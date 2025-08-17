Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Americká snaha o snížení dovozů a dopad na zaměstnanost v Evropě a dalších ekonomikách

Víkendář: Americká snaha o snížení dovozů a dopad na zaměstnanost v Evropě a dalších ekonomikách

17.08.2025 9:16
Autor: Redakce, Patria.cz

Mezinárodní organizace práce (The International Labour Organization) zpracovala studii, ve které se snaží odhadnout, jaký dopad mohou mít americká cla a snaha o snížení objemu dovozů na jiné země. Jak je na tom podle nich Evropa a další ekonomiky?

Ve „World Employment and Social Outlook“ lze nalézt následující tabulku, podle které je v Asii na dovozy do Spojených států navázáno téměř 56 milionů pracovních míst. V poměru k celkové zaměstnanosti v asijsko-pacifické ekonomice je to 2,9 %. V Evropě je absolutní počet pracovních míst provázaných přímo na americkou spotřebu výrazně nižší, ale v relativním vyjádření k celkové zaměstnanosti na tom je evropské hospodářství podobně jako to asijské:

víkend
Zdroj: The International Labour Organization

Výrazně vyšší podíl na celkové zaměstnanosti nacházíme v tabulce u Kanady a Mexika. Tam dosahuje 17,1 %, v absolutním vyjádření jde o 84 milionů pracovních míst. Jak ke grafu píše ekonom Tim Taylor, „některá pracovní místa lze vysledovat k exportním odvětvím, a pokud omezíte obchod, tato pracovní místa budou ohrožena. Minimálně ve své současné podobě.“ Tabulka přitom ukazuje, že v zemích s dostupnými daty je celkem 84 milionů pracovníků v pracovních pozicích přímo či nepřímo propojených prostřednictvím dodavatelských řetězců se spotřebitelskou poptávkou ze Spojených států. To představuje 4,3 % celkové zaměstnanosti v těchto 71 zemích.

Taylor dodává, že konečný dopad na zaměstnanost bude záviset na vývoji poptávky po dovozu v USA, konkrétních změnách v mezinárodním obchodu a přesunech zaměstnanosti do jiných odvětví. Tyto přesuny by přitom „mohly způsobit zhoršení kvality zaměstnanosti, protože odvětví propojená s obchodem mívají vyšší průměrnou kvalitu pracovních míst.“ K tomu Taylor poskytuje určitou perspektivu pro uvedená čísla: „Jsou 4 % pracovních míst hodně? Pro srovnání, míra nezaměstnanosti v USA se za poslední rok pohybovala zhruba na 4 %. Pokud by nějaký politický krok představoval riziko zdvojnásobení této míry, USA by to jistě považovaly za hodně pracovních míst.“

Taylor k tomu dodává: „Pracovní místa jsou vázána na dovozy i vývozy. Je tak snadné mávnout nad uvedeným rukou a říci, že pracovníci, jejichž práce je spojena s mezinárodním obchodem, se mohou jednoduše přesunout na pracovní místa, která s mezinárodním obchodem spojena nejsou. Takové přesuny, které by potenciálně mohly zahrnovat miliony pracovníků v USA i po celém světě, však nebudou plynulým, nerušivým a beznákladovým procesem.“

Zdroj: The International Labour Organization, The Conversable Economist

 

Čtěte více:

Krugman: Pokud budoucího šéfa Fedu vybere Trump, bude přijímat rozkazy z Bílého domu
15.08.2025 6:10
Krugman: Pokud budoucího šéfa Fedu vybere Trump, bude přijímat rozkazy z Bílého domu
Paul Krugman na Yahoo Finance komentoval současné dění v americké ekon...
Signály akciového trhu
14.08.2025 17:40
Signály akciového trhu
Už od roku 2023 se objevují úvahy o tom, že akcie malých společností n...
Americké trhy prakticky bez pohybu, překvapení pomohlo Intelu
14.08.2025 22:01
Americké trhy prakticky bez pohybu, překvapení pomohlo Intelu
Index S&P 500 si dnes po nedávných rekordních maximech trochu vydechl...
Rozbřesk: Hypoteční FOMO nabírá na síle
15.08.2025 8:47
Rozbřesk: Hypoteční FOMO nabírá na síle
Tuzemský hypoteční trh je rozpálený do běla. Dle České bankovní asocia...
Kofola expanduje, Trump se sejde s Putinem a USA chtějí podíl v Intelu
15.08.2025 8:54
Kofola expanduje, Trump se sejde s Putinem a USA chtějí podíl v Intelu
Kofola rozšiřuje své aktivity na Slovensku. Mezitím se světová pozorno...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.08.2025
9:16Víkendář: Americká snaha o snížení dovozů a dopad na zaměstnanost v Evropě a dalších ekonomikách
16.08.2025
14:38Drahý boj o vesmír. Nová raketa Rocket Lab má konkurovat SpaceX
9:10Víkendář: Čínský šok dorazil do Německa a Evropy. Jak na něj reagovat?
15.08.2025
22:02Wall Street se v pátek držela kolem včerejších hodnot, ovšem mezi akciemi byly i hvězdy  
17:52Aktuální stav americké výjimečnosti
16:42Ackman, Tepper, Loeb: Co ve druhém kvartále nakupovali největší hráči?
16:00Na trzích převažuje pozitivní nálada, vyčkává se na setkání Trumpa s Putinem  
15:43NU: Největší jihoamerická neo-banka pokračuje v raketovém růstu  
15:33Pět grafů, které odhalují křehkost americké ekonomiky během boomu AI
14:44RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
14:11Nvidia ještě nemá vyhráno. Peking pozastavil objednávky čipů H20 pro Alibabu či Tencent
14:07Claude a GPT-5 mění hru. Evropské AI akcie jsou pod tlakem, investoři přehodnocují jejich budoucnost
12:27Perly týdne: Nejlepší investiční prostředí v historii
10:50Buffett koupil podíl v UnitedHealth a prodal T-Mobile
10:03Trumpova administrativa zvažuje státní podíl v Intelu
9:13Kofola kupuje největšího provozovatele nápojových automatů na Slovensku
8:54Kofola expanduje, Trump se sejde s Putinem a USA chtějí podíl v Intelu  
8:47Rozbřesk: Hypoteční FOMO nabírá na síle
6:10Krugman: Pokud budoucího šéfa Fedu vybere Trump, bude přijímat rozkazy z Bílého domu
14.08.2025
22:01Americké trhy prakticky bez pohybu, překvapení pomohlo Intelu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět