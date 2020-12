Víkendář: Altman o akciích a ekonomice

Zakladatel a ředitel společnosti Evercore a známý investor Roger Altman v obsáhlém rozhovoru pro Bloomberg Markets uvedl, že poté, co bude široce dostupná vakcína, by měla ekonomika začít silně růst. Celkově se přitom nacházíme ve značně rozdílné situaci, než v jaké bylo americké hospodářství na počátku roku 2009. Tehdy byly akcie pod tlakem, panovala vysoká nezaměstnanost. Dnes nezaměstnanost klesá, ekonomika oživuje, akcie rostou a výhled je lepší. Jaké jsou podle investora potřeba další kroky a co přinesou následující měsíce?



frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Americká vláda by nyní podle Altmana měla poskytovat finance tam, kde si to vyžaduje pandemie. K tomu by měla navázat na předchozí programy sociální podpory, které již skončily. Pomáhat by přechodně měla i státům, které se ocitly ve finanční tísni, a také malým firmám. To jsou programy, které již měly být schváleny před volbami, nyní je na jejich rozjetí nejvyšší čas. „Až Biden převezme prezidentské křeslo, bude tu asi 10 milionů nezaměstnaných, z toho přibližně dvě třetiny kvůli Covidu a následným ekonomickým problémům,“ dodal investor s tím, že jde o vážnou situaci a vláda by na ni měla reagovat zvýšením objemu peněz jdoucích na sociální podporu a cílenou pomocí, která by měla bránit permanentnímu odchodu části populace z pracovní síly.



V delším období bude záležet na tom, jak budou konkrétně rozdělena křesla v celém Kongresu. Podle investora tak existuje například možnost, že projde větší program investic do infrastruktury. Na druhou stranu bude pro prezidenta zřejmě složité prosadit například svou politiku ve vztahu ke změnám klimatu či politiku, kterou prosazuje v sociální oblasti. Kterou sám Altman podle svých slov obdivuje.



Investor připomněl, že zhruba před měsícem se napjatě očekávaly výsledky prezidentských voleb, nyní se podle něj podnikatelské komunitě „obrovsky ulevilo a o tom není pochyb“. Přichází totiž období větší stability, predikovatelnosti a lépe promyšlené politiky. Různí lidí hodnotí různě to, jak bude fungovat nová vláda, ale „obecně řečeno ji podniky vítají“. „Pokud jste nadnárodní firma a generujete třeba polovinu tržeb v zahraničí, nemáte jinou možnost,“ odpověděl investor na otázku, zda nová politická situace v USA přinese i větší příklon amerických firem k zahraničním trhům. Obchodní a zahraniční politika Donalda Trumpa podle investora „moc dobře nefungovala“ a zřejmé je to například z toho, jak na ni zareagovala a jak si nyní vede Čína.



Ve druhé polovině příštího roku by podle Altmana mohl přijít „extrémně silný růst“ a akcie s tím již částečně počítají. Pokud se navíc podíváme na trh nemovitostí prodeje aut, vidíme, že ty procházejí boomem již nyní a pozitivně vyznívá i začátek vánoční sezóny na internetových obchodech. Ekonomika si tedy nevede ani zdaleka tak špatně, jak se dalo čekat před šesti nebo sedmi měsíci, a jde i o odraz toho, jak mohutně vláda a centrální banka na hospodářský propad ve druhém čtvrtletí zareagovaly.



Jak ukazuje následující graf od Macromarkets Daily, ve třetím čtvrtletí letošního roku patřily Spojené státy k zemím s relativně utlumeným propadem. Vedly si v tomto ohledu podobně jako Malajsko či Švédsko a výrazně lépe než eurozóna. Propad našeho hospodářství byl na úrovni Itálie, jedinou zemí, která dokázala růst, byla Čína, Norsku se podařilo dosáhnout stagnace:





Zdroj: Bloomberg Markets, MacroMarkets Daily,