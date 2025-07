Perly týdne: Přetrvávající americká výjimečnost a lepší výhled pro dolar

Torsten Slok z Apollo Global Management na CNBC uvažuje o konkrétních dopadech plánovaných cel v USA. Přetrvávat podle něj bude americká výjimečnost s výrazně lepším výhledem pro dolar. A mezi investory a experty znovu ožívá diskuse o sporech mezi Muskem a Trumpem a možnými dopady na Teslu. Přinášíme pravidlné Perly týdne:



Kdo zaplatí příjmy z cel? Torsten Slok z Apollo Global Management na CNBC uvedl, že „vrchol nejisty je za námi“. Nicméně celkově je tu stále řada otázek týkajících se vládní politiky a také politiky Fedu. Ekonom přitom považuje cla a obchodní politiku za nejdůležitější téma. Pokud totiž vládní rozpočet pracuje s příjmy z cel ve výši kolem 400 miliard dolarů, je podle Sloka nutné se ptát, kdo tuto částku konkrétně zaplatí. Může to totiž být spotřebitel, nebo to mohou být firmy, což by se projevilo na jejich ziskovosti.



Pokud by v jednom extrému byla cla placena firmami a klesla by tak jejich ziskovost, podle Sloka by to znamenalo asi o 20 % nižší celkové zisky firem obchodovaných na americkém trhu. Ty totiž minulý rok dosáhly přibližně 2 bilionů dolarů, a pokud by klesly o 400 miliard dolarů, šlo by právě o 20% snížení. Jestliže by cla byla naopak plně promítnuta do prodejních cen, a tím by je platili spotřebitelé, projevilo by se to na inflaci. Oba scénáře podle ekonoma naznačují na stagflační prostředí. A moc nevěří ani rozpočtovému předpokladu, podle kterého by americké hospodářství mělo růst o 3 % ročně.



Výhled pro dolar se podle Sloka lepší, myslí si, že „je velmi zřejmé, že zahraniční investoři se nezbavují amerických aktiv.“ Trhy také čekají příliš agresivní snižování sazeb, Slok spíše věří ve „výše po delší dobu“. K tomu připomněl, že rozhodování Fedu o sazbách a výši rozvahy je kolektivní, Powell „nemá právo veta“. Celkově podle ekonoma bude přetrvávat americká investiční výjimečnost, protože dlouhodobý ekonomický růst bude vyšší než třeba v Evropě. Ta může nyní zvýšit své tempo růstu kvůli plánovanému zvyšování vládních výdajů na infrastrukturu a další oblasti. Ale růstový potenciál Spojených států je stále výš. A mimo jiné je to důvod k tomu, že „dolar má nyní před sebou mnohem lepší výhled“.



Musk, prezident a čínská konkurence: Craig Irwin z Roth Capital Partners na CNBC uvedl, že podle něj eliminace vládních dotací na nákup elektromobilů Tesle prospěje. Bude se totiž týkat vozů všech značek a pravděpodobně upevní svůj podíl na trhu díky svému technologickému náskoku. Celkově má firma podle investora před sebou dobrou budoucnost a zajímavé projekty a „Musk je nyní opět v sedle“. Ke sporům Muska s Trumpem uvedl, že „Elon by měl zabrzdit a uvědomit si, že nějaké věci říkat nemusí.“ K tomu Irwin dodal, že autonomní řízení není pro Spojené státy strategicky důležitou oblastí, ale SpaceX a její aktivity ano.



Gene Munster z Deepwater Asset Management k současným sporům mezi Trumpem a Muskem řekl, že zřejmě opět dojde k uklidnění, rozhodující je ale následující: Autonomní byznys Tesly je mnohem významnějším tématem než hádky s Trumpem. Alex Kantrowitz z Big Technology se ale domnívá, že žádná logika při posuzování současných třenic neplatí, z hlediska Muska se jedná o nelogické chování. Na to, aby opět vzrostla obliba Tesly u těch, kteří na ni zanevřeli kvůli dřívější spolupráci Muska s Trumpem, pak bude podle experta potřeba mnohem více. A pokud se Musk bude dál angažovat v politice, „jsou tu potenciální škody na obou stranách.“



Munster uvažoval o tom, že americká vláda nebude chtít dopustit, aby se autonomní vozy proháněly po silnicích v Číně a v Evropě, ale ne ve Spojených státech. I to je podle investora argument, proč jsou spory mezi Muskem a Trumpem relativně málo důležité ve světle toho, jak velkou věcí autonomní řízení je. A o Tesle hovořil na CNBC i Karim Bousta, který působil v úzkém vedení této společnosti. Podle něj je dobré si uvědomit, že na Teslu začala doléhat některá významná témata ještě před spory s prezidentem. Mezi ně expert řadí uvádění nových modelů na trh a přeměnu podnikatelského modelu firmy tak, aby více odpovídal robotaxíkům.



K ukončení vládní podpory nákupu elektromobilů Bousta řekl, že poptávka po elektromobilech stále existuje a jestliže na trhu bude zajímavý produkt, bude o něj zájem. V Číně ale existuje velké množství konkurentů schopných nabízet vysoký poměr kvality k ceně. A proč se podle experta nyní Musk tak staví proti současným návrhům vládního rozpočtu, když o nich věděl už dlouho dopředu? Bousta na tuto otázku odpověděl, že Muskův úspěch s jeho firmami stojí na jeho „posedlosti“ některými tématy a aktivitami. A mezi ně se nyní zařadil i rozpočet americké vlády a vývoj veřejného zadlužení. A „snaží se eliminovat problémy, které by mohly stát na cestě jeho dlouhodobé strategii.“



Bousta k čínské konkurenci ještě uvedl, že ta byla schopná dosáhnout vysoké míry robotizace a automatizace ve výrobě, což jí poskytuje „masivní výhodu“. To přispívá jak ke kvalitě, tak k nižším cenám. K tomu se přidává silná pozice ve výrobě baterií a to, že Čína u elektromobilů vybudovala celou výrobní vertikálu včetně souvisejícího softwaru.



Ekonomika před oživením, Musk transformující dopravu a produktivitu: Šéfka Ark Invest Cathie Wood na CNBC hovořila o deregulaci, která by podle ní měla výrazně podpořit podnikatelský optimismus v USA, pravděpodobně také půjdou dolů sazby, i díky tomu, jak se vyvíjí inflace v oblasti bydlení. Navíc investorka zopakovala svou tezi o recesi, která se drží v některých oblastech amerického hospodářství včetně výroby a bydlení. Blíží se ale její konec a oživení by mělo zvýšit produktivitu a snížit inflační tlaky. K tomu podle expertky dojde v míře mnohem větší, než se nyní očekává.



Wood je dlouhodobě pozitivní ohledně akcií Tesly, k současnému dění uvedla, že Trump a Musk si byli velmi blízcí, „nyní je přirozené, že se rozchází, i když to trochu přestřelilo.“ Musk chce stále „transformovat dopravu“ včetně dopravy do vesmíru. K tomu má za cíl prudce zvýšit produktivitu díky humanoidním robotům. Současné vlny zase pominou. SpaceX „katapultovala Spojené státy na první místo ve své oblasti“ a podle investorky ani Trump nebude chtít tuto situaci měnit.