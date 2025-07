Samsung získal zakázku od Tesly: AI čipy za miliardy jako šance na návrat mezi lídry

Jihokorejská společnost Samsung Electronics uzavřela s americkou automobilkou dohodu o dodávce polovodičů pro umělou inteligenci (AI) za 16,5 miliardy USD (zhruba 345 miliard Kč). S odkazem na sdělení Samsungu a na oznámení šéfa Tesly Elona Muska o tom dnes informovala agentura Reuters. Dohoda je vítězstvím pro málo výkonnou zakázkovou výrobu polovodičů Samsungu, kde firma ztrácí podíl na trhu.



Samsung dnes nejprve oznámil, že uzavřel dohodu, která bude platit do konce roku 2033. Neuvedl však, s kým dohodu uzavřel. Musk později na síti X potvrdil, že klientem je . Samsung bude pro Teslu vyrábět čipy nové generace AI6 v připravovaném závodě v americkém státě Texas.



Dohoda by mohla oživit projekt nové továrny v Tayloru v Texasu, který čelí zpožděním. Na vině jsou potíže Samsungu s udržením a získáváním významných zákazníků, píše Reuters. Výroba v Texasu má být spuštěna v roce 2026.



Oznámená dohoda přichází v době, kdy Samsung zaostává ve výrobě čipů pro AI za konkurenty, jako je TSMC a SK Hynix. To má velký negativní dopad na jeho zisky a cenu akcií.



Samsung je přední světový výrobce paměťových čipů. Firma také v rámci své specializované výrobní divize vyrábí logické čipy na zakázku podle návrhů svých zákazníků.



Podle analytiků se Samsung potýká s odchodem důležitých zákazníků ke společnosti TSMC, která vyrábí pokročilé čipy. Mezi zákazníky TSMC patří , a . Nejnovější dohoda by podle nich mohla pomoci snížit ztráty v zakázkové výrobě čipů Samsungu, které podle odhadů v první polovině roku překročily pět bilionů wonů (75,8 miliardy Kč).



Dohoda mezi Samsungem a Teslou může mít význam i pro Jižní Koreu. Ta se snaží navázat partnerství se Spojenými státy v oblasti čipů a lodního průmyslu, aby dosáhla obchodní dohody a předešla hrozícím americkým clům ve výši 25 procent.



Podíl Samsungu na globálním trhu zakázkové výroby čipů v prvním čtvrtletí klesl na 7,7 procenta z 8,1 procenta v předchozím čtvrtletí. Tchajwanská firma TSMC naopak není schopna uspokojit veškerou poptávku a v prvním čtvrtletí měla na globálním trhu podíl 67,6 procenta, vyplývá z údajů společnosti TrendForce.