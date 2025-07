Bloomberg: Značka Porsche se stává chudým příbuzným zářící Škody

Značka pro masový trh vydělává více peněz než producent luxusních sportovních vozů, píše agentura Bloomberg. Podle autora článku na jejím webu to dosavadní svět automobilů obrací naruby.

Obě značky patří pod koncern , který dnes oznámil hospodářské výsledky. Vyplývá z nich, že česká značka známá praktickými a cenově dostupnými vozy je mnohem výdělečnější než značka, která prodává jedny z nejžádanějších a nejdražších aut na světě a je samostatně kótovaná na burze.



Škoda vykázala ve druhém čtvrtletí provozní zisk 739 milionů eur (18,1 miliardy Kč), dosud její nejlepší kvartální výsledek. Provozní zisk z tržeb činil 9,5 procenta, což je podle Bloombergu ohromující úroveň, na kterou by byl hrdý i výrobce prémiových automobilů.



Naproti tomu automobilka Porsche dosáhla podle Bloombergu "směšného" provozního zisku 154 milionů eur. Ačkoli tato částka zahrnuje jednorázové odpisy, představuje marži pouze 1,9 procenta. O rok dříve se automobilka Porsche ještě mohla chlubit marží 17,8 procenta.



Automobilky, které prodávají drahé vozy, se obvykle pyšní mnohem vyššími ziskovými maržemi. Například Ferrari je v tomto směru díky svým velmi bohatým a věrným zákazníkům třídou samo pro sebe.



"Nyní se však nacházíme v převráceném automobilovém světě, kde kombinace amerických cel a sílící čínské konkurence pokořila globální giganty jako Porsche, zatímco značky s regionálnějším zaměřením, jako je Škoda, mohou být klidnější," píše autor článku. Dodává, že Škoda svůj mateřský koncern , který zhoršil celoroční výhled, ochránila před ještě mnohem horším výsledkem. A končí otázkou, kdo by si to byl pomyslel.