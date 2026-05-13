Geopolitika ustupuje Trumpově výpravě do Pekingu, futures jsou v zeleném

13.05.2026 8:52
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Evropské i americké futures ukazují na mírný růst podpořený návratem zájmu o polovodiče a technologické tituly, když geopolitika ustupuje do pozadí před obchodními jednáními USA a Číny.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,9 %, FSTE 100 +0,6 % a DAX +0,9 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,0 %, S&P 500 mini +0,2 % a Nasdaq 100 mini +0,5 %.

Český statistický úřad zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu dubnové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,5 procenta, ve srovnání s předchozím měsícem vzrostly o 0,5 procenta. Podle analytiků se do růstu cen znovu promítlo zdražení pohonných hmot v důsledku konfliktu na Blízkém východě, dražší paliva se ale zatím neprojevila v ostatních položkách spotřebního koše.

ČEZ zítra ohlásí hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí. Patria očekává zisk na úrovni 84,33 mld. Kč, EBITDA na úrovni 33,63 mld. Kč a upravený čistý zisk na úrovni 12,625 mld. Kč.

UBS opakuje nákupní doporučení pro Komerční banku a snižuje cílovou cenu na 1280 Kč (vs 1290 Kč).

Britský premiér Keir Starmer zůstává ve funkci navzdory rostoucímu počtu výzev k jeho rezignaci, včetně čtyř juniorních ministrů, kteří rezignovali. Obchodníci jsou ohledně libry nejvíce pesimističtí za posledních pět týdnů a šance, že Starmer zůstane ve funkci po tomto roce jsou jedna ku pěti. Odstranit lídra labouristů je obtížné a v historii strany se to ještě nikdy nestalo.

Akcie prudce vzrostly, protože investoři kupují vyklesané akcie výrobců čipů. Generální ředitel Nvidie Jensen Huang se na poslední chvíli přidal k prezidentu Trumpovi na jeho cestě do Číny. Trump na 36hodinovém summitu upřednostní obchodní jednání a bagatelizoval množství pozornosti, která se věnuje válce s Íránem.

V korporátních zprávách Jamie Dimon varoval, že jakýkoli krok Spojeného království ke zvýšení daní pro banky by vedl k tomu, že JPMorgan zruší plány investovat miliardy do nového londýnského sídla. Společnost Anthropic jedná s investory o získání nejméně 30 miliard dolarů, což by jí vyneslo ocenění přesahující 900 miliard dolarů. A Siemens odkoupí akcie v hodnotě až 6 miliard eur v průběhu příštích až pěti let.

 

Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět