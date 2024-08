Novela zákona o DPH: Jak zasahuje finanční služby a které činnosti nově dani podléhají?

V zákoně o dani z přidané hodnoty se mění výčet finančních činností osvobozených od daně. Novela z dílny Ministerstva financí reaguje na rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie.

Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty, kterými se mění výčet finančních činností osvobozených od daně a které reagují na rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie, ovlivní oblast finančních služeb. Jak a kdo by se na změny měl připravit? To na Patria.cz vysvětlují Ondřej Nový a Tomáš Borecký z advokátní kanceláře KLB Legal.



Novela zužuje rozsah finančních činností osvobozených od daně



Čerstvá úprava zákona o dani z přidané hodnoty se týká činností (i) obhospodařování majetku zákazníka podle § 54 odst. 1 písm. p) a (ii) vedení evidence investičních nástrojů podle § 54 odst. 1 písm. r). Obě finanční činnosti byly doposud z placení daně vyňaty.



Zákonodárce v novele zohlednil judikaturu Soudního dvora Evropské Unie a odstranil rozpor mezi stávajícím zněním zákona o DPH (výčet finančních činností osvobozených od daně § 54 odst. 1) a směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (čl. 135 odst. 1 písm. f). Unijní judikatura stanovuje, že obě výše zmíněné činnosti odpovídají kategorii „správa a úschova“, která od daně osvobozena není.



S účinností od 1.1. 2026 tedy pro obě zmíněné činností vyvstává povinnost účtovat zákazníkům daň z přidané hodnoty.



Pakliže je ovšem daná činnost poskytována pouze jako vedlejší plnění služby hlavní, která by od daně osvobozena byla, zůstává od daně osvobozena. Typicky proto samostatné vedení evidence investičních nástrojů nyní bude dani podléhat.



Dopad novely na poskytovatele kolektivního investování



Pro poskytovatele investičních služeb se v budoucnu stane důležitým rozlišení mezi jejich konkrétními typy v reakci na nadcházející daňová pravidla. To pro poskytovatele znamená, že plátce DPH, který tyto činnosti vykonává, z nich nově po dosažení dvou milionového obratu uplatňuje daň na výstupu.



DPH, která zatím nebyla zákazníkovi účtována, se nyní musí promítnout do ceníku poskytovatelů. Na straně plátce DPH nastává povinnost vybranou daň odvést státu. Zároveň však tito poskytovatelé nově získávají možnost následného odpočtu daně na vstupu.



Naproti tomu oblasti kolektivního investování se novela pravděpodobně výrazněji nedotkne. Ve výčtu osvobozených finančních činností zůstává obhospodařování i administrace investičního fondu, důchodového fondu, účastnického fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů.

Autory textu jsou advokátní koncipient Ondřej Nový a právník Tomáš Borecký z advokátní kanceláře KLB Legal.

