.
V Texasu v pondělí zažalovali streamovací platformu . Firmu viní z údajného špehování uživatelů včetně dětí, shromažďování jejich dat a z toho, že platformu utváří tak, aby vyvolávala závislost. Podle generálního prokurátora Kena Paxtona po léta uživatelům chybně tvrdil, že neshromažďuje ani nesdílí uživatelská data. Ve skutečnosti ale sledoval zvyky a preference diváků a prodával je komerčním zprostředkovatelům dat a společnostem zabývajícím se reklamními technologiemi, čímž ročně vydělával miliardy dolarů. Společnost také čelí obvinění, že potají využívá v uživatelském rozhraní vzorce k udržení pozornosti. A to včetně funkce automatického přehrávání, která spustí nový pořad hned po skončení toho předchozího.