Netflix zklamal výhledem, akcie šly po výsledcích o devět procent dolů

Akciím Netflixu se už delší čas příliš nedaří a lepší to nejspíš nebude ani po ve čtvrtek oznámených hospodářských výsledcích za druhé čtvrtletí. Streamovací gigant investory zklamal hlavně svým výhledem na aktuální čtvrtletí, který zaostal za odhady trhu. Akcie proto v aftermarketu klesaly až o devět procent.
I když pro celý rok 2026 potvrdil výhled tržeb v pásmu 51 až 51,4 miliardy dolarů, tak pro třetí kvartál počítá s tržbami ve výši 12,9 miliardy dolarů a ziskem 0,82 dolaru na akcii, což je v obou případech méně, než byly odhady analytiků, kteří čekali tržby lehce nad 13 mld. USD a EPS ještě o dva centy vyšší.
Za reportované druhé čtvrtletí pak společnost vykázala tržby ve výši 12,6 miliardy dolarů (+13 % y/y) a zisk 0,80 dolaru na akcii (+11 % y/y), což bylo přibližně v souladu s konsensem Wall Street.
Investoři se stále častěji ptají, zda si dokáže udržet růstovou trajektorii v době, kdy trh streamovacích služeb dospívá a konkurence sílí. Akcie společnosti za posledních dvanáct měsíců ztratily více než 40 procent své hodnoty. Negativní sentiment podle analytiků podpořily nejen některé strategické kroky firmy, ale také postupné ochlazování růstu příjmů.
Přestože zůstává největší placenou streamovací službou na světě z hlediska sledovanosti i počtu zákazníků, tak jeho růstové tempo v posledních čtvrtletích zpomaluje. V první polovině roku navíc firma čelila nedostatku výrazných nových hitů a některé vracející se seriály nedokázaly zopakovat sledovanost předchozích řad.
Rekordní počet hodin
Management tvrdí, že se soustředí na dlouhodobější strategii. „Neřídíme byznys čtvrtletně,“ řekl finanční ředitel Spencer Neumann v telefonátu s analytiky. Podle něj dosud oslovil přibližně 45 procent svého potenciálního trhu a jeho podíl na celkové globální televizní sledovanosti činí zhruba pět procent. Letos by společnost měla navýšit tržby o dalších šest miliard dolarů.
Počet hodin strávených sledováním obsahu Netflixu v první polovině roku překonal hranici 97 miliard hodin, což je historické maximum. Meziročně se objem sledování zvýšil o dvě procenta. Firma zdůraznila, že k růstu došlo navzdory konkurenci významných sportovních událostí, jako byly zimní olympijské hry nebo fotbalové mistrovství světa.
zároveň rozšiřuje nabídku obsahu mimo tradiční seriály a filmy. Větší pozornost věnuje živým sportovním přenosům nebo video podcastům. Podle vedení podcastový obsah přitahuje publikum zejména během dne a na mobilních zařízeních, zatímco živé přenosy se ukázaly jako efektivní nástroj pro získávání nových předplatitelů.
V posledních týdnech firma oznámila několik partnerství s populárními internetovými tvůrci (např. youtubeři Alan Chikin Chow a Nick DiGiovanni) a také spustila spolupráci s francouzskou televizní skupinou . Výdaje na tvorbu a nákup obsahu by letos měly stoupnout přibližně o deset procent, tedy mírně rychleji než v předchozích letech. Společnost také uvedla, že generativní umělou inteligenci využila již na zhruba 300 pořadech.
Pozitivním signálem je podle Netflixu růst sledovanosti. Celkový čas strávený uživateli na platformě v první polovině roku stoupl o dvě procenta. upozorňuje, že k tomu došlo navzdory silné konkurenci velkých sportovních událostí, jako byly mistrovství světa ve fotbale nebo zimní olympijské hry, které vysílali jiní poskytovatelé.
Méně častější zveřejňování sledovanosti
Pozornost vzbudila i změna v přístupu Netflixu ke zveřejňování dat o sledovanosti. Společnost oznámila, že report What We Watched, který dosud publikoval dvakrát ročně, bude nově vydávat pouze jednou ročně. Platforma sice byla dlouhodobě jedinou významnou streamovací službou, která poskytovala takto detailní informace o výkonnosti jednotlivých titulů, nyní je ale s tím konec.
„Když se růst počtu předplatitelů stal méně spolehlivým ukazatelem, přestal zveřejňovat čtvrtletní počty členů. Nyní, když jsou sledovanost a aktivita uživatelů podrobeny většímu zkoumání, tak společnost snižuje frekvenci této zprávy. tvrdí, že engagement je zdravý. Pokud je to pravda, investoři by měli chtít větší viditelnost, ne menší,“ okomentoval pro Bloomberg změnu Mike Proulx, ředitel výzkumu ve společnosti Forrester.