Velký mráz v Texasu se přelil do globálního tržního šoku

Co začalo jako problém s elektřinou v několika amerických státech, se přelilo do šoku na světovém ropném trhu. Více než 4 miliony barelů produkce denně (téměř 40 % hrubé americké produkce) jsou nyní podle obchodníků a vedoucích pracovníků ze hry. Jedno z největších světových středisek pro rafinaci ropy zaznamenalo drastické snížení produkce. Plavební cesty, které pomáhají americké ropě proudit do zbytku světa, byly po většinu týdne narušeny.

"Trh podceňuje ztracené množství produkce ropy z Texasu v důsledku špatnému počasí," řekl Ben Luckock, vedoucí obchodu s ropou u komoditního giganta Trafigura Group. Cena ropy Brent ve čtvrtek vzrostla nad 65 USD za barel, kde nebyla už od loňského ledna. Spready indikující utažení nabídky také prudce stouply. Před deseti měsíci přitom cena klesla pod 16 USD následkem poptávkového šoku způsobeného Covid-19.

Narušení související s počasím bylo v minulosti z velké části problémem USA. Nyní jde nepochybně o globální problém. Trhy se surovou ropou v Evropě také rostou, jak obchodníci nahrazují chybějící vývozy z USA. A OPEC a jeho spojenci se musí rozhodnout, jak dlouho ještě budou držet miliony barelů svých dodávek mimo trh.

Vyšší odhady

Odhady, jak dlouho mohou výpadky trvat, se v posledních dnech postupně prodlužují. Analytici se pokoušejí určit časovou náročnost na rozmrazení infrastruktury, zejména v oblastech, kde mrazivé počasí není běžnou normou. Obchodníci a konzultanti nejprve očekávali, že zásah do americké výroby bude trvat dva až tři dny. Nyní se zdá nepravděpodobné, že by se podařilo něco rozběhnout ještě před víkendem, a úplné obnovení může trvat týdny.

To znamená, že z globálního trhu se odebírá čím dál více barelů. uvedla, že do začátku března očekává ztrátu produkce 16 milionů barelů, ale některé odhady obchodníků jsou nyní téměř dvojnásobné. V Permské pánvi, tj. v srdci břidlicové produkce v USA, se uzavřely obrovské pásy produkce.

Výsledkem byl nárůst hodnoty barelů surové ropy i v ostatních částech světa. Obchodníci ze Severního moře tento týden zběsile dražili dodávky ze svého v regionu, protože se hledá náhrada za vývoz ropy z USA. Vzhledem k tomu, že jsou evropské dodávky dražší, skočili asijští kupci po ropě ze Středního východu za vyšší prémie.

A i když jsou futures na rekordu za více než rok, půjdou ještě nahoru, protože ztráta rafinérské kapacity je stejně tak palčivá. Největší závod v USA se zavřel a byly tak odstaveny nejméně 3 miliony barelů ropy denně ke zpracování. Obchodníci posílají miliony barelů nafty přes Atlantik, což je pro utlačovaný evropský rafinérský průmysl potenciálním přínosem.

Ropný stroj

"Pobřeží Mexického zálivu je ropný stroj, který posílá produkty na trhy do USA i na mezinárodní trhy," uvedl Kitt Haines, analytik u Energy Aspects. "Přinejmenším na krátkou dobu by to mohlo pomoci evropské rafinaci."

Výsledkem bude v nadcházejících týdnech smíšený obrázek na amerických zásobách. I když výrobu benzínu zasáhla záplava výpadků rafinérií, na silnicích je také mnohem méně řidičů než obvykle. Zásoby topných paliv, jako je propan a nafta - po kterých stoupala poptávka již před mrazivým počasím - mají prudce poklesnout.

Dubnové rozhodnutí

Díky tomu tak Saúdská Arábie a její spojenci z OPEC ostře sledují předpověď počasí v Texasu. Kartel ještě musí rozhodnout o svých produkčních plánech na duben, ale největší producent OPECu překvapil počátkem roku ropné trhy tím, že v únoru a březnu snížil dodávky o milion barelů denně navíc. Má tak volnou kapacitu na vedlejší koleji v době, kdy se trh dožaduje dalších barelů.

"Trh se pro OPEC+ stává divokým zvířetem, které má ovládat," řekl Gary Ross, ropný veterán, který se stal manažerem hedgeového fondu u společnosti Black Gold Investors LLC. "Počasí má neuvěřitelný dopad na globální nabídku a poptávku."

Přichází však tání. V pátek teploty v Midlandu (de facto hlavním městě břidlicové produkce) dosáhnou 7 stupňů Celsia a v sobotu mají vzrůst na 13 stupňů Celsia, což umožní opětovné spuštění surové produkce. V pondělí přitom Midland zasáhl mráz -19 stupňů Celsia, což je nejnižší teplota za více než 30 let.

Prozatím však zůstává velkou neznámou, jak dlouho se bude těžba (a zbytek ropné infrastruktury regionu) plně zotavovat. "Důkazem posledního velkého zmrazení Permu je, že se může velmi rychle vrátit," řekl Paul Horsnell, vedoucí výzkumu komodit ve . "Ale rafinerie jsou pravděpodobně k dlouhodobému poškození náchylnější."

Zdroj: Bloomberg