El-Erian: Situace na trzích je jako výlet do Disneylandu

Mohamed El-Erian je jedním z nejznámějších ekonomů a odborníků na vývoj na kapitálových trzích. Na Yahoo Finance hovořil před několika dny o tom, že je současný optimismus na trzích pochopitelný. Odráží totiž informace ohledně vakcíny na straně jedné a signály centrálních bank naznačující pokračující stimulaci. Ekonom souhlasí s názorem, že politici v USA „ztratili vůli k fiskální stimulaci“, není tomu tak ale v Evropě. Jaký je El-Erianův výhled pro další měsíce?



frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Ekonom míní, že americká ekonomika opět zpomaluje, a dokonce se může stát, že situace na trhu práce se začne opět zhoršovat. K tomu se přidávají nově restrikce uplatňované kvůli pandemii. Ekonomika zpomaluje a zpomalí ještě více v souvislosti s horšící se důvěrou domácností. Nemusí přitom jít jen o krátkodobé tenze v ekonomice, vzniknout mohou i dlouhodobější šrámy.

V březnu podle ekonoma řada vlád zareagovala na pandemii tak, jako kdyby šlo o „hru jednoho kola“. To znamená, že bylo použito vše, co bylo k dispozici, s tím, že přijde konečné řešení. Jenže tato „politika jednoho kola“ se musí změnit na „politiku více kol“ a platí to i o zmíněné fiskální reakci na aktuální vývoj. Trhy se v tomto prostředí ale i přesto orientují na riziková aktiva, což El-Erian dokumentoval rovněž tím, že Peru bylo schopno vydat dluhopis se splatností sto let, a to jde o zemi, kde se během několika málo měsíců vystřídali tři prezidenti.



Podobných příkladů podstupování velkého rizika je podle ekonoma mnoho a odrážejí názor, že skutečně přijde fungující vakcína a také že centrální banky minimalizují všechna významná rizika. Došlo k významnému odtržení finančního sektoru od reálné ekonomiky, což není zdravé. Ukáže se to, pokud se ekonomika rychle nezotaví a neospravedlní vysoké ceny investičních aktiv.



frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Nový americký prezident Joe Biden má podle ekonoma příležitost zmíněnou propast řešit tím, že svou politikou „odvede pozornost od trhů směrem k reálné ekonomice“. Novou ministryní financí bude pravděpodobně bývalá šéfka Fedu Janet Yellen a El-Erian míní, že má velmi silnou podporu od ekonomů i politiků a „existuje pro to velmi dobrý důvod“. „Myslím, že uvidíme lepší koordinaci ekonomické politiky po celém světě,“ dodal ekonom.

Na CNBC hovořil El-Erian o tom, že nyní snížil odhadovaný růst americké ekonomiky do záporu a trhy podle něj nevěnují příliš pozornosti třeba tomu, že hospodářství by mohlo projít oživením ve tvaru W. Pokud tedy nepřijde výrazný fiskální impuls, cesta k lepším zítřkům bude podle ekonoma mnohem hrbolatější. A tato stimulace se podle něj nedá do ledna moc očekávat, i když nějaký menší balíček přijít může.



Ekonom se nedomnívá, že by v příštím roce mohl opět zamrzat trh s úvěry, pravděpodobný je ale nárůst bankrotů. „Je to, jako když jedete s natěšenými dětmi do Disneylandu. Pokud je cesta složitá, nálada se mění a dorazíte tam v úplně jiné náladě, než v jaké jste vyjeli,“ řekl El-Erian ve snaze poukázat na to, jak by mohlo skončit současné obrovské nadšení trhů. Optimismus je podle něj namístě, ale investoři by měli pečlivě vybírat a orientovat se na tituly a aktiva s finanční odolností.



Zdroj: Yahoo Finance, CNBC