Dohoda s Vietnamem je podle Trumpa takřka hotová, USA oznámí cla pro menší země

Obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Vietnamem je takřka hotová. V úterý večer místního času (v noci na dnešek SELČ) to podle agentury Reuters oznámil americký prezident Donald Trump. Ten již na počátku července řekl, že dovoz z Vietnamu bude zatížen 20 procenty a překládka, kterou USA považují za nelegální, pak 40 procenty.



O dohodě s Vietnamem Trump nyní řekl, že by mohl zveřejnit podrobnosti, ale nepovažuje to za nutné. V případě jednání s Hanojí kritizují USA překládku čínských výrobků ve Vietnamu, aby se čínští dodavatelé vyhnuli vyšším clům. Na dovoz z Vietnamu se měla původně vztahovat takzvaná reciproční cla 46 procent. Dovoz z USA do Vietnamu naopak podle dřívějšího Trumpova vyjádření nebude zatížen žádnými cly.



Trump nyní rovněž řekl, že brzy oznámí cla pro menší země včetně afrických či karibských států. Poznamenal, že se jich bude pravděpodobně týkat jednotné clo ve výši "lehce nad deseti procenty".



Trump již v letošním roce uzavřel obchodní dohody s Británií a Indonésií. USA rovněž dosáhly příměří v celní válce s Čínou. Agentura Bloomberg nicméně upozorňuje, že Trumpem ohlášené obchodní dohody nejsou plnohodnotné a předpokládají, že se řada podrobností teprve dojedná.



Trump tento měsíc rozeslal dopisy také řadě dalších obchodních partnerů, kterým hrozí cly od 20 do 50 procent, připomněla agentura Reuters. O víkendu americký prezident oznámil, že Spojené státy zavedou od 1. srpna třicetiprocentní clo na dovoz z Evropské unie. V pondělí nicméně signalizoval, že je připraven s EU před zavedením tohoto cla jednat.