Český zahraniční obchod v srpnu s přebytkem. EU pomáhá, mimoevropské trhy ztrácí

Aktualizováno
Zahraniční obchod Česka vykázal v srpnu přebytek 5,6 miliardy korun. Přebytek obchodu se státy EU vzrostl, ale deficit s mimoevropskými zeměmi se prohloubil. Celkově za prvních osm měsíců roku obchodní bilance klesla o téměř 15 miliard korun.
Zahraniční obchod ČR se zbožím v srpnu skončil přebytkem 5,6 miliardy korun, který byl meziročně o stejnou částku nižší. Vyvezlo se méně počítačů a elektronických a optických přístrojů. Příznivý vliv měla bilance obchodu s chemickými látkami a přípravky a přebytek obchodu se stroji a zařízeními. Vyplynulo to z dnes zveřejněných předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Výkon zahraničního obchodu ČR nadále oslabuje nepříznivá situace v německém průmyslu, která se dále zhoršila uvalením cel na dovoz do Spojených států, řekli analytici oslovení ČTK.
"Obchodní bilance se v srpnu vrátila do kladných hodnot, a to i přes to, že vývoz většiny komoditních skupin meziročně klesl," uvedla vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Jana Mazánková. "Nejvyšší pokles jsme zaznamenali u exportu počítačů a elektronických a optických přístrojů, kde došlo k poklesu o téměř devět miliard korun, což představuje meziroční snížení hodnoty o více než 20 procent," doplnila.
Meziročně klesl vývoz o 5,7 procenta na 347,8 miliardy korun a dovoz se snížil o 4,3 procenta na 342,2 miliardy korun. Srpen 2025 měl o jeden pracovní den méně než srpen 2024, píše ČTK.
Schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji byl vyšší o pět miliard korun. O 1,6 miliardy korun se snížil také přebytek obchodu s kovodělnými výrobky a o 1,3 miliardy korun s motorovými vozidly. Příznivý vliv měla bilance obchodu s chemickými látkami a přípravky, kde se snížil deficit o 2,7 miliardy korun. Přebytek obchodu se stroji a zařízeními vzrostl o 1,9 miliardy korun a záporná bilance obchodu se základními kovy byla nižší o 0,7 miliardy korun.
Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v srpnu meziročně zvýšil o 4,3 miliardy korun. Deficit obchodu se státy mimo EU se zvýšil o 7,5 miliardy korun.
Za prvních osm měsíců letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance 142,5 miliardy korun, což představovalo meziroční pokles o 14,8 miliardy korun. Od začátku roku stoupl vývoz o 3,4 procenta a dovoz o 4,1 procenta.