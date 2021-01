Piráti schválili společnou koaliční kandidaturu se Starosty

Piráti budou v říjnových volbách do Sněmovny kandidovat společně s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). V internetovém hlasování, do kterého se mohli zapojit všichni členové Pirátů, podpořilo koaliční dohodu obou uskupení 668 z 848 hlasujících. Širší vedení Starostů schválilo smlouvu minulý týden.



Piráti o koaliční smlouvě hlasovali od pátečního dopoledne. Aby návrh uspěl, potřeboval alespoň 60 procent hlasů. Získal téměř 79 procent, alternativní návrhy, aby se rozhodovalo na republikovém výboru nebo řádném jednání celostátního fóra, obdržely nejvýše necelých 21 procent hlasů.



Koalice chce cílit na vítězství ve sněmovních volbách a zisk více než čtvrtiny hlasů. Obdobné cíle si klade i konkurenční koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která chce vypracovat koaliční smlouvu do konce ledna a program do konce února.



Koaliční smlouvu s programovými východisky uzavřeli Piráti a STAN koncem loňského roku. Hnutí STAN obsadí první pozici kandidátky ve čtyřech krajích, celostátním lídrem uskupení bude předseda Pirátů Ivan Bartoš. Mezi programové priority patří nízké daně, dostupná zdravotní péče v regionech, ochrana klimatu, inovace či transparentní vládnutí.



Hnutí STAN nejprve kandidovalo ve sněmovních volbách společně s TOP 09, spolupráci subjekty ukončily v roce 2016. Před posledními volbami do Sněmovny se začala rodit spolupráce mezi STAN a KDU-ČSL. Kvůli nízkým preferencím však lidovci koalici zrušili a nabídli STAN místa na své kandidátce.



Hnutí STAN se však rozhodlo kandidovat samostatně a ve volbách v roce 2017 získalo šest mandátů za 5,18 procenta hlasů. Piráti do Sněmovny ve stejném roce vstoupili jako třetí nejsilnější subjekt po ANO a ODS se ziskem 10,76 procenta hlasů a 22 mandáty.



Rakušan: Koalice s Piráty má šanci změnit poměry v Česku

Předseda STAN Vít Rakušan na sociálních sítích poděkoval členům Pirátů, že dali šanci koaliční spolupráci. Společná kandidatura obou subjektů ve sněmovních volbách má podle něj chuť a šanci změnit poměry v Česku a posunout ho do 21. století.



Koalice získala minulý týden 92 procent hlasů širšího vedení STAN, ve webové anketě Pirátů ji pak podpořilo téměř 79 procent hlasujících. Rakušan dnes na facebooku uvedl, že podle členů Starostů byli Piráti preferovaným partnerem. "Také si to myslím. Máme společnou chuť něco změnit, jsme pracovití, féroví. Chceme zastupovat lidi, ne sami sebe," uvedl.



Členům Pirátů poděkoval za odvahu, kterou podle něj při hlasování projevili. "Myslím, že společně máme šanci opravdu změnit poměry v naší zemi a posunout se do 21. století," uvedl. Koalici podle Rakušana nebude tížit minulost.



Zmínil v té souvislosti nedávnou fotografii ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), na které je mimo jiné kamenem zatížený stoh papírů. "Člověk, který nechápe, že tenhle šutr symbolizuje starý svět mocné a lidi dusící byrokracie, už tady vládnout nemá. A s podporou naší koalice tenhle svět, tihle lidé, tohle zaseklé kolečko ve dvacátém století, počítat opravdu nemůže," napsal.