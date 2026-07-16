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    TSMC: Trh ignoruje silné výsledky a trestá vyšší kapitálové investice

    TSMC: Trh ignoruje silné výsledky a trestá vyšší kapitálové investice

    16.07.2026 13:40
    Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

    Společnost TSMC (Watchlist) dnes zveřejnila velmi silná čísla za 2Q26, která potvrzují, že současný cyklus poptávky po čipech pro umělou inteligenci stále více připomíná strukturální změnu v celém polovodičovém odvětví.

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