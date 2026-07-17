Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
    více...
     

    Detail - články  
    Netflix naráží na pomalejší růst. Akcie odepisují přes 9 %

    Netflix naráží na pomalejší růst. Akcie odepisují přes 9 %

    17.07.2026 12:17
    Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

    Výsledky Netflixu za druhé čtvrtletí potvrdily, že streamingový gigant zůstává mimořádně ziskovou a finančně silnou společností. Investory však zklamalo pokračující zpomalování růstu tržeb a opatrný výhled na další kvartály.

    Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

    Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

    Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


    Čtěte více:

    Netflix sice boj o Warner Bros. prohrál, ale zvolil racionální cestu a snadno vydělal 2,8 miliardy dolarů, míní Jakub Blaha
    27.02.2026 9:42
    Netflix sice boj o Warner Bros. prohrál, ale zvolil racionální cestu a snadno vydělal 2,8 miliardy dolarů, míní Jakub Blaha
    Netflix se klidí z cesty. Paramount SkyDance tak podle všeho vyhrála v...
    Netflix překonal očekávání, ale trh zklamal slabším výhledem a odchodem spoluzakladatele
    17.04.2026 11:36
    Netflix překonal očekávání, ale trh zklamal slabším výhledem a odchodem spoluzakladatele
    Výsledky Netflixu za první čtvrtletí na první pohled potvrdily sílu by...
    Analytický radar: Patria představuje Watchlist - investiční inspirace z hledáčku analytiků
    23.04.2026 16:47
    Analytický radar: Patria představuje Watchlist - investiční inspirace z hledáčku analytiků
    Patria Finance přichází s novým analytickým produktem, který má invest...
    Netflix sází na reklamu: aktivní divák s levnějším tarifem začíná firmě vydělávat více než prémiový předplatitel
    11.05.2026 11:59
    Netflix sází na reklamu: aktivní divák s levnějším tarifem začíná firmě vydělávat více než prémiový předplatitel
    Zvýšení ceny standardního tarifu Netflixu bez reklam na 19,99 dolaru s...


    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    17.07.2026
    13:43Investoři rekordně navyšují páku. Podobné tempo předcházelo tržním vrcholům
    13:23Evropská komise ustupuje průmyslu. Emisní povolenky mají zůstat i po roce 2040
    12:17Netflix naráží na pomalejší růst. Akcie odepisují přes 9 %  
    11:55Perly týdne: Omezený potenciál pro růst dolaru a vytrácející se AI nadšení
    9:02Rozbřesk: Cenové stropy končí, benzín a nafta zdraží. Prodlužovat regulace ale nedává smysl
    8:55Netflix zklamal výhledem, akcie šly po výsledcích o devět procent dolů
    8:54Výprodej čipařů pokračuje, Netflix zklamal výhledem a k nervozitě přispívá i Írán  
    16.07.2026
    22:01Wall Street dnes poklesla, přičemž nejvíce ztrátovým byl index Nasdaq  
    16:32PODCAST Analytický radar: Akciový výhled Patrie pro druhé pololetí
    16:00Další cykly zvedání sazeb a to, na čem u akcií skutečně záleží
    15:47Google bude muset v EU otevřít služby konkurenci v AI, rozhodl Brusel
    15:12Nvidia představila nový model pro roboty a rozšiřuje svůj japonský ekosystém pro fyzickou AI
    13:40TSMC: Trh ignoruje silné výsledky a trestá vyšší kapitálové investice  
    12:10Zlato, dolar a Mag7 jako světové rezervní aktivum
    10:35TSMC po vzoru ASML navyšuje výhled tržeb. Bobtnají i kapitálové výdaje
    10:17Lidé nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard, pořídilo si je 92 000 občanů
    9:52Uber chce převzít vlastníka Foodory. Za Delivery Hero nabízí přes 14 miliard dolarů
    9:32Rozbřesk: Fed přepisuje svou komunikační strategii: méně slov, více dat
    8:54Komerční banka, a.s.: Dozorčí rada zvolila člena představenstva KB
    8:53Nové americké útoky v Perském zálivu, zdražení ASML a SpaceX dál padá pod tlakem investorů  

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    ČasUdálost
    9:00CZ - PPI, y/y
    11:00EMU - CPI, m/m
    14:30USA - Počet nově zahájených staveb
    15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
    16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět