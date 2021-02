Boom na komoditách? Určitě! Supercyklus? Ne tak úplně...

Nárůst cen komodit ladí banky na Wall Street na notu nového supercyklu. Ale jeho dynamika naznačuje, že epický boom jako ten vedený Čínou ze začátku tohoto století se opakovat nebude.

Měď směřující k novým historickům maximům, prudce rostoucí zemědělský trh a ceny ropy zpět na předpandemických úrovních pohání vzrušené hovory v době, kdy se ekonomiky podporované masivními stimuly po opatřeních proti Covid-19 opět oživují. Teoreticky tak že může jít o začátek několik let trvajícího plošného růstu poptávky po surovinách.

Nad dlouhodobějšími prognózami visí ale několik otazníků. Energetický přechod, který ohlašuje nový věk zelených kovů, jako je měď, například stojí na úpadku jiné klíčové komodity - ropy. Investoři se tak sice vrhají zpět na trhy, jako u mědi, v očekávání růstové inflace, tvůrci politik i ekonomové jsou stále více ostražití, pokud jde o důsledky vyšších cen potravin a pohonných hmot.

Supercyklus je obecně považován za trvale abnormálně silný růst poptávky, který se producenti snaží dohnat, a to vyvolává cenový růst, který může trvat i roky a v některých případech i desetiletí či více.

Pro některé analytiky současná rally oživuje vzpomínky na supercyklus během vzestupu Číny na počátku milénia. Při bližším zkoumání se však vyhlídky na jednotlivé komodity liší. U mědi může trvat deset let, než budou moci těžaři začít čerpat nová ložiska, aby uspokojili poptávku, producenti ropy od Permské pánve až po Perský záliv ale mohou být hbitější a ohrozit tak dlouhodobé cenové zisky.

Není všechno měď, co se třpytí

Rozdíly mezi ropou a kovy jsou již patrné na akciových trzích. BHP Group, největší světový těžař, předběhl Royal Dutch a stal se největší společností kótovanou na londýnské burze. Měď vzrostla na nejvyšší úroveň za posledních devět let. Na londýnské burze kovů dnes rostla až o 2,3 % na 9 305 USD za tunu, což je nejvyšší hodnota od srpna 2011, a překonala tak pondělní maximum 9 269,50 USD.

"Měď je opravdový růstový trh, bez pochyb; ropa není,“ řekl Michael Widmer, vedoucí výzkumu kovů u v Londýně. "Ropa sice nemusí být nutně medvědí, ale má velmi odlišnou dynamiku."

Group, , a očekávají, že se měď bude pohybovat k historickým maximům nad 10 000 $ za tunu, což se plní. Oproti svým minimům v březnu se její cena více než zdvojnásobila díky sázkám na to, že poptávka vzroste, jakmile se svět zotaví z pandemie a vlády budou lít hotovost do infrastruktury elektromobilů a obnovitelných zdrojů.

Ropa také vzrostla, jak poptávka po ní roste rychleji než dodávky. Goldmani odhadují, že během několika měsíců dosáhne až 75 USD, ale dlouhodobé zisky závisí především na tom, jestli se v době energetického posunu bude nabídka nadále snižovat rychleji než poptávka.

Pro producenty je těžké cenám ropy odolat. OPEC a jeho spojenci minulý měsíc odstavili asi 9 milionů barelů volné kapacity denně. To je 10 % současné globální nabídky. Pokud ceny stále porostou, bude mít tento kartel (nebo jeho rivalové ze zemí jako USA) jen malou motivaci držet barely stranou.

A pak tu jsou zemědělské komodity, kterým vládne jejich vlastní dynamika. Sójové boby a kukuřice narostly na několikaletá maxima, a to díky neúnavným nákupům Číny, která po ničivé chorobě prasat obnovuje svá stáda. Ale hodně záleží na tom, kdy se nákupy z Číny zpomalí. Stejně jako u ropy se reakce na straně dodávky zrychlily.

Díky vývoji semen dosahují zemědělci lepších výnosů a plodiny nejsou tak náchylné na počasí, jako tomu bylo dříve. Americké ministerstvo zemědělství již letos očekává rekordní úrodu kukuřice a sójových bobů a někteří vedoucí pracovníci předních světových obchodníků se zemědělskými komoditami očekávají, že zisky vydrží ještě další rok nebo dva.

Supercyklus, který není až tak super

Růst cen přinesl také rekordní výnosy těžařům. Společnosti BHP a minulý týden rozdaly dividendy ve výši 14 miliard dolarů, ale tyto zisky generovala hlavně železná ruda, a ne komodity, jako je měď nebo nikl, které někteří na Wall Street vidí jako pohon dalšího supercyklu.

Zatímco obě firmy mají ohledně růstu mědi velké plány, jsou mnohem opatrnější, pokud jde o vyhlídky na další části jejich portfolia. BHP očekává, že poptávka po oceli poroste podobným tempem jako celosvětová populace. Podobné je to u uhlí a ropy, přičemž největší společnosti chtějí u obou těchto komodit produkci omezit, ne rozšiřovat.

To je ostrý kontrast oproti začátku posledního supercyklu, kdy hlavními příjemci průmyslové expanze Číny byly zejména železná ruda, uhlí a ropa. Oproti těmto trhům je měď zanedbatelná a klíčové materiály pro výrobu baterií, jako je lithium, ještě zanedbatelnější.

Užší komoditní efekt nového zeleného rozmachu se odráží v upozorněních některých analytiků. BMO Capital Markets říká, že poptávka by sice mohla na nějakou dobu předstihnout nabídku, tento nesoulad ale nebude trvat dostatečně dlouho, aby ospravedlnil předpovědi o supercyklu.

Nicméně i býci na komoditách by prozatím mohli mít pravdu, i když by se supercyklus neprojevil. „Někdy je svět prostě jednoduchý,“ řekl Luke Sadrian, manažer fondu u Commodities World Capital, který se na trzích s kovem angažuje od roku 1991. „Mám nejlepší měsíc za celou svou kariéru, tak rychle se to hýbe.“

Zdroj: Bloomberg