Foxconn chce být významným dodavatelem pro výrobce elektromobilů

Největší smluvní výrobce elektroniky na světě, tchajwanská společnost Foxconn, chce do roku 2025 až 2027 dodávat součástky a služby až deseti procentům všech elektrických aut. Firma nyní jedná s mnoha výrobci aut o budoucí spolupráci, řekl dnes šéf společnosti Liu Joung-way. Foxconn je známý také jaké Hon Hai Precision Industry a je předním dodavatelem pro americkou společnost .



Foxconn teď zkoumá růst v sektorech, jako je výroba elektromobilů, digitální zdraví a robotika. Jeho cílem je rozšířit globální investice. Automobilka Fiat Chrysler v lednu uvedla, že plánuje s Foxconnem společný podnik na výrobu elektrických aut a vývoj vozů s připojením na internet v Číně.



"Chceme posunout tchajwanské odvětví elektrických aut do světa," uvedl Liu. "Hon Hai musí připravit naši otevřenou platformu co nejdříve. Potřebujeme se hýbat rychle, abychom získali podíl na trhu," dodal. Upozornil tak na slib, že Foxconn vytvoří otevřenou platformu pro výrobu důležitých komponentů pro elektrická auta, včetně baterií a služeb pro internet v autě.



Foxconn chce spolupracovat s mnoha automobilkami, aby se mu cíl desetiprocentního podílu podařilo splnit. Představuje to zhruba tři miliony aut, řekl Liu. Odmítl však poskytnout cíl výnosů z těchto aktivit i další detaily s tím, že jednání stále pokračují, poznamenala agentura Reuters.



Foxconn je známý hlavně kompletováním spotřební elektroniky, jako jsou chytré telefony, své podnikání se ale snaží diverzifikovat. Nejnovějším oznámením se Foxconn snaží prosadit na trh, jehož hodnota má být do roku 2027 podle výzkumné společnosti Allied Market Research přes 800 miliard USD (18,6 bilionu Kč).



Foxconn od roku 2000 působí také v České republice, kde má svou základnu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Výrobní závody má v Pardubicích a Kutné Hoře.