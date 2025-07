BlackRock: Růst evropských akcií může pokračovat, pokud nedojde k obchodnímu šoku

Analytici snížili své odhady zisků evropských firem kvůli riziku cel, uvedla Helen Jewell ze společnosti . Ale zároveň očekává, že letošní růst bude pokračovat, pokud nedojde k obchodnímu šoku.



„Odhady zisků už byly sníženy; trh rozhodně není v klidu,“ uvedla Jewell, investiční ředitelka pro akciové investice v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. „Růst má ale stále prostor, pokud evropští exportéři odvedou svou práci.“



Odhady analytiků naznačují v Evropě slabý růst. Podle údajů agentury Bloomberg Intelligence se očekává, že společnosti zahrnuté v indexu MSCI Europe pro velké firmy vykážou ve druhém čtvrtletí pokles zisků o 4,8 %, což by byl největší meziroční propad od začátku roku 2024.





S blížícím se termínem zavedení nových cel prezidentem Donaldem Trumpem (1. srpna) se na Wall Street rozhořela debata, zda nejsou investoři až příliš optimističtí, vzhledem k možnosti, že budou uvalena vysoká cla. Tento týden zveřejňují výsledky některé z největších společností.



Index Stoxx Europe 600 od svého minima 9. dubna vzrostl o 16 %. Evropské akcie dnes mírně oslabují.



Další stratégové, například z Group, varovali, že evropské akcie působí příliš klidně, a to navzdory přetrvávající nejistotě ohledně cel. Pesimistický pohled na vývoj zisků podporuje i index , který ukazuje, že analytici od poloviny března své odhady v Evropě soustavně snižují.



„Pokud firma udělá byť jen malou chybu, má jen velmi malý manévrovací prostor,“ podotkla Jewell. „Je to známka samolibého trhu? Ne. Je to ale trh, který je možná křehčí? Ano.“



Vzhledem k tomu, že obchodní dohody zatím nebyly uzavřeny, varuje Jewell před přílišnou expozicí vůči americkým nebo evropským akciím. Místo toho doporučuje zaměřit se na témata jako umělá inteligence a udržitelná energie.