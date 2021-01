MONETA Money Bank, a.s.

(IČ: 25672720)

Společnost MONETA Money Bank, a.s. jakožto univerzální právním nástupce společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. oznamuje informaci o realizované vnitrostátní fúzi sloučením.



Oznámení obsahuje informaci související s emitovanými kotovanými a nekotovanými emisemi hypotečních zástavních listů zanikající společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s.

(komerční sdělení)