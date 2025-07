Rozbřesk: ECB bude velmi opatrná směrem k dalšímu poklesu sazeb

Evropská centrální banka na svém včerejším zasedání sice sazby nezměnila, i tak se jí povedlo trhy překvapit. Další pokles sazeb v tomto roce není zdaleka tak jistý, jak si investoři na trzích mysleli a jejich sázky na další uvolňování měnové politiky v eurozóně šly včera viditelně dolů.

Šéfka ECB Christine Lagardeová si sice ponechává dveře otevřené pro všechny možnosti, jasně ale opakuje, že cyklus uvolňování měnové politiky je “prakticky u konce”. I když jsou rizika pro hospodářský růst podle ní spíše stále vychýlena směrem dolů, zdůrazňuje také možnost viditelného vylepšení růstových vyhlídek v případě, že EU uzavře s USA přes léto obchodní příměří. To bude pravděpodobně z pohledu měnové politiky kritická otázka, protože pak by evropská ekonomika s relativně nízkými sazbami a očekávaným rozpočtovým stimulem mohla začít překvapovat silnějším výkonem - trhy by pak spíše začaly uvažovat nad prvním růstem úrokových sazeb než nad jejich poklesem.

Na druhé straně ani v případě krachu obchodních jednání není zcela jisté, zda by to nutně muselo vést k dalšímu poklesu evropských sazeb. Proč? Protože tentokrát je daleko pravděpodobnější nasazení odvetných opatření ze strany EU (připraven je balík v hodnotě 93 miliard EUR), což by se neprojevilo negativně jenom v růstu, ale také v inflaci. ECB by i v takovém případě nakonec mohla raději vyčkávat se sazbami na dvou procentech než zvažovat jejich pokles…

Co ostražitější postoj ECB znamená pro Česko? Pokud bychom museli měnit náš výhled na evropské sazby a “odepsat” jejich poslední pokles (na 1,75 %), s vysokou pravděpodobností by to znamenalo i daleko obezřetnější další kroky ČNB. Ta je přirozeně již dnes velmi opatrná směrem k eventuálnímu dalšímu poklesu sazeb a s vysokou pravděpodobností by je pak základní repo sazbu nechala “zaparkovanou” na delší dobu na úrovni 3,5 %.

*** TRHY ***



Koruna

Koruně se líbí vidina uzavření obchodní dohody mezi EU a USA a díky tomu se v posledních dnech dostala pod 24,60 EUR/CZK. Uzavření dohody však není jisté a korunu teoreticky může přetrvávající nejistota zatím lehce brzdit. Pokud by se však v průběhu příštího týdne obchodní příměří stalo realitou, může to v kombinaci s dobrými výsledky českého HDP ještě nalít koruně dodatečnou krev do žil. Další “technickou zastávkou” by byly úrovně v okolí 24,35 EUR/CZK.



Eurodolar

Eurodolar prožil včera volatilnější seanci, když o změny kurzu se postaraly nejen data, ale především i komunikace ECB. Nejprve to byla týdenní americká data z trhu práce, kdy počty nových žádostí o podporu poklesly a zatlačily eurodolar níže. Nakonec to však byla ECB respektive její prezidentka Lagardeová, která uvedla, že se centrální banka nachází v módu “počkáme a uvidíme”. To mělo za následek propad sázek na to, že ECB sníží sazby v září a s tím související posun eurových sazeb výše z čehož krátkodobě eurodolar těžil.

Dnes bude trh lehce monitorovat nejen německou podnikatelskou náladu (index Ifo), ale také údaje za americké investice (durables), což je jedno z posledních důležitých měsíčních čísel vstupujících do odhadu HDP.