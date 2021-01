Papírnictví a dětské zboží od úterý otevřeno. Vláda chce nouzový stav dalších 30 dní

Vláda bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. ČTK o rozhodnutí kabinetu informoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) Pokud vláda získá souhlas poslanců, nouzový stav by měl trvat do 21. února. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 22. ledna ledna. O návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD bude Sněmovna jednat zřejmě ve čtvrtek 20. ledna. Vláda schválila také pokračování programu COVID ubytování a kompenzační bonus pro podnikatele v úpadku. V úterý mohou otevřít papírnictví a prodejny dětského oblečení.



Sněmovna při podzimní vlně epidemie dostala od vlády už čtyři žádosti o prodloužení stavu, který umožňuje vymáhání opatření proti šíření nemoci. Koncem října souhlasila Sněmovna s prodloužením stavu nouze o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů, potom na návrh komunistů o 11 dnů. Před vánočními svátky Sněmovna souhlasila s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů. Kabinet chtěl měsíc vždy.



Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější trvá víc než sto dnů. Váže se na něj většina vládních protikoronavirových opatření. Lze také nasadit například vojáky pro pomoc ve zdravotnictví a v domovech pro seniory.

Papírnictví a obchody s dětským oblečením mohou od úterý otevřít

Papírnictví a prodejny dětského oblečení a obuvi budou moci od úterý znovu otevřít. Podle informací ČTK to dnes schválila vláda. Premiér Babiš v neděli v České televizi mluvil také o otevření obchodů se spodním prádlem, těm by zatím výjimka udělena být neměla.



Rozšíření sortimentu o papírenské zboží a oděvy a obuv pro děti vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu. Podle jeho prezidenta Tomáše Prouzy patří u zákazníků mezi nejvíce dotazované sektory. Zboží je podle něj obvykle součástí jiného nákupu, neměla by se tak výrazně zvýšit mobilita lidí.



Dětské oblečení, spodní prádlo nebo papírenský sortiment do prodeje už před časem vrátily některé potravinářské řetězce.

MMR: Program COVID bude i pro malé ubytovatele

Vláda také schválila pokračování programu COVID ubytování s alokací zhruba čtyři miliardy korun. Podporu kromě hromadných ubytovacích zařízení získají i individuální, tedy ubytovatelé v soukromí, malé penziony či apartmány. Dotace budou přidělovány za 78 dní, kdy byl provoz ubytovacích zařízení kvůli vládním protiepidemickým opatřením omezen.

Výzva pro hromadná ubytovací zařízení bude zveřejněna 25. ledna, pro individuální ubytovací zařízení 1. února.

Vláda schválila návrh na příspěvek pro podnikatele v úpadku

Podnikatelé v úpadku budou moci čerpat příspěvek, tzv. kompenzační bonus, 500 korun denně, a to zpětně. Umožnit by to měla novela zákona o kompenzačním bonusu, kterou dnes schválila vláda. IZměna se týká jen fyzických osob - podnikatelů v úpadku. Novelu musí ještě projednat Parlament a podepsat prezident.

Taxikáři, kteří jsou OSVČ nebo jednatelé malých s.r.o, budou také moci čerpat kompenzační bonus 500 Kč za den. O příspěvek budu moci žádat i zpětně od 22. října. Stát totiž taxislužby uznal jako mobilní provozovatele služeb.

Definici vozu taxislužby jako mobilní provozovny mělo na starosti ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v této souvislosti již dříve vysvětlil, že při výkladu mobilní provozovny podle živnostenského rejstříku je možné auta taxi za tyto provozovny považovat. Podle Havlíčka je tak spravedlivé uznat nárok postižených taxikářů, pokud to zákon alespoň trochu umožňuje.