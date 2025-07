To poslední, co potřebujeme, je kontinuita v americké centrální bance

Kevin Warsh z Hoover Institution je zmiňován jako možný nástupce Jay Powella, hovoří přitom o nutných větších změnách ve vedení americké centrální banky. Mimo jiné míní, že měla zmenšit svou rozvahu a snížit sazby, čímž by snížila podporu finančních trhů a přesunula by ji směrem k reálné ekonomice (viz první část rozhovoru zde).



Warsh míní, že umělá inteligence bude snižovat ceny, obavy v něm ale „vzbuzuje centrální banka, která to nevnímá.“ Tedy Fed, který pracuje s modely ze sedmdesátých let,“ jehož způsob přemýšlení nereflektuje možné velké přinosy nových technologií na straně produktivity. „Dnešní americká centrální banka se radikálně odlišuje od té, do které jsem já nastoupil v roce 2006,“ uvedl ekonom. Podle něj „není třeba kontinuity v politice Fedu, protože ta dosavadní vedla k závažným chybám v monetární politice.“







„Potřebujeme změnu režimu v centrální bance, ne pouze výměnu lidí,“ míní Warsh. Mimo jiné by mělo dojít k „větší diskusi nad názory“, protože v centrální bance je podle experta nyní příliš velká tendence ke „skupinovému přemýšlení“. Ke zmíněným modelům Fedu ekonom dodal, že jsou založeny na zkušenostech ze sedmdesátých let a v principu vidí inflaci jako důsledek přehřívající se ekonomiky. „Inflace podle nich roste, pokud je lidem placeno příliš mnoho, a to není můj pohled,“ sdělil ekonom.



„Mohu prezentovat nový model inflace, v němž k ní dochází ve chvíli, kdy vláda utrácí příliš mnoho a žije si příliš dobře,“ rozvedl Warsh svůj pohled. Na CNBC k tomu poznamenali, že centrální banka ale nemá moc nad tím, jak se chová vláda, a diskuse se tak přesunula k tématu nezávislosti centrální banky a její politiky. Ekonom k tomu uvedl, že historie jasně ukazuje na nutnost této nezávislosti. Vedení Fedu ale podle něj už řadu let také říká, že centrální banka nesmí být kritizována, a to je něco jiného než otázka nezávislosti.



Podle Warshe se Fed za vedení Jay Powella věnoval i tématům, jako jsou zelené energie či inkluze, což jsou oblasti, kterým se věnovat nemá. Posun tímto směrem přitom nastal například v roce 2020, kdy Fed místo plné zaměstnanosti začal hovořit o zaměstnanosti v jednotlivých částech společnosti. Výsledkem této změny pak byla vysoká inflace následujících let, protože Fed držel politiku příliš uvolněnou.



Vedle chyby na straně „inkluzivní zaměstnanosti“ pak podle ekonoma Fed chyboval i při komunikaci k politikům. Za vlády předchozího prezidenta „říkal, ať Kongres utrácí,“ ale nyní ne. Centrální banka by přitom měla stát stranou podobných prohlášení a podle Warshe „je podivné, jak asymetrický Fed je.“ Tedy jak se stavěl k vládním výdajům během předchozí vlády a té současné. „Pravidla musí platit bez ohledu na to, kdo vládne. A myslím si, že Fed odváděl velmi dobrou práci v tom, jak vinil ostatní z jeho chyb.“



Například inflační šok přicházející ze strany výrobních vertikál podle ekonoma sám o sobě způsobil jednorázový růst cen. Ale Fed a jeho špatně nastavená politika je zodpovědná za inflaci, tedy pokračující zvyšování cen. „O inflaci rozhoduje centrální banka a ta rozhodovala špatně.“



Zdroj: CNBC