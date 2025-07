Trump nechce odvolat Powella, ale dál tlačí na pokles sazeb. Provozní zisk Volkswagenu klesl o třetinu a futures jsou smíšené

klesl provozní zisk o 33 %, naopak Škoda Auto si polepšila. Martins Kazaks nevidí důvod k dalšímu snižování sazeb ECB. Donald Trump údajně nechce odvolat šéfa Fedu, ale dál tlačí na snížení sazeb; zároveň podpořil Elona Muska a odmítl, že by jeho firmy přišly o dotace. TikTok v USA čelí zákazu, pokud Čína neschválí dohodu o jeho prodeji. plánuje novou továrnu v Texasu. FCC schválila fúzi Paramountu a Skydance za 8 miliard dolarů a futures jsou smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100+0,0 % a DAX -0,4 %.



Německá automobilová skupina v prvním pololetí hospodařila s provozním ziskem 6,7 miliardy eur (164,5 miliardy Kč), což je meziroční pokles o 33 procent. Prodej aut největší automobilce v Evropě mírně vzrostl na 4,36 milionu z 4,34 milionu před rokem.



Automobilka Škoda Auto v prvním pololetí zvýšila provozní zisk zhruba o 12 procent na téměř 1,29 miliardy eur (31,5 miliardy Kč). Celkový prodej aut se pak zvýšil na 582.000 z 548.000 před rokem. Pololetní tržby Škoda meziročně zvýšila na 15,07 miliardy eur z 13,65 miliardy eur ve stejném období loni.



Podle člena Rady guvernérů ECB Martinse Kazaksa není pro Evropskou centrální banku velký důvod k dalšímu snižování úrokových sazeb, pokud ekonomika nedostane velkou ránu. Vzhledem k inflaci na úrovni 2 % a hospodářským výsledkům eurozóny, které z velké části odpovídají nejnovějším prognózám ECB, nejsou důvody pro záříjové snížení sazeb, uvedl v rozhovoru šéf lotyšské centrální banky. „Má smysl držet sazby na současné úrovni a doba pro kroky k jejich zvýšení nebo snížení je pryč,“ řekl Kazaks.



Americký prezident Donald Trump si nemyslí, že je nutné odvolat šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella. Zároveň ale Powella opakovaně vyzval k prudkému snížení úrokových sazeb. "Učinit to, je velký tah, a nemyslím, že je potřeba," řekl Trump novinářům na dotaz o možném odvolání Powella. Podle řady pozorovatelů by takový krok měl prudký dopad na trhy a mohl by mít komplikovanou právní dohru, protože americké zákony počítají s nezávislostí centrální banky a s tím, že jejího šéfa prezident nemůže odvolat kvůli neshodám o výši úrokové sazby.



Prezident Donald Trump podpořil podnikatele Elona Muska. V příspěvku na své sociální síti Truth Social napsal, že nezničí jeho společnosti tím, že jim odebere federální dotace, a chce, aby Muskovy podniky prosperovaly. "Všichni tvrdí, že zničím Elonovy společnosti tím, že mu odeberu některé, ne-li všechny, velké dotace, které dostává od americké vlády. To není pravda!" napsal Trump. Dodal, že chce aby Elonovy podniky a všechny podniky ve Spojených státech prosperovaly.



Čínská sociální síť TikTok bude muset ve Spojených státech ukončit provoz, pokud Čína neschválí dohodu o jejím prodeji. Spojené státy také musí kontrolovat algoritmus, který zajišťuje fungování této platformy. Řekl to v rozhovoru s televizní stanicí CNBC americký ministr obchodu Howard Lutnick. Čínskou aplikaci pro krátká videa používá zhruba 170 milionů Američanů. "Čína může mít malý podíl nebo ByteDance, současný vlastník, si může ponechat malý podíl. Ale v zásadě budou mít kontrolu Američané. Američané budou vlastnit technologii a Američané budou kontrolovat algoritmus," řekl Lutnick. Pokud Číňané tuto dohodu neschválí, pak TikTok v USA zanikne, dodal.



Francouzský výrobce luxusního zboží plánuje do roku 2027 otevřít druhou továrnu v Texasu. Řekl to listu The Wall Street Journal (WSJ) generální ředitel firmy Bernard Arnault. Firma dnes také oznámila, že její zisk za pololetí klesl o 22 procent na 7,27 miliardy eur (178,5 miliardy Kč), hlavně kvůli poklesu v divizi módy a koženého zboží. Tržby se snížily o čtyři procenta na 41,68 miliardy eur.



Společnost snížila svou prognózu zisku kvůli výrazně slabé poptávce po jejích sportovních a volnočasových produktech.



Americká FCC schválila očekávanou fúzi mediálních firem Paramount Global a Skydance Media za osm miliard dolarů (167 miliard korun). Dohledový úřad vyšel společnostem vstříc nedlouho poté, co Paramount zaplatil prezidentu Donaldu Trumpovi 16 milionů dolarů v rámci urovnání soudního sporu, píší americká média. Souhlasu se spojením firem předcházely měsíce sporů okolo vysílání pořadu 60 Minutes (60 minut), v němž podle Trumpa televize CBS zavádějícím způsobem sestříhala video s jeho prezidentskou protikandidátkou Kamalou Harrisovou. Trump stanici zažaloval a Paramount se v červenci rozhodl, že prezidentovi zaplatí zmíněnou částku.



Akcie společnosti klesly poté, co její generální ředitel vyvolal obavy, že se více zaměří na snižování nákladů než na obnovení technologických výhod tohoto výrobce čipů.