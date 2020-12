Systém PES od neděle na 5. stupni, nouzový stav nejméně do 22. ledna

Opatření proti epidemii covidu-19 v Česku se zpřísní od neděle 27. prosince tak, aby odpovídala nejvyššímu pátému stupni protiepidemického systému PES. Na návrh ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) to dnes schválila vláda. Blatný po zasedání kabinetu novinářům řekl, že do 27. prosince budou fungovat aktuální pravidla. Platnost přísnějších je zatím nastavena do 10. ledna, kabinet se předtím sejde a vyhodnotí, zda budou dál potřeba.



Kabinet umožnil prodej na Štědrý den dopoledne. Obchody, které mohou být v provozu, mohou fungovat i v neděli. Kabinet chce ale jinak počet výjimek minimalizovat. Blatný lidi mimo jiné vybídl, aby oslavili Silvestr v rodinném kruhu.



Blatný posun ze čtvrtého do pátého stupně navrhl kvůli vývoji epidemie covidu-19 v posledních dnech. Podle modelů by bez nových opatření přibývalo na přelomu roku asi 15.000 potvrzených případů nákazy koronavirem denně a v nemocnicích by bylo 7000 lidí, vysvětlil. Opatření by měla zajistit, že bude diagnostikovaných maximálně 11.000 až 12.000 denně a v nemocnici mezi 4000 a 5000 lidmi, dodal ministr.



Účinnost opatření je zatím nastavena do 10. ledna. Kabinet se podle Blatného předtím sejde a vyhodnotí, s jakými opatřeními pokračovat dál. "Vláda rozhodne, jestli je situace taková, že je možno pátý stupeň ukončit, nebo jestli taková není, a budeme muset postupovat jiným způsobem," řekl.



Pátý stupeň PES znamená oproti čtvrté úrovni omezení shromažďování ze šesti osob na dvě a prodloužení zákazu nočního vycházení o dvě hodiny na dobu od 21:00 do 04:59. Ve stejnou dobu musí být také zavřená výdejní okénka restaurací. Úředníci by měli v pátém stupni pracovat hlavně z domova a vyřizovat jen nezbytnou agendu. Osobně docházet budou po vánočních prázdninách do škol jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, otevřené mají pak zůstat už pouze mateřské a speciální školy.



Ve čtvrtém i pátém stupni se počítá jen s nákupy základních potřeb a výdejem zboží objednaného přes internet. Provozovny služeb mají mít zavřeno kompletně. Nyní ve čtvrtém stupni platila předvánoční výjimka a otevřeny byly jak služby, tak obchody. Blatný dnes řekl, že velké supermarkety budou smět nabízet jen zboží, které je dostupné v otevřených malých obchodech, další nikoliv. "Velký řetězec nebude moci prodávat to, co nepatří k artiklům, které jsou vyjmenované a nezbytně potřebné," uvedl.



V případě bohoslužeb je v pátém stupni možné využít desetinu míst k sezení, ve čtvrtém je to pětina. Svateb a pohřbů se smí účastnit nejvýše 15 místo 20 osob. Od neděle se zastaví také provoz lyžařských vleků.



Celostátní bodové skóre indexu PES odpovídá pátému stupni pohotovosti od pátku 18. prosince. Ke dnešku stoupl index ze 76 na 81 bodů.

Vláda dnes na mimořádném jednání také prodloužila nouzový stav o 30 dnů do 22. ledna, sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Menšinový kabinet dostal k rozhodnutí souhlas Sněmovny díky podpoře komunistů v úterý. Kdyby se tak nestalo, skončil by nouzový stav dnes.

Blatný v úterý uvedl, že prodloužení nouzového stavu o 30 dní je neradostné, ale kvůli vývoji epidemie koronaviru nezbytné.

Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 79 dnů. V polovině ledna se přehoupne přes sto dnů.

Výběr opatření platných v pátém stupni protiepidemického systému (PES; vláda dnes rozhodla o přechodu do pátého stupně, a to od 27. prosince):



Školy:



- Ve pátém stupni přejde většina žáků a studentů od 4. ledna po konci vánočních prázdnin na distanční výuku, prezenčně se budou učit jen děti z prvních a druhých tříd základních škol a fungovat budou školy mateřské a speciální. Na distanční výuku přejdou také žáci základních uměleckých škol, kteří mohli ve čtvrtém stupni docházet na individuální lekce.



- Ve čtvrtém stupni mohla pokračovat prezenční výuka celého prvního stupně základních a posledních ročníků středních škol. Rotačně (se střídáním po týdnech) se ve čtvrtém stupni učili žáci druhého stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií.



Návštěvy zdravotnických a sociálních zařízení:



- Platí úplný zákaz návštěv. Zatímco při nedávném přechodu do čtvrtého stupně se vláda odchýlila od základní tabulky opatření a při povinném testování a použití respirátorů povolila návštěvy v zařízeních sociálních služeb, nyní ministerstvo zdravotnictví podle dřívějšího vyjádření s výjimkami z omezení nepočítá.



Roušky:



- Zůstávají povinné ve všech vnitřních prostorech a na vybraných veřejně přístupných místech.



Omezení volného pohybu osob:



- V pátém stupni platí noční zákaz vycházení v době od 21:00 do 05:00, tedy večer začíná o dvě hodiny dříve než ve čtvrtém stupni.



Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech:



- Pro pátý stupeň platí stejně jako ve čtvrtém zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.



Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech:



- Platí obecný limit dvou osob; ve čtvrtém stupni to je šest.



Svatby, pohřby, bohoslužby:



- Může se jich zúčastnit maximálně 15 osob, ve čtvrtém stupni jich smí být 20. U bohoslužeb platí povinnost jen sedících účastníků s odstupem dvou metrů v jedné řadě a maximálně do deseti procent kapacity. Zákaz hromadného zpěvu.



Úřady a firmy:



- Úřady mají omezit úřední hodiny pouze pro nezbytnou agendu zavést práci z domova, kde je to možné. U výrobních nebo skladových provozů je nutné dodržovat zpřísněná opatření. Je doporučeno testování zaměstnanců, a to i u kancelářských provozů, kde je doporučena práce z domova.



Obchody:



- V pátém stupni mohou být podle výchozí tabulky opatření otevřené jen prodejny základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Tabulka uvádí také zákaz prodeje v neděli a ve státní svátek, nyní ale bude zavřeno jen ve státní svátky. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes řekl, že ve velkých obchodech se bude moci prodávat pouze nezbytné zboží (podobně to funguje na Slovensku).



- V současném čtvrtém stupni mohou mít - na rozdíl od minulosti, kdy pro něj platilo totožné omezení jako pro stupeň pátý - otevřeny všechny obchody. Platí ale omezení počtu osob v obchodě (jeden zákazník na 15 metrů čtverečních) a je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi zákazníky.



Trhy, vánoční prodejní akce:



- Platí zákaz venkovních trhů. Pro pátý stupeň tabulka opatření uváděla možnost prodeje vánočních stromů a kaprů, Vánoce ale skončí před zavedením pátého stupně.



Služby:



- Provozovny služeb musejí mít zavřeno, povoleno není ani poskytování služby mimo provozovnu. Ve nedávno zavedeném čtvrtém stupni mohly být - odlišně od základní tabulky systému PES - otevřené za zvýšených hygienických opatření (mj. dodržení pravidla 15 metrů čtverečních na jednu osobu).



Ubytovací služby:



- Není možné ubytování za účelem rekreace.



Restaurace:



- Otevřené mohou mít pouze výdejní okénko, a to jen mimo dobu zákazu vycházení (tedy od 21:00 do 05:00 musí být zavřené).



Herny a kasina:



- Musejí mít zavřeno.



Kultura:



- V divadlech, kinech nebo koncertních sálech platí ve čtvrtém i pátém stupni zákaz diváků, stejně jako organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách.



Muzea, galerie, památky:



- Musejí mít zavřeno, stejně jako nyní. Ve čtvrtém stupni mohla být udělena výjimka pro výjimečné projekty, na nichž se pracovalo dlouhou dobu, měly velké vstupní investice, zřejmě se v nejbližších letech nebudou opakovat nebo se na ně podařilo shromáždit zahraniční zápůjčky.



Knihovny:



- V pátém stupni mohou mít pouze výdejní okénka pro předem objednané knihy.



Veletrhy, výstavy, zoo:



- Musejí být uzavřeny.



Sport:



- Povoleny jsou pouze profesionální soutěže bez diváků, od čtvrtého stupně jsou zakázány amatérské soutěže. Zůstávají uzavřené vnitřní sportoviště pro individuální sporty, sportovat je možné pouze venku do dvou osob (nyní je to šest).



- Znovu se uzavřou lyžařská střediska, která mohla zahájit provoz 18. prosince.



Bazény, fitness a wellness centra:



- Zůstávají uzavřené, s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb a profesionálních sportovců.