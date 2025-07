Deutsche Bank vykázala ve čtvrtletí nejvyšší zisk od roku 2007

vykázala ve druhém čtvrtletí čistý zisk 1,5 miliardy eur (bezmála 37 miliard Kč), což je nejvíce od roku 2007. Překonala odhady a vymanila se ze ztráty 143 milionů eur ve stejném období loni. Tehdy hospodářské výsledky zasáhly právní spory, které souvisely s převzetím banky Postbank. Zisky z obchodní činnosti pomohly vykompenzovat smíšené výsledky globální investiční bankovní divize a negativní dopad růstu hodnoty eura. Největší německá banka tak pokračuje v obratu nastartovaném pod vedením generálního ředitele Christiana Sewinga. Akcie rostou na nejvyšší úroveň za poslední dekádu, přidávaly i více než 7 %.

Příjmy z obchodování s dluhopisy a měnami vzrostly o 11 % na 2,28 miliardy eur oproti předchozímu roku, čímž překonaly odhady analytiků, kteří očekávali tržby ve výši 2,20 miliardy eur. Výsledky odrážejí silný výkon napříč Wall Street. Finanční ředitel James von Moltke uvedl pro agenturu Bloomberg, že celá divize investičního bankovnictví měla „dobrý začátek“ aktuálního čtvrtletí. „To nám dodává skutečnou důvěru v to, co nás čeká,“ řekl.



Sewing uvedl, že výsledky staví banku na cestu k dosažení ročních cílů. Od svého nástupu v roce 2018, kdy byla v sestupné spirále a rozptýlená vnitřními spory, se zaměřil na tradiční silné stránky banky – obchodování s pevnými příjmy a firemní bankovnictví – a zvýšil ziskovost i výplaty akcionářům. Banka od té doby získala zpět podíl na tradingovém trhu, k čemuž přispělo i několik zvýšení úvěrového ratingu. "Jsme velmi potěšeni, že jsme ve druhém čtvrtletí i v první polovině roku dosáhli nejvyššího zisku od roku 2007," uvedl generální ředitel Christian Sewing. "To nás staví do dobré pozice pro dosažení našich cílů pro rok 2025," dodal.

ve čtvrtek zopakovala, že podala žádost o zpětný odkup akcií u Evropské centrální banky, ale neuvedla konkrétní částku. Dodala, že implementace kapitálových pravidel známých jako CRR3 neovlivní její strategii výplat, čímž zřejmě reagovala na předchozí spekulace na trhu.



S tím, jak investoři hledají diverzifikaci mimo USA směrem k Evropě, kde vlády slibují investice v řádu stovek miliard eur do obrany a infrastruktury, Sewing uvedl, že má výhodu jako jedna z mála globálních investičních bank na kontinentu. „Naši klienti chtějí evropskou alternativu k americkým bankám,“ řekl v pondělí v rozhovoru.

Příjmy z poradenství při transakcích a získávání kapitálu – oblast, kterou nedávno posílila – ve druhém čtvrtletí klesly o 29 %. To odpovídá poklesu napříč Wall Street, kde klienti pozastavili prodeje dluhopisů a akcií. Von Moltke v rozhovoru pro Bloomberg TV uvedl, že je „odhodlaná“ pokračovat v investicích do této divize, i když oživení v oblasti transakcí obecně trvá déle, než se očekávalo.

Zdroj: Bloomberg, čtk