Akcie se odrážejí vzhůru při soustředění na jednání Trump - Si

Včerejší výběr zisků v technologickém sektoru okamžitě nalákal nové kupce, kteří táhnou akcie opět nahoru. Navíc trh vstřebal horší inflační data z USA a vyhlíží informace z cesty amerického prezidenta do Číny. Vedle toho vyjde i pár dalších dat.
Zajímavé zprávy z návštěvy Donalda Trumpa v Číně nejspíš začnou chodit až zítra. Jako hlavní témata jednání se nabízejí Írán, Taiwan, restrikce na polovodiče či vzájemný obchod. Trump podle nás bude po Číně chtít pomoc s řešením íránského problému, ovšem Čína díky omezení vlastní poptávky není pod velkým tlakem situaci urychleně řešit. O to víc bude muset Trump nabídnout a trhy částečně sázejí na uvolnění restrikcí na dovoz technologií. V Trumpově družině ostatně nechybí šéf Nvidie, který si už dříve částečné zmírnění zákazů na prezidentovi vymínil. Si bude nejspíš tlačit i na ústupky v americké pozici vůči Taiwanu, což ovšem trhy neberou jako bezprostřední téma. Pokud by výsledkem jednání měl být čínský tlak na Írán výměnou za menší restrikce v technologické oblasti, půjde z tržního pohledu o pozitivní zprávy.
Co se týče dat, dnes vyjdou v zámoří výrobní ceny. Drahá ropa má na výrobní inflaci ještě přímější dopad než na inflaci spotřebitelskou a v případě PPI se čeká nárůst na 4,8 procenta. Citelně má zrychlit také jádrový index. Po včerejšku budou investoři už částečně připravení na vyšší čísla, takže nepatrně vyšší údaje trh asi zvládne bez problému. Větší odchylka směrem vzhůru by ale nervozitu mohla opět zvednout, zvláště když spekulace o zvyšování sazeb Fedu pozvolna sílí. Krom toho v podvečer promluví pár bankéřů z Fedu.
Index DAX dopoledne stoupá o 0,8 procenta. AEX a FTSE100 se nacházejí 0,6 pct v plusu, zatímco CAC40 balancuje jen mírně v zeleném. Slušný růst Wall Street pak naznačují americké futures. Ropa přestala stoupat a po zklidnění se obchoduje u 107 dolarů. Dluhopisové výnosy se dnes konsolidují. Eurodolar míří dolů k 1,1700 a zlato dnes zůstává skoro bez pohybu u 4700 dolarů.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:57 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3436
|0.0271
|24.3544
|24.3296
|CZK/USD
|20.8040
|0.3618
|20.8100
|20.7285
|HUF/EUR
|359.2394
|0.3878
|359.9649
|356.8923
|PLN/EUR
|4.2525
|-0.0143
|4.2550
|4.2489
|CNY/EUR
|7.9475
|-0.3365
|7.9767
|7.9454
|JPY/EUR
|184.6675
|-0.1762
|185.1890
|184.6384
|JPY/USD
|157.8130
|0.1307
|157.8460
|157.5660
|GBP/EUR
|0.8651
|-0.2042
|0.8674
|0.8650
|CHF/EUR
|0.9154
|-0.1434
|0.9166
|0.9151
|NOK/EUR
|10.7487
|-0.2747
|10.7873
|10.7470
|SEK/EUR
|10.9020
|-0.0582
|10.9203
|10.8932
| USD/EUR
|1.1702
|-0.3101
|1.1742
|1.1700
|AUD/USD
|1.3809
|-0.0253
|1.3829
|1.3797
|CAD/USD
|1.3702
|0.0413
|1.3711
|1.3684