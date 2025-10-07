Boom inženýrských staveb táhne české stavebnictví. V srpnu rostlo nejrychleji za 7 let

Aktualizováno
Stavební produkce v srpnu výrazně zrychlila a meziročně rostla nejvyšším tempem za více než sedm a půl roku. Tahounem růstu bylo zejména inženýrské stavitelství. Počet dokončených bytů se zvýšil o více než třetinu, zatímco zahájené stavby mírně poklesly.
Stavební produkce v Česku letos v srpnu zrychlila meziroční růst z červencových 10,2 procenta na 17,1 procenta. Stavebnictví posiluje nepřetržitě od loňského listopadu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), na které upozornila ČTK. Stavební výroba dosáhla v srpnu nejvýraznějšího meziročního růstu za více než 7,5 roku. Výrazněji rostla naposledy v lednu 2018. Meziměsíčně stavební výroba letos v srpnu stoupla o 2,3 procenta.
Ve výsledcích srpnové stavební výroby se pozitivně projevují veřejné investice. Jsou vidět převážně ve zvýšené výstavbě infrastruktury, která je oproti stavbě bytů intenzivnější. Výstavbě dopravních a energetických staveb by se mělo dařit i v budoucnu, potvrzuje to nárůst hodnoty staveb, kterým bylo v srpnu vydáno stavební povolení, shodli se analytici oslovení ČTK.
Zástupci odborných stavebních skupin předpokládají, že bude nová vláda pokračovat například v investicích do dopravní infrastruktury a do výstavby dostupného bydlení. Zároveň také věří, že bude i nadále prosazovat dříve schválené strategické dokumenty věnované podpoře výstavby kvalitního prostředí.
Naopak i přes pozitivní srpnové výsledky se bytové výstavbě v Česku stále příliš nedaří. Meziroční pokles zahájené výstavby navíc naznačuje, že zlepšení se nedá očekávat ani do budoucna, uvedli odborníci.
"K růstu přispívá i velká rozestavěnost inženýrských staveb," sdělil ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. Produkce v inženýrském stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, v srpnu vzrostla ve srovnání s loňskem o 27,4 procenta. V pozemním stavitelství, tedy stavbách budov, se zvýšila o 11,2 procenta.
Počet dokončených bytů letos v srpnu meziročně výrazně stoupl, a to o 35,4 procenta na 3033 bytů. Naopak množství zahájených staveb mírně klesl. V srpnu se začalo stavět 2757 bytů, což je o 0,4 procenta méně než loni.
Orientační hodnota staveb, na které bylo v srpnu vydáno stavební povolení, dosáhla 56,7 miliardy korun. Meziročně tak vzrostla o 12,2 procenta. "K srpnovému meziročnímu růstu orientační hodnoty přispělo povolení většího množství staveb s rozpočty nad miliardu korun. Po jejich modelovém odečtení by byla orientační hodnota mírně pod úrovní loňského srpna," uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.