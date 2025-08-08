Perly týdne: Jistota poklesu sazeb a srpnová rally

Tom Lee hovoří o velké srpnové rally, Jeffrey Gundlach z DoubleLine Capital zase uvažuje o scénáři, v němž se u vývoje sazeb zopakuje vývoj v minulém roce. A Mark Mobius stále fandí rozvíjejícím se trhům a vysvětluje, proč drží vysokou zásobu hotovosti.
Akcie k novým maximům?
Tom Lee ze společnosti Fundstrat na CNBC uvedl, že minulý týden proběhla konsolidace, slabá data z trhu práce jen potvrdila, co trhy už ví. Podle Leeho je tak celkové nastavení na trzích pozitivní, protože Fed má větší prostor pro obrat k hrdličkám a zároveň není na snižování sazeb pozdě. Akcie by se tak mohly posouvat k novým maximům. „Fed musí být nezávislý,“ ale data podle experta ukazují na slábnoucí trh práce a rostoucí nutnost snížení sazeb.
Podle experta cla inflaci ovlivňují jen mírně, po očištění o vývoj cen bydlení by se dokonce pohybovala pod 2 %. Lee k tomu dodal, že pokud se inflace v USA počítala tak jako v eurozóně, sazby by už nyní šly dolů. „Kdyby byl Fed Evropskou centrální bankou, už by sazby snižoval.“ Na akciích Lee tento měsíc čeká silnou rally.
Jistota poklesu sazeb?
Jeffrey Gundlach stojí v čele společnosti DoubleLine Capital a na CNBC připomněl, že šéf Fedu Jay Powell na poslední tiskové konferenci hovořil dokonce o zvedání sazeb. Konkrétně uvedl, že Fed se dívá za současná inflační data, pokud by tak nečinil, zvedal by sazby. Podle investora vyzníval Powellův projev jestřábím způsobem. Tíhnul tedy spíše k názoru, podle kterého sazby dolů nepůjdou.
Gundlach také připomněl, že Powell hovořil o tom, že cíl Fedu v oblasti zaměstnanosti je v podstatě dosahován, ale není tomu tak u cíle inflačního. Podle investora to byl správný popis situace, ale poslední čísla z trhu práce ukazují na horší situaci v této oblasti. Výnosy dvouletých vládních dluhopisů se tak posunuly do oblasti, kdy „čekají pokles sazeb“. Gundlach v této souvislosti zmínil i dění v minulém roce, kdy Fed v září skokově snížil sazby. Důvodem mohlo být i to, že sazby nešly dolů dříve, i když to ze zpětného pohledu možná bylo vhodné.
Pokud by přišla další horší čísla z trhu práce, „lidé by mohli začít očekávat pokles sazeb o 50 bazických bodů.“ V této souvislosti investor dodal, že data týkající se zaměstnanosti se stávají mnohem méně spolehlivá. Přispívá k tomu i menší participace na vládních průzkumech. Nižší kvalitu dat týkajících se inflace lze vysvětlit také tím, že v inflačních indexech roste podíl položek, u nichž je vývoj cen pouze odhadován.
„Pokud nedojde k obratu u dalších čísel z trhu práce, je téměř jisté, že Fed sazby sníží," uvedl Gundlach. Trhy možná nyní čekají až trojí pokles sazeb, což je ale podle experta nepravděpodobné, maximem je podle něj snížení dvojí. Pozornost věnoval také kvalitě zjištěných údajů a dodal, že již delší dobu jsou revize dat z trhu práce v naprosté většině negativní. „Cynikové tvrdí, že záměrem je zveřejnit pěkné číslo, kterému každý věnuje pozornost. A pak přijít s revizí, o kterou už ale takový zájem není."
Příležitost v Japonsku, Indii a Tchaj-wanu
Známý investor Mark Mobius na Bloombergu uvedl, že nyní drží ve svém portfoliu 50 % hotovosti, důvodem jsou vysoké ceny na trzích a tudíž to, že „je těžké najít nějaké příležitosti“. Vysoko se podle experta nachází i zisková očekávání, trhy mohou ještě růst, ale situace momentálně není vhodná na „agresivní nákupy".
Mobius také řekl, že „na hotovosti lze aktuálně získat úrok 5 až 6 %“. Uvedl to v souvislosti s výnosy některých vládních obligací. Pokračoval s tím, že je nyní v Japonsku, kde existují některé investičně zajímavé společnosti s vysokou schopností generovat hotovost. „Japonsko je dobrá příležitost, další jsou Indie a Tchaj-wan.“ Indický trh a ekonomika mají podle experta výhodu v tom, že „si vystačí samy o sobě“. Cla zaváděná Spojenými státy by se jich tak neměla výrazně dotknout, exporty totiž nehrají v indickém hospodářství zase tak významnou roli.
Mobius považuje za zajímavé indické letecké společnosti nebo telekomunikační firmy. Pomoci trhu by měl pokles inflace a snižování sazeb indickou centrální bankou RBI. Negativní dopad mají spory ohledně cel, ale jak bylo uvedeno, podle experta nejde o klíčovou záležitost. Za problematickou považuje investor Čínu, u které není jasné, zda bude ochotná vzdát se řady necelních bariér, které používá k ochraně svého trhu. Současné dění kolem cel může dokonce skončit „férovějším prostředím pro všechny“, ale důležité je právě to, zda Čína provede některé strukturální změny ve své ekonomice. „Bylo by to dobré nejen pro Spojené státy, ale i pro jiné země.“
S nákupem čínských akcií by Mobius podle svých slov nepospíchal, „dobrý přístup je vyčkávat,“ i když zejména některé technologické společnosti v Číně mohou být investičně hodně zajímavé. K indickým technologiím pak uvedl, že je třeba dívat se na tamní trh jako na celek. „Dobře vypadají některé akcie z oblasti spotřeby,“ dodal. Podobné to může být i s dalšími odvětvími, která mohou používat nové technologie pro zlepšení svého chodu a hospodaření.
Největším rizikem při investicích do technologií je podle experta „konkurence“. Stále více firem se totiž zaměřuje na umělou inteligenci a konkurenční tlak může být výraznou silou ovlivňující výsledky společností. Hodně inovací se pak dá čekat v některých asijských zemích, například v Tchaj-wanu. Velkou roli bude hrát to, jak nakonec dopadnou jednání o clech a jak bude mezinárodní obchod nakonec vypadat.
K americkým akciím Mobius řekl, že v rámci rozvíjejících se ekonomik se během posledních zhruba deseti let výrazně zvýšil počet společností obchodovaných na americkém akciovém trhu. Také roste podíl zisků, které americké společnosti generují na rozvíjejících se trzích. Tyto ekonomiky přitom rostou vyšším tempem než ty vyspělé. Nyní hraje významnou roli snaha Donalda Trumpa o změnu v globálních výrobních řetězcích, ale podle Mobiuse jsou některé cíle nerealistické. „Nemyslím si, že se Spojené státy stanou významným výrobcem hraček,“ uvedl jako příklad. Asijské ekonomiky si tak podle odborníka zřejmě povedou v oblasti exportů stále dobře.