Akcie se odrážejí vzhůru při soustředění na jednání Trump - Si

13.05.2026 10:59
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Včerejší výběr zisků v technologickém sektoru okamžitě nalákal nové kupce, kteří táhnou akcie opět nahoru. Navíc trh vstřebal horší inflační data z USA a vyhlíží informace z cesty amerického prezidenta do Číny. Vedle toho vyjde i pár dalších dat. 

Zajímavé zprávy z návštěvy Donalda Trumpa v Číně nejspíš začnou chodit až zítra. Jako hlavní témata jednání se nabízejí Írán, Taiwan, restrikce na polovodiče či vzájemný obchod. Trump podle nás bude po Číně chtít pomoc s řešením íránského problému, ovšem Čína díky omezení vlastní poptávky není pod velkým tlakem situaci urychleně řešit. O to víc bude muset Trump nabídnout a trhy částečně sázejí na uvolnění restrikcí na dovoz technologií. V Trumpově družině ostatně nechybí šéf Nvidie, který si už dříve částečné zmírnění zákazů na prezidentovi vymínil. Si bude nejspíš tlačit i na ústupky v americké pozici vůči Taiwanu, což ovšem trhy neberou jako bezprostřední téma. Pokud by výsledkem jednání měl být čínský tlak na Írán výměnou za menší restrikce v technologické oblasti, půjde z tržního pohledu o pozitivní zprávy. 

Co se týče dat, dnes vyjdou v zámoří výrobní ceny. Drahá ropa má na výrobní inflaci ještě přímější dopad než na inflaci spotřebitelskou a v případě PPI se čeká nárůst na 4,8 procenta. Citelně má zrychlit také jádrový index. Po včerejšku budou investoři už částečně připravení na vyšší čísla, takže nepatrně vyšší údaje trh asi zvládne bez problému. Větší odchylka směrem vzhůru by ale nervozitu mohla opět zvednout, zvláště když spekulace o zvyšování sazeb Fedu pozvolna sílí. Krom toho v podvečer promluví pár bankéřů z Fedu. 

Index DAX dopoledne stoupá o 0,8 procenta. AEX a FTSE100 se nacházejí 0,6 pct v plusu, zatímco CAC40 balancuje jen mírně v zeleném. Slušný růst Wall Street pak naznačují americké futures. Ropa přestala stoupat a po zklidnění se obchoduje u 107 dolarů. Dluhopisové výnosy se dnes konsolidují. Eurodolar míří dolů k 1,1700 a zlato dnes zůstává skoro bez pohybu u 4700 dolarů.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:57 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3436 0.0271 24.3544 24.3296
CZK/USD 20.8040 0.3618 20.8100 20.7285
HUF/EUR 359.2394 0.3878 359.9649 356.8923
PLN/EUR 4.2525 -0.0143 4.2550 4.2489
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9475 -0.3365 7.9767 7.9454
JPY/EUR 184.6675 -0.1762 185.1890 184.6384
JPY/USD 157.8130 0.1307 157.8460 157.5660
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8651 -0.2042 0.8674 0.8650
CHF/EUR 0.9154 -0.1434 0.9166 0.9151
NOK/EUR 10.7487 -0.2747 10.7873 10.7470
SEK/EUR 10.9020 -0.0582 10.9203 10.8932
USD/EUR 1.1702 -0.3101 1.1742 1.1700
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3809 -0.0253 1.3829 1.3797
CAD/USD 1.3702 0.0413 1.3711 1.3684
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - PPI, y/y
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět