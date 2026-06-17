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Traders Talk: Polovodiče táhnou rally, ale mohou bolet nejvíc. Co teď hrát?

17.06.2026 14:48
Autor: Redakce, Patria.cz

Americké trhy mají za sebou prudkou rally, kterou podpořilo uklidnění geopolitiky i úspěšné IPO SpaceX. Jenže podle makléře Patria Finance Pala Mokoše nejde o prostředí pro slabé povahy. Největší tahouni trhu zůstávají AI a polovodiče, ale právě tam mohou přijít i nejtvrdší korekce. Které akcie dává smysl aktuálně sledovat a jak je zahrát?

 

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Obsah:
00:00:21 Blížíme se konci býčího trhu?
00:02:03 Trh po IPO SpaceX
00:04:06 Začínající renesance cyklických akcií
00:05:57 Akcie v hledáčku Pala Mokoše
00:07:27 Fed pod vedením Warshe

Trhy rostou, ale nervozita nezmizela

Americké akcie v posledních týdnech předvedly velmi silný růst. Rally po uklidnění situace kolem Íránu a po úspěšném IPO SpaceX ale podle makléře Patria Finance Pala Mokoše nepůsobí úplně klidně. Naopak. Trh sice ukázal sílu, ale zároveň zůstává mimořádně citlivý na vybírání zisků. „Byl tam prudký výběr zisku a na můj vkus ty trhy zůstávají hodně volatilní,“ říká Mokoš.

Připomíná, že odrazy od dna jsou v posledních měsících extrémně rychlé, ale stejně rychlé umějí být i korekce. „Spousta titulů, které se odrazily prudce od dna, zase včera zaznamenaly třeba i dvouciferný propad,“ dodává. Podle Mokoše tak investoři stojí před složitou otázkou: jde jen o krátkou konsolidaci po silném růstu, nebo se trh blíží vrcholu býčího cyklu? 

SpaceX jako test kupní síly

Velkým tématem posledních dnů bylo IPO SpaceX. Před jeho uskutečněním se na trhu spekulovalo, že část investorů vybírá zisky jinde, aby měla hotovost právě na vstup do této emise. Podle Mokoše se ale ukázalo, že trh dokázal tak velkou událost ustát velmi dobře. Akcie SpaceX po vstupu na burzu třikrát za sebou posílily, což ukazuje, že poptávka zůstala silná i po samotném IPO. 

To je podle něj důležité i pro další velké emise, především v oblasti umělé inteligence. „Je vidět, že na tom trhu pořád ještě je spousta peněz, což si myslím, že pro hráče na akciovém trhu je pozitivní zpráva,“ říká Mokoš. Sám se ale IPO SpaceX neúčastnil. „Měl jsem z toho respekt,“ přiznává. 

AI a polovodiče dál táhnou trh

Po uklidnění geopolitiky se podle Mokoše investoři vracejí hlavně k sektorům, které trhu vládnou od začátku roku. Jde především o polovodiče, paměťové čipy, firmy napojené na AI a související služby. Zároveň ale platí, že čím výš se tyto akcie dostaly, tím zranitelnější mohou být při rychlých korekcích.

Na trhu je podle něj vidět i jistá rotace. Část investorů začíná hledat příležitosti mimo nejviditelnější AI tituly a více sleduje cyklické nebo tradičnější sektory. Mokoš to pozoruje například na indexu Dow Jones . Ten dokázal růst i ve dni, kdy Nasdaq ztratil téměř dvě procenta. Sám se ale v cyklickém sektoru aktuálně příliš nepohybuje. 

Kde teď hledat příležitosti

Z hlediska konkrétních obchodů Mokoš dál sleduje hlavně polovodiče a AI. Vedle známějších jmen zmiňuje například Astera Labs nebo Marvell. U paměťových čipů pak upozorňuje na Micron a SanDisk, ale výrazně rozlišuje mezi dlouhodobou investicí a krátkodobým obchodem.

„Co hraju třeba opravdu jenom krátkodobě, tak jsou pořád paměťoví čipaři jako Micron a SanDisk,“ říká. Zároveň ale dodává varování: „Tady je to opravdu o tom být ve střehu, být opatrný.“ Po silném růstu podle něj nemusí jít o ideální dlouhodobou investici, ale spíše jako titul na hraní pro krátkodobé hráče a spekulanty. Strategie je podle něj spíše vybírat dílčí zisky a čekat na korekce než slepě naskakovat do rozjetého vlaku.

Obecně také upozorňuje, že investoři se nemusejí hnát jen za tím, co právě dominuje médiím. „Těch příležitostí na trhu je spousta,“ říká. „Není potřeba se chytat do toho, co je nejvíc vidět v médiích a v hlavních titulcích.“

Fed: rozhodne rétorika, ne sazby

Posledním tématem je zasedání Fedu. Mokoš nečeká zásadní překvapení v samotném rozhodnutí o sazbách. Klíčová bude rétorika a první vystoupení nového šéfa Fedu Warsche. „Není to o tom, jestli pohne se sazbami nebo ne, to většinou je teďka jasné, ale spíš o té rétorice,“ říká Mokoš.

Investoři podle něj budou sledovat každé slovo a hledat náznaky, zda může být Fed agresivnější při dalším zvyšování sazeb, nebo zda je bude držet na současných úrovních. Výraznější negativní reakci trhu nečeká. Pokud nepřijde nepříjemné překvapení, může podle něj Fed akciím spíše pomoci, uzavírá Mokoš.

 

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