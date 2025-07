Začala výsledková sezóna. První přijdou na řadu velké banky, ve čtvrtek reportuje Netflix

Obavy z recese, zmrazené fúze a akvizice a tržní výkyvy po zavedení cel Donaldem Trumpem náladě na trhu příliš nepomohly. Přes veškerá negativa však před začátkem výsledkové sezóny převládá mírný optimismus. Výsledkovou sezónu odstartují v úterý již tradičně velké americké banky v čele s JP Morgan. Ve středu se k nim připojí další bankovní domy a farmaceutická firma Johnson & Johnson. Čtvrtek se ponese ve znamení výsledků streamovacího giganta Netflix.

Bankám podle analytiků Patria Finance pomohlo oživení na kapitálových trzích, nová IPO i ponechání sazeb na restriktivních úrovních. Čisté úrokové příjmy těží z přeceňování úvěrových aktiv, zatímco depozitní úroky pozvolna klesají s výhledem na mírnější politiku Fedu. „Od výsledků bank můžeme očekávat překonání výhledů, a to zejména v oblasti investičního bankovnictví, které se ve druhé polovině čtvrtletí po vlně nejistoty výrazně zvedlo,“ uvedlo analytické oddělení Patria Finance.

V případě největší americké banky očekává Wall Street zisk na akcii ve výši 4,47 dolaru, což je o pouhých sedm centů více než ve druhém kvartále loňského roku. Analytici oslovení londýnskou LSEG však předpokládají, že letošní zisk na akcii bude v meziročním srovnání výrazně nižší. V dubnu varoval šéf , že americkou ekonomiku čeká turbulentní období. Mezi hlavní negativní faktory podle něj patří cla, obchodní války, vyšší inflace a vysoké ocenění investičních aktiv. Přesto se akciím letos daří, od začátku roku vzrostly téměř o 20 procent.

Grafy znázorňují vývoj cen akcií za posledních 12 měsíců.

Mírný růst zisků a tržeb mohou podle průzkumu LSEG očekávat držitelé akcií . Analytici předpokládají zisk na akcii 0,85 dolaru, což je o dva centy více než v roce 2024. Pravděpodobně však bude rozdíl ještě vyšší, podle investiční společnosti Bespoke totiž překonala očekávání v 80 procentech případů. Cena akcií banky letos vzrostla o 6,3 procenta a silně koreluje s vývojem indexu S&P 500.

O pět procent by měl v porovnání s loňským rokem růst také zisk společnosti . Ta by měla dle analytiků reportovat EPS těsně nad 1,6 dolary. Mike Mayo z věří, že se na výsledcích banky projeví vyšší než očekávané náklady, ty by ale měla do určité míry kompenzovat aktivita na kapitálových trzích. Cena akcií letos vzrostla o 23 procent a obchoduje se těsně pod 87 dolary za kus.

Silné výsledky by měli očekávat investoři , kteří se v letošním roce těší z třináctiprocentního zhodnocení. Z průzkumu LSEG vyplývá, že by zisk banky mohl růst o více než šest procent. Podle Daniela Fannona ze společnosti Jefferies by mohl bance pomoci zejména růst segmentu správy majetku. Za druhý kvartál loňského roku reportovala zisk na akcii 1,82 dolaru, letos by se měl pohybovat těsně pod dvěma dolary.





Nejvýkonnější bankou by podle LSEG měla být , kde analytici očekávají meziroční nárůst tržeb a zisku nejméně o deset procent. Zisk na akcii by se tak mohl vyšplhat až na 9,77 dolaru, což by bylo o 1,15 dolaru více než v loňském roce. Pozitivní vyhlídky analytiků se odráží také v ocenění akcií banky, ty od dubnových minim přidaly přes padesát procent.

Z velkých farmaceutických firem bude jako první reportovat . Podle dat LSEG by měl EPS firmy klesnout o téměř pět procent. Hlavním tématem prezentace budou pravděpodobně cla na dovoz produktů farmaceutických firem, kterými minulý týden pohrozil prezident Donald Trump. Od letošních maxim z první poloviny března akcie společnosti klesly o více než šest procent, přesto s celkovým letošním zhodnocením 8,5 procenta stále překonávají index S&P 500.

Ve čtvrtek pak budou investoři napjatě sledovat prezentaci streamovací platformy . Ta podle analytiků měla reportovat zisk na akcii 7,07 dolarů, což je o 45 procent více než v loni. Kromě finančních výsledků bude podle Jasona Bazineta ze analytiky zajímat i vývoj počtu uživatelů využívající levnější předplatné s reklamami a strategie tykající se živě vysílaného obsahu. Akcie Netflixu se aktuálně obchodují za 1245 dolarů za kus, což je o čtyřicet procent více než na začátku roku.



Vývoj ceny akcií Netflixu za posledních 12 měsíců

Zdroj: CNBC, Patria Finance