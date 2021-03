Avast loni mírně zvedl zisk EBITDA i tržby a dle CEO Vlčka položil dobré základy výkonu v roce 2021

zveřejnil hospodářské výsledky za rok 2020. Upravené tržby firmy dosáhly 892,9 milionu dolarů a vzrostly meziročně o 2,3 % při aktuálních měnových kurzech. Organický růst pak dosáhl 7,9 %. Upravené tržby ze segmentu Consumer Direct Desktop vzrostly na 699,7 mil. USD, tedy o 10,6 % při aktuálních měnových kurzech (organický růst 11,3 %), upravený ukazatel EBITDA vzrostl o 2,6 % na 495,5 mil. USD a upravená EBITDA marže činila 55,5 % (nárůst o 17 bazických bodů). Konsensuálním odhadem analytiků byly výnosy 890,3 mil. USD, EBITDA 483 mil. USD, odhady Patrie pak 893 a 477,9 mil. USD. Konečná dividenda splatná v červnu 2021 je navrhována ve výši 11,2 centů na akcii, celková dividenda za rok 16,0 centů na akcii. To znamená meziroční nárůst o 8,8 %.

Upravený objem fakturace (billings) dosáhl dle Avastu výše 922,0 mil. USD a vzrostl o 1,2 % při aktuálních měnových kurzech (organický růst 7,1 %).

„Skupina předvedla další rok silného organického růstu, vysoké úrovně ziskovosti a generování cash flow. Upravené tržby skupiny dosáhly 892,9 mil. USD, přičemž organický růst činil 7,9 %, což bylo dáno dvojciferným růstem v segmentu Consumer Direct Desktop,“ uvádí CEO Avastu Ondřej Vlček.

Mezi hlavními provozní a strategickými ukazateli uvádí výrazný meziroční nárůst platících desktopových zákazníků o 7,9 % na 13,6 mil. Průměrný podíl licencí a zákazníků (APPC) vzrostl o 2,8 %, průměrný podíl tržeb a zákazníků (ARPC) o 4,5 % v souladu s očekáváními. „Společnost úspěšně pokračuje ve své strategii globálního růstu, počty zákazníků se zvýšily jak na zavedených trzích, tak v zemích s nižší mírou penetrace: USA o 6 %, Itálie o 13 %, Mexiko o 33 %, Brazílie o 19 % a Rusko o 6 %,“ uvádí .

Mezi dalšími body firma zmiňuje zaměření na konsolidaci uživatelské základny kolem uživatelů s organickými instalacemi a odklon od méně hodnotného modelu Pay-Per-Instal (PPI), expanzi řešení pro více různých zařízení a více předplatných mobilních produktů, které lze uhradit přes desktop či úspěšnou realizaci plánů personalizovaných produktů na ochranu soukromí a identity, včetně spuštění produktu BreachGuard v USA v první polovině roku a jeho rozšíření do Evropy a na platformu Mac v druhé polovině roku. Dále pak spuštění Smart Life pro 5G jako součást nabídky řešení Avastu pro chytrou domácnost. „Zájem uživatelů o produkt Secure Browser zůstal výrazný, nicméně ztížené reklamní podmínky způsobené pandemií zbrzdily monetizaci. Nabídka prohlížeče byla rozšířena o vydání verze pro iOS a synchronizaci v reálném čase mezi platformami (PC, Android a iOS),“ uvádí .

V roce, kdy se lidé obraceli k technologiím, aby udrželi své životy i práci v chodu, hrál dle svých slov významnou roli v zabezpečení dat a soukromí svých zákazníků. „Jsem hrdý na to, že se firma pandemii postavila čelem a středobodem jejího přístupu se stalo rozhodnutí povinnost chovat se jako odpovědný byznys. Jádro podnikání Avastu a naše klíčové silné stránky se nemění. Nadále efektivně využíváme rozsahu a propracovanosti naší platformy na trhu spotřebitelských produktů a produktů pro malé a střední podniky. Svoji sílu vnímáme ve schopnosti objevovat nové růstové příležitosti, neustále inovovat produkt i technologie a zlepšovat uživatelskou zkušenost našich zákazníků. V roce 2021 očekáváme organický růst tržeb v rozmezí od 6 do 8 procent podpořený silným růstem fakturace v předchozím roce,” uvádí dále a k výhledu pro rok 2021 CEO Vlček.

Výhled 2021

„Jsme přesvědčeni, že náš obchodní model a schopnost odvádět co nejvyšší výkon udrží naše výsledky v dobrém růstu a ziskovosti. Silný výkon finančního ukazatele billings z předchozího roku bude podporovat výnosy v první polovině nového roku, a proto očekáváme organický růst tržeb v rozmezí 6 až 8 procent za celý rok 2021. Růst organického objemu fakturace pro tento rok očekáváme na spodní hranici tohoto rozmezí se silným tahem do jeho druhé poloviny, částečně kvůli silnému základnímu srovnání ve druhém čtvrtletí loňského roku. Zejména v první polovině roku vzroste tlak na snížení fakturací v souvislosti s přechodem na model jednoročních předplatných, jejichž cílem je zvýšit dlouhodobou hodnotu zákazníka. Očekává se, že upravená EBITDA marže skupiny zůstane ve srovnání s fiskálním rokem 2020 víceméně stejná, a to navzdory nárůstu provozních nákladů v souvislosti s plánovanou migrací z on-premise firemních systémů do cloudu a v souvislosti s vyšší mzdovou inflací. Skupina si nadále udrží silnou schopnost generovat cash flow, kromě jiného díky nižším investicím do datových center a díky nižším úrokům po dodatečném splacení půjčky v loňském roce,“ představuje širší výhled .