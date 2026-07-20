Ryanairu kvůli konfliktu na Blízkém východě klesl čtvrtletní zisk o třetinu

Irské nízkonákladové letecké společnosti klesl v prvním finančním čtvrtletí zisk po zdanění meziročně o 34 procent na 538 milionů eur (zhruba 13 miliard Kč). Firma, která je největším leteckým dopravcem v Evropě, to oznámila v pondělní tiskové zprávě. Na hospodářské výsledky podniku měl negativní dopad konflikt na Blízkém východě, který vedl k růstu cen pohonných hmot a který narušil poptávku po letecké dopravě.
Zisk zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Bloomberg odhadovali zhruba na 624 milionů eur. Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
"Konflikt na Blízkém východě znejistil spotřebitele, vyvolal obavy z nedostatku leteckého paliva v EU a ekonomickou nejistotu a způsobil odklad rezervací," uvedl šéf Ryanairu Michael O'Leary.
Tržby společnosti se v prvním finančním čtvrtletí, které skončilo 30. června, meziročně zvýšily o procento na 4,38 miliardy eur. Jejich růst výrazně zaostal za růstem provozních nákladů, které se zvýšily o 11 procent na 3,81 miliardy eur.
je první velkou leteckou společností v Evropě, která zveřejnila hospodářské výsledky za období od dubna do června. Investoři si tak nyní mohou učinit lepší představu o dopadech války s Íránem na odvětví letecké dopravy v Evropě.