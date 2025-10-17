Hledat v komentářích

Inflace v EU vzrostla na 2,6 procenta, v Česku naopak klesla a je šestá nejnižší

17.10.2025 13:38
Autor: ČTK

Spotřebitelské ceny v Evropské unii se v září meziročně zvýšily o 2,6 procenta, inflace tak zrychlila z 2,4 procenta v srpnu. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice inflace naopak klesla na dvě procenta ze srpnových 2,4 procenta. Byla tak šestá nejnižší v EU. Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Nejnižší inflaci v EU v září zaznamenal Kypr, kde spotřebitelské ceny zůstaly meziročně beze změny. Nejvyšší inflaci naopak vykázalo Rumunsko, kde ceny vzrostly o 8,6 procenta.

Česká republika měla v září podle údajů Eurostatu nadále nejnižší inflaci ze zemí visegrádské čtyřky. V Polsku činila inflace 2,9 procenta, v Maďarsku se nacházela na 4,3 procenta a na Slovensku dosahovala 4,6 procenta. Ve všech těchto třech zemích se inflace v září zvýšila.

Eurostat dnes rovněž oznámil, že inflace v eurozóně v září vzrostla na 2,2 procenta ze srpnových dvou procent. Potvrdil tak svůj rychlý odhad ze začátku října. Inflace se nyní nachází nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB). Ta minulý měsíc podle očekávání ponechala úroky beze změn, klíčová depozitní sazba tak zůstala na dvou procentech.

Český statistický úřad (ČSÚ) minulý týden uvedl, že spotřebitelské ceny v Česku se v září meziročně zvýšily o 2,3 procenta. Inflace tak podle údajů ČSÚ zvolnila ze srpnových 2,5 procenta.

Česká národní banka (ČNB) minulý měsíc podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. O nastavení úrokových sazeb bude znovu rozhodovat začátkem listopadu.


