Perly týdne: Tesla na sestupu, přetahovaná o AI experty a nové výhledy Goldman Sachs

Ross Gerber z Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management míní, že i poslední výsledky Tesly ukazují na úpadek jejího jádrového byznysu. Larry Summers si myslí, že Fed to přehnal se svými aktivitami a jeho kritika jdoucí tímto směrem může být namístě. prezentuje své predikce pro ropu a zlato a CNBC si všímá přetahované o odborníky na AI.



Tesla na sestupu, ale se zářnou budoucností? Zatímco třeba analytik společnosti Wedbush Dan Ives hovořil na CNBC o tom, že u Tesly nyní začíná „AI budoucnost a její kapitalizace prudce poroste,“ Ross Gerber z Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management na Bloombergu moc nadšení z této akcie nejevil. Současná realita je podle něj taková, že „byznys Tesly upadá“. K tomu ovšem do ceny akcie promlouvá krátkodobější a dlouhodobý výhled a s ním řada různých vizí.



Poslední zveřejněná čísla Tesly podle investora jasně ukazují, že v oblasti elektromobilů a energií je na sestupu. Ten souvisí i s tím, že „Elon má zajímavý způsob marketingu“. Tím Gerber narážel na různé aktivity šéfa Tesly, které vedly k tomu, že řada lidí na firmu zanevřela. Nyní se navíc čeká ukončení vládní podpory nákupu elektromobilů a realita bude pro Teslu v této oblasti ještě náročnější.



Optimisté podle experta poukazují zejména na vzdálenější budoucnost a na potenciál robotaxíků a robotů. Jejich dopad na výsledky firmy a na hodnotu akcií „je ale těžké nějak kvantifikovat“. K tomu Gerber dodal: „Pokud se díváte hodně do budoucnosti, nějaká pozitiva lze najít, ale současný příběh je nepřináší.“ Na CNBC k tomu dodali, že volný tok hotovosti ve druhém čtvrtletí dosáhl necelých 150 milionů dolarů, ale analytici očekávali více než 700 milionů dolarů. Gerber k tomu dodal, že ještě před třemi lety byla vysoce zisková, ale situace se změnila.



Podle investora je „několik let za společností Waymo“, která nabízí služby autonomních taxíků. U Muskovy firmy zatím není ani jasné, zda její technická řešení jsou skutečně vhodná. „Jako její akcionář doufám, že budou,“ dodal Gerber. Skepticky se staví k úvahám o tom, že dojde k velkému přesunu lidí směrem od vlastnictví vlastních vozů k používání robotaxíků. „Myslím, že lidé budou dál chtít vlastnit svá auta.“ by i proto měla přijít na trh s elektromobilem s nižší cenou, který by byl finančně dostupný pro širší počet řidičů.



Menší a levnější vůz je podle investora důležitý i pro větší úspěch v Evropě. o něčem takovém hovoří již delší dobu. Ale „Elon se věnuje robotaxíkům, protože není schopen prodávat auta.“ K tomu Gerber dodal, že tolik nezkoumá konkrétní čtvrtletní čísla a výsledky, důležitý je trend. Ten jde směrem dolů a možnost, že by robotaxíky nahradily prodej elektromobilů na pozici jádrového byznysu Tesly, je ještě hodně vzdálená. „Stále si myslím, že by měla zlepšit svou image a zaměřit se na to, co tvoří jádro jejího podnikání.“



Přetahovaná o AI experty: CNBC se v jedné ze svých reportáží věnuje tématu přetahování odborníků na umělou inteligenci. Účastní se jej velké technologické firmy a například „krade experty na AI Googlu“. podle CNBC ztrácí také zaměstnance, kteří odcházejí do společnosti Meta. Finanční odměny prý zahrnují bonusy kolem 100 milionů dolarů. „Nejde o programátory, jde o lidi, kteří tvoří jádro architektury velkých jazykových modelů, které bude určovat konkurenceschopnost jednotlivých firem.“ Podle CNBC se snaží reagovat, a i on získává experty na AI z jiných firem. A velké technologické firmy pokračují v celkově vysokých investicích do umělé inteligence.



Fed by se měl zaměřit na monetární politiku, Besset jej vidí jako zralý na velké změny: O nezávislosti centrální banky se dá hovořit na více rovinách, první z nich se týká samotné monetární politiky. Pro Bloomberg to uvedl Lawrence Summers s tím, že historie v této oblasti hovoří jasně: Fed by měl být nezávislý v rozhodování o tom, jak ekonomiku stimulovat, nebo ji brzdit. Pokud se do tohoto procesu začnou plést politici, výsledek je negativní – dochází k vyšší inflaci, snižuje se stabilita ekonomiky a sazby jsou nakonec vyšší.



Druhou oblastí je finanční stabilita. Centrální banka má i tady svou funkci, ale pro její plnou autonomii zde nejsou podle ekonoma tak pevné argumenty. Fed by tu tedy neměl rozhodovat sám a je plně namístě, aby politici měli svůj hlas v tom, kterým směrem se v oblasti finanční stability a regulace ubírat. Nakonec existuje téma veřejné politiky zaměřené na oblasti, jako jsou nerovnost příjmů a bohatství, nebo třeba ekologie. Podle Summerse je otázka, zda by centrální banky zde měly vůbec používat „svou morální autoritu“.



Summers zmínil kritiku, která směřovala k Fedu s tím, že ten se věnoval i oblastem, které jsou již za hranicemi jeho kompetencí. Podle ekonoma má tato kritika něco do sebe a americká centrální banka by se měla zaměřovat jen na jádro své činnosti a svých mandátů. „Myslím si, že ministr financí Scott Bessent dělá správně, když se tomuto tématu věnuje,“ dodal Summers. CNN pak poukazuje na to, že Bessent hovoří o celkových změnách ve fungování Fedu. Ten by totiž podle ministra mohl „potenciálně brzdit americkou ekonomiku, která je na prahu růstu, jenž by se mohl vyrovnat boomu 90. let.“



Ministr hovořil o tom, že podle zástupců technologických firem, se kterými se setkal, „revoluce umělé inteligence přichází mnohem rychleji, než si mysleli, a mohla by přinést reálné zisky již v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2026.“ Vzhledem k tomu, že umělá inteligence by mohla znamenat menší potřebu lidských zdrojů, zmíněný ekonomický boom by mohl nastat bez opětovného zesílení inflačních tlaků.



Sektory vystavené mezinárodnímu obchodu, predikce cen ropy a zlata: V souvislosti se změnami v mezinárodním obchodu i kurzem dolaru může být zajímavý následující graf od . Porovnává jednotlivé sektory na americkém akciovém trhu podle toho, jaký podíl z celkových tržeb je u nich generován v zahraničí. U informačních technologií dosahuje 56 %, na druhém místě se nachází materiály s 49 %. Naopak utility generují v zahraničí jen zlomek svých tržeb, zdravotní péče 12 %:





Zdroj: , X



Ve druhém grafu ukazuje historický vývoj cen ropy a přidává své predikce pro letošní a příští rok. Fitzires trhy ji vidí znatelně nad 60 dolary, předchozí predikce mířily postupně pod tuto úroveň a ty nové, znázorněné tmavě modrou čarou, končí ještě o něco níže na 56 dolarech na konci příštího roku:





Zdroj: , X



U zlata naopak banka čeká růst jeho ceny, a to vyšší než futures trhy. Podle ekonomů by se totiž zlato mělo v první polovině příštího roku dostat na 4000 dolarů, zatímco podle futures by se měla cena pohybovat pod 3500 dolary:





Zdroj: , X