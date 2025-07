Podle Trumpa je šance na uzavření dohody s EU zhruba 50 procent

Šance na uzavření obchodní dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unií je 50 na 50, možná i méně. Řekl to na dnešním setkání s novináři americký prezident Donald Trump. Vzápětí ale na další dotaz novinářů dodal, že EU má podle něj "docela dobrou šanci" dohodu uzavřít.



Trump hovořil s novináři před svým odletem na několikadenní návštěvu Skotska. Zde hodlá kombinovat golf s politikou, mimo jiné plánuje navštívit svůj golfový resort a v pondělí se setká s britským premiérem Keirem Starmerem. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová tento týden uvedla, že cesta je zamýšlena jako pracovní a bude zahrnovat i bilaterální jednání s britským premiérem s cílem upřesnit obchodní dohodu mezi USA a Británií.



USA a EU se stále snaží vyjednat dohodu a obě strany se několikrát vyjádřily, že dohoda je již nadosah. EU ale souběžně připravila také protiopatření, kdyby dohoda ohledně cel nakonec dojednána nebyla.



Představitelé a diplomaté EU dnes uvedli, že rámcová dohoda o obchodu by mohla být uzavřena již tento víkend. Pravděpodobně bude zahrnovat základní clo 15 procent na veškeré evropské zboží dovážené do USA a 50 procent na evropskou ocel a hliník. Trump přitom dosud hrozil tím, že bez dohody na zboží z EU uvalí Washington od 1. srpna clo 30 procent.



Zástupci členských států EU tento týden podpořili protiopatření na americké zboží v hodnotě 93 miliard eur (2,3 bilionu Kč). Odvetná cla by mohla být uvalena, jestliže se nepodaří dosáhnout obchodní dohody s USA. Protiopatření ze strany EU by podle informací ČTK měla začít platit zčásti od 7. srpna, zčásti o měsíc později. Zástupci EU však zdůrazňují, že prioritou jsou jednání s USA a dosažení dohody.



Trump dnes rovněž varoval, že USA možná neuzavřou vyjednanou obchodní dohodu s Kanadou. Naznačil přitom, že jeho administrativa by mohla jednostranně stanovit výši cel.



Británie letos v květnu jako první uzavřela dohodu o snížení cel s USA. Dohoda potvrdila kvóty a celní sazby na britské automobily a zrušila cla na britský letecký průmysl. Ponechala také v platnosti cla na ocel. Očekává se, že Starmer bude tlačit na snížení cel na ocel, napsala agentura Reuters.