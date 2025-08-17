Víkendář: Americká snaha o snížení dovozů a dopad na zaměstnanost v Evropě a dalších ekonomikách

Mezinárodní organizace práce (The International Labour Organization) zpracovala studii, ve které se snaží odhadnout, jaký dopad mohou mít americká cla a snaha o snížení objemu dovozů na jiné země. Jak je na tom podle nich Evropa a další ekonomiky?
Ve „World Employment and Social Outlook“ lze nalézt následující tabulku, podle které je v Asii na dovozy do Spojených států navázáno téměř 56 milionů pracovních míst. V poměru k celkové zaměstnanosti v asijsko-pacifické ekonomice je to 2,9 %. V Evropě je absolutní počet pracovních míst provázaných přímo na americkou spotřebu výrazně nižší, ale v relativním vyjádření k celkové zaměstnanosti na tom je evropské hospodářství podobně jako to asijské:
Zdroj: The International Labour Organization
Výrazně vyšší podíl na celkové zaměstnanosti nacházíme v tabulce u Kanady a Mexika. Tam dosahuje 17,1 %, v absolutním vyjádření jde o 84 milionů pracovních míst. Jak ke grafu píše ekonom Tim Taylor, „některá pracovní místa lze vysledovat k exportním odvětvím, a pokud omezíte obchod, tato pracovní místa budou ohrožena. Minimálně ve své současné podobě.“ Tabulka přitom ukazuje, že v zemích s dostupnými daty je celkem 84 milionů pracovníků v pracovních pozicích přímo či nepřímo propojených prostřednictvím dodavatelských řetězců se spotřebitelskou poptávkou ze Spojených států. To představuje 4,3 % celkové zaměstnanosti v těchto 71 zemích.
Taylor dodává, že konečný dopad na zaměstnanost bude záviset na vývoji poptávky po dovozu v USA, konkrétních změnách v mezinárodním obchodu a přesunech zaměstnanosti do jiných odvětví. Tyto přesuny by přitom „mohly způsobit zhoršení kvality zaměstnanosti, protože odvětví propojená s obchodem mívají vyšší průměrnou kvalitu pracovních míst.“ K tomu Taylor poskytuje určitou perspektivu pro uvedená čísla: „Jsou 4 % pracovních míst hodně? Pro srovnání, míra nezaměstnanosti v USA se za poslední rok pohybovala zhruba na 4 %. Pokud by nějaký politický krok představoval riziko zdvojnásobení této míry, USA by to jistě považovaly za hodně pracovních míst.“
Taylor k tomu dodává: „Pracovní místa jsou vázána na dovozy i vývozy. Je tak snadné mávnout nad uvedeným rukou a říci, že pracovníci, jejichž práce je spojena s mezinárodním obchodem, se mohou jednoduše přesunout na pracovní místa, která s mezinárodním obchodem spojena nejsou. Takové přesuny, které by potenciálně mohly zahrnovat miliony pracovníků v USA i po celém světě, však nebudou plynulým, nerušivým a beznákladovým procesem.“
Zdroj: The International Labour Organization, The Conversable Economist